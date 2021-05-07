40 знаменитых национальных парков России

Национальные парки еще в 1872 году придумали американцы. В России период их становления достаточно мал, они начали создаваться только в 80-х годах XX века. В настоящее время их 55. В отличие от заповедников России, они призваны выполнять не только природоохранные, но также и рекреационные функции.
Все больше путешественников сегодня предпочитает экотуризм и выбирает места, где можно слиться с природой, познакомиться с достопримечательностями региона, историей и культурой его народов.
Куршская коса
Парк основан в 1987 году. В Калининградской области расположена только южная часть косы, северная – в Литве. Крупные лесные массивы сочетаются здесь с песчаными дюнами. Среди интересных достопримечательностей – Танцующий лес, природный музей, озеро Лебедь, дюны Мюллера и Эфа, станция орнитологов. В числе археологических объектов – древние поселения, фрагменты укреплений, могильники, старые рыбацкие деревни. Много отелей и турбаз.
Ленские столбы
Находится в Якутии, на берегу Лены. Статус национального получил в 2018 году. Главное достояние — вертикально вытянутые известняковые скалы, которые тянутся вдоль реки на десятки километров. Их возраст – 400 тысяч лет. На них обнаружены наскальные рисунки и рунические письма. Популярны водные маршруты, но также проложены тропы на самые вершины скал, где находятся смотровые площадки. Еще одна достопримечательность парка – песчаные дюны в пустыне – тукуланы.
Прибайкальский
Расположен в Иркутской области, на западном берегу Байкала. Основан в 1986 году, имеет площадь 417 тысяч га. Среди туристов популярны заливы и бухты Малого моря, комплекс соленых озер, величественные утесы и карстовые пещеры, Сухое озеро, которое иногда исчезает, самая теплая на Байкале бухта Песчаная. Парк богат археологическими объектами, такими как древние городища, фрагменты каменных стен, наскальные рисунки, деревянные ритуальные столбы и могильники.
Зюраткуль
Расположен в Челябинской области поблизости от города Сатка. Год основания – 1993. Главные природные богатства – горные хребты и реки, озеро Зюраткуль, огромные останцы Медведи, артезианский источник с фонтаном, Вязовая роща, Макшанцева поляна с зарослями брусники и голубики. У любителей горного туризма популярны маршруты восхождения на Большой Нургуш – самую высокую точку области, горы Голую Сопку и Лукаш. В парке оборудованы кемпинги и базы отдыха.
Водлозерский
Находится на территории Карелии и Архангельской области. Образован в 1991 году. Лесные таежные массивы – одни из самых крупных в Евразии. Множество болот с лекарственными растениями, ягодами и мхами. Жемчужина парка – озеро Водлозеро длиной 400 км. Одно из лучших рыбных мест в Карелии. Можно совершить по нему прогулку на старинной ладье «Святой Илия». Много древнерусских памятников – крестьянские избы, усадьбы, часовни, храмовый комплекс Ильинский погост.
Таганай
Находится в Челябинской области, недалеко от города Златоуст. Дата основания – 1991 год. За великолепие местных ландшафтов называется Русской Швейцарией. Основные достопримечательности – высокие горные хребты, причудливые скалы-останцы, крупная россыпь Каменная река, старинные минеральные копи, комплекс болот. Популярны у туристов скалы Три Брата, Майские поляны и Долина сказок – низкорослый ельник с ягодными полянами и останцами в виде сказочных героев.
Лосиный Остров
Находится в Москве и Подмосковье, создан в 1983 году. С давних времен земли использовались в качестве царских охотничьих угодий. 80% территории покрыты лесами. Достойна внимания Алексеевская роща, возраст которой 250 лет. Много водоемов. Из животных – кабаны, олени, лоси. Много исторических памятников – курганы, древние селища, церкви, фрагменты дворцовых сооружений, арочный мост XVIII века. Есть зоны для отдыха и занятий спортом. Открыт музей «Русский быт».
