"Карлсон" на лыжах: в сочинских горах заметили туриста, который нашел способ не платить за подъемник

Изобретательность наших людей не знает границ! Отдыхающие на Красной Поляне успели снять на камеру весьма необычного лыжника.
"Карлсон" на лыжах - так прозвали туриста, который поднимался в гору, практически не двигая ногами. При этом он не пользовался подъемником, а перемещался за счет закрепленного за спиной механизма с лопастями. Издалека он был похож на героя шведской сказки, который забыл выключить мотор при приземлении.
Тот самый случай, когда не хочется ждать очереди на подъемник, а может ски-пассы оказались слишком дороги. Как бы то ни было, знающие люди опознали в устройстве "Карлсона" парамотор, который используют для подъемов на пароплане и иногда для езды на лодках.
И хотя наверняка звук пропеллера в ушах лыжника будет звенеть до начала летнего курортного сезона, в изобретательности ему не откажешь! И никаких неодобрительных слов появление этого лыжника не вызвало, в отличие от другого туриста, который своим видом потряс курорт "Архыз".
И хотя наверняка звук пропеллера в ушах лыжника будет звенеть до начала летнего курортного сезона, в изобретательности ему не откажешь! И никаких неодобрительных слов появление этого лыжника не вызвало, в отличие от другого туриста, который своим видом потряс курорт "Архыз".
Москвичу, прокатившемуся на сноуборде в КЧР в "костюме Бората", пришлось извиняться
Дмитрий Зайцев решил хайпануть и записал видео, на котором он, облаченный в яркий купальный костюм, спускается с горы курорта Архыз. Но на Кавказе "Бората" не поняли. Не прошло и нескольких дней, как блогеру пришлось, глядя в камеру, говорить, что "такого больше не повторится".
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Еще мы пробовали кататься на резиновой лодке. Тоже не удалось. Во первых, она становится неуправляемой(весло в качестве руля совсем не рулит! Именно поэтому на ховерах делают управление воздушными рулями, а не водными), а во вторых, как только даешь побольше газа, лодку складывает посередине.