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40 знаменитых национальных парков России

40 знаменитых национальных парков России (41 фото)

Автор:
07 мая 2021 09:25
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   красота   национальный парк   парк России   природа   фото   
56
41

Национальные парки еще в 1872 году придумали американцы. В России период их становления достаточно мал, они начали создаваться только в 80-х годах XX века. В настоящее время их 55. В отличие от заповедников России, они призваны выполнять не только природоохранные, но также и рекреационные функции.

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Метки: Россия   красота   национальный парк   парк России   природа   фото   
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