Во сколько сейчас обойдется накрыть стол из "Иронии судьбы"

Новый год все ближе, многие хозяйки уже составили меню на праздничный стол, ну а кто-то еще решает, будет ли в этот раз крошить "Оливье" или заменит его на "Селедку под шубой".

Ни и какой праздник без просмотра любимых новогодних фильмов!