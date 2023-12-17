Во сколько сейчас обойдется накрыть стол из "Иронии судьбы"

Новый год все ближе, многие хозяйки уже составили меню на праздничный стол, ну а кто-то еще решает, будет ли в этот раз крошить "Оливье" или заменит его на "Селедку под шубой".
Ни и какой праздник без просмотра любимых новогодних фильмов!
А помните, какой стол накрывала Надя, главная героиня бессмертной комедии "Ирония судьбы или с легким паром". Одна заливная рыба, которую по достоинству оценил Ипполит, чего стоила!
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Но вернемся к новогоднему столу. Итак: яйца под майонезом, салат "Оливье", "Селедка под шубой", шпроты, заливная рыба, ростбиф, апельсины. Из выпивки было шампанское, коньяк и вино.
Аналитики системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет» решили посчитали, сколько же будет стоить накрыть такой стол сейчас. За основу брались чеки из более 100 тыс магазинов по всей стране за ноябрь и декабрь. Ради чистоты эксперимента данные рассчитывались как за 2023 го, так и за 2022.
Итоговая стоимость приблизительна и варьируется от региона к региону, но в среднем получилось 8 500 рублей. Это на 22% дороже, чем в прошлом году.
Дешевле всего обошлись апельсины - 165 рублей за кг, дороже всего - заливная рыба. За это счастье придется отдать 3 154 рубля. Салатики также бюджетными не назовешь. Для приготовления "Оливье" придется купить продуктов на 545 рубля, дешевле "Селедка под шубой" - 327 рубля, ну а изысканное угощение "Яйца под майонезом" около 84 рублей.
Полкило говяжьего ростбифа приблизительно 804 рубля, ну а банка шпрот 196 рублей за 170 грамм.
Пол-литра коньяка в 2023-ем году обойдется в 685 рублей, бутылка вина –721 рубль, а дороже всего из напитков обойдутся три бутылки шампанского – 1605 рублей.
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Как такое может быть?
Это из чего же заливное, позвольте спросить?
И еще, говядина по 1600?
Это же ростбиф а не стейк стриплойн
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Был бы Вам благодарен (без шуток, я серьезно) если бы Вы подсказали названия этих вин. Будучи в этом году в Дивноморском - очень негативное впечатление от них сложилось. Такое впечатление, что после гибели виноградников в 2014 году - Темрюк так и продолжает гнать вино из чилийского винного порошка.
Врут и не стесняются.
Так я сразу сказал, что не ценитель вин. А там цена-качество меня вполне устраивают.