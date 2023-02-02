В Сочи бык прибежал на горнолыжный курорт и устроил большой шухер

Он напугал снубордистов и помчался по трассе наравне с лыжниками.
На «Роза Хутор» неожиданный гость - бык. Неизвестно, откуда он взялся, но шуму наделал немало. Сначала присматривался к любителям сноуборда:
Источник:
Но всё-таки решил их не трогать и вплотную заняться лыжниками:
Источник:
Бык выбежал на трассу и помчался по склону. Одни лыжники суетливо уступали ему дорогу, другие замирали в ступоре. Оно и понятно - не каждый день увидишь быка на горнолыжной трассе. Ну а некоторых граждан он изрядно повеселил:
Источник:
Предположительно, он сбежал из местного заповедника. Местные спасатели как раз сейчас его отлавливают.
UPD: Оказалось, что бык не из заповедника, а из фермерского хозяйства. Его поймали и вернули хозяину.
Источник: