40 знаменитых национальных парков России

Все больше путешественников сегодня предпочитает экотуризм и выбирает места, где можно слиться с природой, познакомиться с достопримечательностями региона, историей и культурой его народов.

Куршская коса

Парк основан в 1987 году. В Калининградской области расположена только южная часть косы, северная – в Литве. Крупные лесные массивы сочетаются здесь с песчаными дюнами. Среди интересных достопримечательностей – Танцующий лес, природный музей, озеро Лебедь, дюны Мюллера и Эфа, станция орнитологов. В числе археологических объектов – древние поселения, фрагменты укреплений, могильники, старые рыбацкие деревни. Много отелей и турбаз.