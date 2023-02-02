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В Сочи бык прибежал на горнолыжный курорт и устроил большой шухер

В Сочи бык прибежал на горнолыжный курорт и устроил большой шухер

Автор:
02 февраля 2023 14:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Роза Хутор   Сочи   бык   заповедник   коррида   курорт   лыжники   сноубордисты   спасатели   
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Он напугал снубордистов и помчался по трассе наравне с лыжниками.

На «Роза Хутор» неожиданный гость - бык. Неизвестно, откуда он взялся, но шуму наделал немало. Сначала присматривался к любителям сноуборда:

Но всё-таки решил их не трогать и вплотную заняться лыжниками:

Бык выбежал на трассу и помчался по склону. Одни лыжники суетливо уступали ему дорогу, другие замирали в ступоре. Оно и понятно - не каждый день увидишь быка на горнолыжной трассе. Ну а некоторых граждан он изрядно повеселил:

Предположительно, он сбежал из местного заповедника. Местные спасатели как раз сейчас его отлавливают.

UPD: Оказалось, что бык не из заповедника, а из фермерского хозяйства. Его поймали и вернули хозяину.

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Метки: Роза Хутор   Сочи   бык   заповедник   коррида   курорт   лыжники   сноубордисты   спасатели   
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8  комментариев
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6k
Станислав 2 часа назад
Да он маленький еще ,видно настроение игривое, побеситься прибежал =)
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68
Vlad 45 минут назад
А у нас на склоне (Горный Воздух) одни козлы попадаются. Правда на лыжах
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2k
Инквизитор РФ 49 минут назад
Звери, даже лыжи не дали
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284
Николай Пауков Час назад
в3,14сду.... Поеду-ка я в этом году на лучше на Эльбрус...
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2k
Walther Час назад
Совсем коровы распоясались, то на Красную площадь ломятся, то лыжников гоняют!
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−35
Хухрмухр 2 часа назад
Были бы людьми,дали бы на лыжах покататься.
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73k
Viktor 2 часа назад
Кому же охота в стойле целый день стоять!
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August

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