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9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц

9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц (10 фото)

Автор:
05 мая 2021 16:29
Сообщество : Факты
Метки: Россия   девушки   институт благородных девиц   интересное   история   история России   факты   
1963
10
5 мая 1764 года в Петербурге было основано "Императорское воспитательное общество благородных девиц". Это было первое образовательное учреждение в России и его открытие начало эпоху реформ в области просвещения.
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Метки: Россия   девушки   институт благородных девиц   интересное   история   история России   факты   
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15  комментариев
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20k
hebpat 2 часа назад
я бы взял в жёны себе выпускницу
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4k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Прапрадед рассказывал прадеду,который рассказал деду,а дед моему отцу,аотец мне,что трахал девицу из этого института
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5k
TirAn 2 часа назад
интересно, откуда информация о всех недостатках учебного заведения?
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ЦЫПЛЯ 2 часа назад
Мовешка и парфетка в одном лице.
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