Хибины
Находится на Кольском полуострове на территории Мурманской области. Получил статус национального парка только в начале 2018 года. Расположенные здесь Хибинские горы – минералогический музей под открытым небом. Много редких растений. Предполагается создание необходимых условий для сохранения диких северных оленей, так как их численность с каждым годом уменьшается. На территории много священных мест саамов – коренного малочисленного народа Севера.
Югыд-ва
Один из самых крупных парков, в списке ЮНЕСКО. Занимает площадь около 2 млн га. Действует в Коми с 1994 года. Уральская тайга в сочетании с альпийскими лугами. Много заброшенных стоянок, мест, где жили староверы после церковной реформы в стране. Есть несколько баз отдыха. Туристам предлагают познакомиться с бытом кочевых оленеводов, попробовать национальные блюда, покататься на оленях. Для любителей горного треккинга – восхождение на горы Народа и Манарага.
Алания
Находится в Северной Осетии, на склонах Кавказа. Основан в 1998 году. Большая часть покрыта скалами, осыпями и ледниками. Богат историческими памятниками – древние стоянки в пещерах, могильники, святилища, фрагменты средневековых башен. Популярны экскурсии к горному болоту Чифандзар, комплексу водопадов, на ледник Тан. Редкие животные – кавказский барс, горный козел-тур, переднеазиатский леопард. Попасть в парк можно только по одной дороге через каньон Ахсинта.
Русская Арктика
В составе парка – Северный остров и несколько островов Новой Земли, а также заказник на территории Земли Франца Иосифа в Архангельском крае. Дата основания – 2009 год. Главные обитатели – гренландский кит, тюлень, колонии белых медведей, нарвал, атлантический морж, многочисленные арктические птицы. Можно наблюдать Полярное сияние. Объекты культурного наследия – стоянки Виллема Баренца и русских полярников. Посещение парка – на ледоколах и яхтах.
Самарская Лука
Находится в Самарской области, в районе изгиба Волги вокруг живописных Жигулевских гор. Основан в 1984 году. Богат археологическими объектами, среди которых городища железного и бронзового веков, древние поселения волжских булгар, курганы, могильники и др. В поселке Ширяево открыт дом-музей Репина, в Большой Рязани – этнографический музей. Проложена сеть туристических маршрутов, из них самый знаменитый – «Жигулевская кругосветка» на лодках.
Сочинский
Организован в 1983 году на территории Большого Сочи. Главные природные достопримечательности – водопады, пещеры, каньоны, минеральные источники, Сочинский дендрарий. Расположены более сотни исторических и культурных памятников – остатки крепостей и храмов, древние поселения, курганы, стоянки первобытных людей, военные обелиски и др. В поселке Монастырь – центр по возрождению популяции переднеазиатского леопарда, включенного в Красную книгу.
Русский Север
Находится в 120 км от Вологды. Год создания – 1992. Богат лесными массивами, а также озерами и реками, принадлежащими бассейнам Волги и Белого моря. В большом количестве представлены архитектурные, археологические и исторические памятники – поселения мезолита и неолита, древние монастыри и церкви, исторические села, старинные торговые и миграционные пути. В парке проложено более 10 маршрутов, самый популярный у туристов и паломников – через гору Маура.
Алханай
Окрестности горы Алханай в Бурятии объявлены национальным парком в 1999 году. Считается, что на горе была застава Чингисхана. Для буддистов это священные земли, здесь медитировал сам Далай-Лама, в пещерах оборудованы храмы. На вершине Алханай кратер заполнен водой, которую считают целебной. В окрестностях горы встречаются грязевые вулканы и минеральные источники. Много археологических памятников – стоянки древних людей, росписи на скалах, места захоронения гуннов.
