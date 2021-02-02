"Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник

Тот самый случай, когда не хочется ждать очереди на подъемник, а может ски-пассы оказались слишком дороги. Как бы то ни было, знающие люди опознали в устройстве "Карлсона" парамотор, который используют для подъемов на пароплане и иногда для езды на лодках.

И хотя наверняка звук пропеллера в ушах лыжника будет звенеть до начала летнего курортного сезона, в изобретательности ему не откажешь! И никаких неодобрительных слов появление этого лыжника не вызвало, в отличие от другого туриста, который своим видом потряс курорт "Архыз".