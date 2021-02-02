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"Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник

"Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   горы   изобретатель   карлсон   лыжи   паромотор   подъемник   сочи   
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Изобретательность наших людей не знает границ! Отдыхающие на Красной Поляне успели снять на камеру весьма необычного лыжника.

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Метки: видео   горы   изобретатель   карлсон   лыжи   паромотор   подъемник   сочи   
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Кыся Полчаса назад
Пробовал и я так. Это только на камеру хорошо выглядит. На деле, ноги отваливаются уже через сто метров. Легче пешком на гору забраться. И не стоит забывать про реактивный и гироскопический момент винта, который легко компенсируется в воздухе, но весьма неприятно пытается развернуть тебя на земле. Плюс вес мотора, а он немалый. И вся эта нагрузка приходится на ноги. А еще надо держать спину идеально ровно, чуть согнешься, и тебя давит к земле, или пытается перевернуть на спину. Так что спина тоже будет болеть.

Еще мы пробовали кататься на резиновой лодке. Тоже не удалось. Во первых, она становится неуправляемой(весло в качестве руля совсем не рулит! Именно поэтому на ховерах делают управление воздушными рулями, а не водными), а во вторых, как только даешь побольше газа, лодку складывает посередине.
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