Кенозерский
Расположен в Архангельской области, в 90 км от Каргополя. Организован в 1990 году. Главная достопримечательность – живописные озера. Самые крупные – Кенозеро и Лакшмозеро. Растительность представлена 534 видами, особо ценные – из семейства орхидных. Насчитывается более сотни историко-культурных памятников – древние церкви, крестьянские избы, гидротехнические сооружения, поклонные кресты, часовни и святые рощи. Популярны водно-пешие маршруты и сплавы на байдарках.
Валдайский
Занимает площадь 150 тысяч га на территории Новгородской области. Основан в 1990 году. 90% земли принадлежит лесам. Около 20 рек и 70 озер. Много исторических памятников – стоянки древних племен, курганы, сопки, городища, старинные усадьбы, лучшие образцы церковной архитектуры. Расположены гидроэлектростанция и рыболовный завод – одни из первых в стране. Для туристов открыты гостиницы, базы отдыха, около 80 палаточных городков. В составе парка – 151 населенный пункт.
Крымский
Статус национального парка присвоен в 2018 году. Занимает площадь 34 тысячи га. Здесь расположены самые высокие горные вершины Крымской гряды, обширные лесные массивы, реки, около 300 горных ключей, некоторые из них целебные. Один из живописных уголков парка – форелевое хозяйство. Также достойны внимания Беседка ветров, заброшенные угольные копи, музей партизанской славы, мужской монастырь, захоронения древних тавров.
Сенгилеевские горы
Организован в 2017 году на территории Ульяновской области. Основные природные богатства – горные массивы протяженностью 22 км, большая территория смешанных лесов и степей. В реках встречается редкая ручьевая форель. Еще один краснокнижный обитатель парка – сурок-байбак. Согласно легенде, в горе Гранное ухо надежно запрятаны сокровища Степана Разина. В числе археологических памятников – древнее поселение кочевников Арбугим.
Тункинский
Организован на территории Бурятии, в Тункинской долине, в 1991 году. Главные природные достояния – озера и вулканы, меловые горы, «мраморное дно» реки Кынгарги, многочисленные минеральные источники – аршаны, возле которых построены санатории. Также достойны внимания бурятское поселение, этнографический музей, буддийский храм. Популярные маршруты проложены через горы Мунку-Сардык и Алтан-Мундарга, почитаемые местными жителями.
Башкирия
92 тысячи га величественных лесов, глубоких пещер, горных рек и ручьев на юго-востоке Башкирии, на склонах Южного Урала. Год образования – 1986. Интересные природные объекты – 35-метровый карстовый мост, образованный подземной рекой, пещеры и тоннели урочища Кутук с многочисленными подземными ходами и залами, сталактитами и пещерным жемчугом, Медвежья поляна с зарослями метрового реликтового лука. На берегу Нугушского водохранилища построены санатории и базы отдыха.
Берингия
Находится на востоке Чукотки, в окрестностях Берингова пролива. В 2013 году получен федеральный статус. Славится птичьими базарами – около 200 видов пернатых, и лежбищами морских ластоногих. Археологические памятники представлены палеолитическими стоянками, сооружениями из китовых костей, изделиями из моржовых клыков. Население – чукчи и эскимосы. Туристам предлагается посещение национальных праздников и возможность приобрести сувениры из кости.
Орловское Полесье
Находится на территории двух районов Орловщины, основан в 1994 году. Самые крупные в области лесные массивы, около 300 видов животных, более 800 видов растений. Разводят европейского зубра, также организован вольерный зоопарк с верблюдами, страусами, муфлонами, бизонами и др. Открыт музей Тургенева, его «Записки охотника» посвящены именно Орловскому Полесью. Есть несколько археологических памятников, разработан маршрут по местам военных событий.
Паанаярви
Год основания – 1992. Находится на севере Карелии, на границе с Финляндией. 104 тысячи га дикой природы и ни одного населенного пункта. Небольшое, но очень глубокое озеро Паанаярви с рыбным изобилием – жемчужина парка. Не менее восхитительны красные скалы, ступенчатые водопады, реки с множеством порогов, более сотни озер. Популярны маршруты через горы Нуорунен и Кивакка, покрытые серебристым ягельником. Добраться можно только на машине.
