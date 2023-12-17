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Во сколько сейчас обойдется накрыть стол из "Иронии судьбы"

Во сколько сейчас обойдется накрыть стол из "Иронии судьбы"

Автор:
17 декабря 2023 13:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   заливная рыба   ирония судьбы или с легким паром   новогодний стол   ростбиф   цены   
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Новый год все ближе, многие хозяйки уже составили меню на праздничный стол, ну а кто-то еще решает, будет ли в этот раз крошить "Оливье" или заменит его на "Селедку под шубой".

Ни и какой праздник без просмотра любимых новогодних фильмов!

А помните, какой стол накрывала Надя, главная героиня бессмертной комедии "Ирония судьбы или с легким паром". Одна заливная рыба, которую по достоинству оценил Ипполит, чего стоила!


Но вернемся к новогоднему столу. Итак: яйца под майонезом, салат "Оливье", "Селедка под шубой", шпроты, заливная рыба, ростбиф, апельсины. Из выпивки было шампанское, коньяк и вино.


Аналитики системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет» решили посчитали, сколько же будет стоить накрыть такой стол сейчас. За основу брались чеки из более 100 тыс магазинов по всей стране за ноябрь и декабрь. Ради чистоты эксперимента данные рассчитывались как за 2023 го, так и за 2022.


Итоговая стоимость приблизительна и варьируется от региона к региону, но в среднем получилось 8 500 рублей. Это на 22% дороже, чем в прошлом году.


Дешевле всего обошлись апельсины - 165 рублей за кг, дороже всего - заливная рыба. За это счастье придется отдать 3 154 рубля. Салатики также бюджетными не назовешь. Для приготовления "Оливье" придется купить продуктов на 545 рубля, дешевле "Селедка под шубой" - 327 рубля, ну а изысканное угощение "Яйца под майонезом" около 84 рублей.


Полкило говяжьего ростбифа приблизительно 804 рубля, ну а банка шпрот 196 рублей за 170 грамм.

Пол-литра коньяка в 2023-ем году обойдется в 685 рублей, бутылка вина –721 рубль, а дороже всего из напитков обойдутся три бутылки шампанского – 1605 рублей.

Источник:

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Метки: Видео   заливная рыба   ирония судьбы или с легким паром   новогодний стол   ростбиф   цены   
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45  комментариев
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18k
MarkovAlexandr Час назад
"дороже всего - заливная рыба. За это счастье придется отдать 3 154 рубля." - Вообще-то Надежда готовила, а не покупала. И рыбу, и ростбиф. Как она сама говорила "готовить не умею, но хотела похвастаться". Какая сырая рыба, которую можно было купить в СССР, стоит 3154 рубля? И за какой вес такая цена?
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865
Lexx Luscus 2 минуты назад
А у Нади был чайный гриб?
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36k
АнтонПолднев 16 минут назад
Ну так оно примерно и обходилось. Если хотелось хороший стол, то так и было. Я ещё покупал гуся и делал в духовке с яблоками. Или молочного поросёнка начинённого конечно.
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16k
Kostick Полчаса назад
и какабычьна™ в камментах ценители вина) по 160 ре, говорят не может быть вина_) да нунафик, в сезон кг технического винограда от 30 ре за кг, на литр вина, пусть 1,5-2 кг. 100% прибыль. сказочники, что считают "вино от косаря за бутылку", просто подзажравшиеся.
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47k
Соломей 43 минуты назад
А давайте считать не стоимость новогоднего стола , а квартиры, полученной учительницей,с её мамой, от государства,и сколько это будет стоить сейчас..
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52k
Андрей Час назад
Не делайте оливье тазами, а винегрет вёдрами.
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20k
Александр Час назад
С чего вдруг заливная рыба по такой цене?
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28k
AzuveR 2 часа назад
" дешевле "Селедка под шубой" - 327 рубля, " Ага дешевле, У нас в Краснодарском крае 1 кг. селёдки 300 р. В этом году решил забить на оливье и шубу. Шашлык. Грибы,картошка ,овощи и рыба на мангале. Из салатов,винегрет. Ну и спиртное разумеется.
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129k
parallax 2 часа назад
Ну сейчас хоть всё это можно купить зайдя в один магазин. А во времена съёмок фильма, надо было побегать в поисках такого набора продуктов и спиртного.
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Кобасу брауншвейгскую не увидели?? На фото с гитарой рядом с яйцами стоит...
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
« За это счастье придется отдать 3 154 рубля»

Это из чего же заливное, позвольте спросить?
И еще, говядина по 1600?
Это же ростбиф а не стейк стриплойн
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77k
Viktor 2 часа назад
И шо, коньяк таки дешевле вина (не беря во внимание вина ....летней выдержки, а то вино, что стоит у простой училки на столе)? Хочу туда, где есть такое!

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4k
Горожанин 2 часа назад
А что не больше? Считали бы тоннами оливье и заливной рыбы.

Врут и не стесняются.
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11k
Алексей 2 часа назад
бутылка вина –721 рубль...?? Я вчера пил каберне ,сухое за 160 р и был удивлен хорошему вкусу , и пил за 700 ...ху..та,ху..ой
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