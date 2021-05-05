9 интересных фактов о Смольном институте благородных девиц

За стенами института девочек могли за глаза называть "неженками", но они содержались в очень даже спартанских условиях - в дортуарах температура часто была 12–16°С, а одеяла были тонкими, выспаться не удавалось. Подъем был в шесть утра, девочки умывались ледяной водой, молились, скромно завтракали и шли на уроки.

Гуляли девочки строго по расписанию на территории институтов. Иногда их выводили в Таврический сад, предварительно закрыв его для посещения другими посетителями. Во время зимы двор застилали досками и ходить можно было только по ним, чтобы не принести грязи в помещение.

Воспитанницы беседовали друг с другом и вели дневники, но более интересного чтения не было. Книги только из программы, да и из тех удалялись отрывки, которые "могли смутить юные умы". А вырезанные фрагменты собирались в отдельную книгу и ее могли купит выпускницы. Воспитанницы мечтали о ней.