Бикин
Находится в Приморском крае, в бассейне реки Бикин. Организован в 2015 году, содержится в списке наследия ЮНЕСКО. Главные задачи – сохранение девственных лесных массивов уссурийской тайги и популяции амурских тигров. На территории парка, большей частью в поселке Красный Яр, проживают малочисленные коренные народы России – нанайцы и удэгейцы. Для знакомства с их бытом, традициями и промыслами организуются специальные этнотуры.
Бузулукский бор
Расположен в глубокой котловине на территории двух областей – Оренбургской и Самарской. Этому участку по примерным данным 6-7 тысяч лет. Статус национального парка получил в 2007 году. Более 2/3 лесного массива занято соснами. Возраст некоторых превышает 300 лет. 10 га парка занимает дендропарк. Здание Боровой опытной лесной станции – памятник деревянной архитектуры. Много водоемов, разрешена рыбная ловля. Есть экскурсия на пасеку.
Земля леопарда
Находится в Приморском крае. Создан в 2012 году, основная цель – охрана дальневосточного леопарда, самого малочисленного из семейства кошачьих в мире. Среди других обитателей – пятнистые олени, изюбри, амурские тигры, уссурийская куница. Основной маршрут парка предлагает знакомство с дикой природой края, жизнью хищников, местами военных событий. Здесь построен первый экологический тоннель для безопасного передвижения животных.
Кисловодский
Расположен в южной части города в долине реки Ольховки. Статус национального – с 2017 года. Среди интересных природных объектов – Долина роз, Синие, Красные и Серые камни, Нарзанная галерея, Сосновая горка, Зеркальный пруд. Немало и оригинальных архитектурных сооружений – Лермонтовская площадка, памятник Пушкину, Храм воздуха, цветочный календарь, павильон Красное солнышко. Вдоль парка проложено несколько маршрутов для лечебной и оздоровительной ходьбы.
Забайкальский
Находится в Бурятии, в районе Байкала. Создан в 1986 году. Включает в себя природные объекты – полуостров Святой Нос с пещерами-гротами, Ушканьи острова с огромными лежбищами нерп, Баргузинский залив с 26-километровым песчаным пляжем, острова Чивыркуйского залива с птичьими базарами, несколько соленых озер. Есть и исторические объекты – древние стоянки кочевников, поселения, фрагменты древней оросительной системы. Ближайший поселок – Усть-Баргузин.
Ладожские шхеры
Живописный природный комплекс из крупных и маленьких скалистых островов на Ладоге, в республике Карелии. Подобный шхерный ландшафт не имеет аналогов в Европе. Площадь – 122 тысячи га. Дата создания парка – 2017 год. Ареал обитания краснокнижной ладожской кольчатой нерпы. Многочисленные памятники федерального значения – древние стоянки, городища, могильники периода VI-IV вв. до н. э. Также представляют интерес постройки XIX века исторической части города Сортавала.
Мещёра
Находится во Владимирской области, в окрестностях Гусь-Хрустального. Основан в 1992 году. На территории – крупный туристический центр, музей природы, краеведческий музей под открытым небом с русскими избами и старинными постройками, где проводят национальные праздники и анимационные программы. Популярны короткие и многодневные маршруты по экологическим тропам. Для детей создана Тропа сказок с самыми известными и любимыми сказочными героями.
Нечкинский
Создан в Удмуртии, на Каме, в окрестностях Воткинского водохранилища. Природные богатства – таежные и смешанные леса, лесостепи, озера и родники с прозрачной водой. Особо охраняемые памятники природы – комплекс торфяных болот и Сидоровы горы, где нашли останки динозавра. Среди археологических достопримечательностей – стоянки древних людей неолита, городища периода железного века. В поселке Нечкино находится крупный спортивно-туристический центр.
Нижняя Кама
Находится в Татарстане, в низовьях Камы. Дата основания – 1991 год. Богат лесными массивами и цепью лесных озер, большими территориями пойменных лугов. Два самых популярных маршрута – по местам создания известных картин художника Шишкина и по трем рекам парка на байдарках. Археологические достопримечательности – Елабужское городище с фрагментами древней крепости, загадочное Чертово городище, древние стоянки и могильники VIII-III вв. до нашей эры.
Онежское Поморье
Находится в Архангельской области, на территории Онежского полуострова. Основан в 2013 году. Главные богатства – таежные дикие леса, многочисленные птичьи угодья, редкие морские ластоногие. Также здесь обитает ценный глубоководный моллюск — жемчужница европейская. Заслуживают внимания исторические и археологические объекты – стоянки и каменные сооружения, созданные 7000 лет назад, остатки Соловецкого кремля, 3 маяка XIX века, фрагменты агарового завода.
Плещеево озеро
Парк на побережье Плещеева озера, в Ярославской области. Создан в 1988 году. На его территории – город Переславль-Залесский. Среди исторических и природных памятников – городище Клещино, древняя святыня Синий камень, место на горе Гремяч, где строилась первая флотилия Петра I, целебные родники великомученицы Варвары, дом Пришвина, дендросад. Озеро популярно среди фанатов виндсерфинга и кайтинга. Вокруг него построены гостиницы и базы отдыха.
Приэльбрусье
Создан в Кабардино-Балкарии, у подножия Эльбруса, в 1986 году. Пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, альпинизма, высокогорного велоспорта. На территории находятся 6 поселков, открыты более 20 рекреационных центров. Самые популярные туристические маршруты – к горам Эльбрус, Чегет, Гуд-горе, в Долину нарзанов. Также достойны внимания водопады, Долина каменных «замков», каменные «грибы», скульптуры из лавы.
Сайлюгемский
Расположен в Республике Алтай. Год создания – 2010. Гордость парка – более десятка особей снежного барса, самая многочисленная популяция разновидности барана архара – аргали и достаточно редкие бурые медведи светлого окраса. Местное население, алтайцы-теленгиты, разводят верблюдов и яков, занимаются старинными ремеслами. Есть несколько краеведческих музеев. Среди памятников археологии – древняя обсерватория, курганные комплексы, руны и наскальные рисунки.
Зов тигра
Год создания – 2007. Находится на юго-востоке Приморского края. 96% территории покрыто лесами. Среда обитания краснокнижных амурских тигров, лесного дальневосточного кота и еще 50 видов млекопитающих. Можно встретить самую редкую птицу в стране – рыбного филина. Популярные маршруты – восхождение на самую высокую гору края Облачную, а также Снежную, Брата, Сестру, и в долину речки Милоградовки, к горным водопадам. Ближайшие селения – Лазо и Чугуевка.
Смоленское Поозерье
Территория парка на северо-западе Смоленщины на 80% покрыта лесами, но главная его гордость – более трех десятков живописных и очень древних озер. Сапшо – самое крупное и красивое из них, на его берегу расположены санаторий, музей-усадьба Пржевальского, несколько святых источников. Парк включает с себя более сотни археологических памятников – городища, курганы, стоянки времен неолита, следы древнего города Вержавска, основанного в XII веке.
Шантарские острова
Архипелаг в Охотском море носит статус национального парка с 2013 года. Почти безлюден, главные обитатели – киты, косатки, ластоногие, морские птицы, медведи. В реках – крупные нерестилища лососевых, встречается очень редкая рыба микижа. Присутствуют залежи яшмы, мрамора, кварцитов, родонитов. На территории расположена метеостанция. Ближайшие поселения Чумикан и Тугур – в 100 км. Туры организуют из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
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