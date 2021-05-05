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Американский боец Монсон оказался в числе обманутых сочинских дольщиков

Американский боец Монсон оказался в числе обманутых сочинских дольщиков (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   джефф монсон   долгострой   дольщики   обман   сочи   
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Депутат городского совета Красногорска от "ЕР" пытается через переводчика понять, как так получилось, что он и еще тысяча человек остались и без денег, и без квартиры.

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Метки: видео   джефф монсон   долгострой   дольщики   обман   сочи   
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52k
Похабыч Полчаса назад
Велкам ту Раша!
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6k
DZEN 4 минуты назад
Круговорот! В позапрошлом веке они Поддубного кинули, теперь настал наш черёд))))
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−79
RUSOFOB199LVL 11 минут назад
Называется хлебнул парашки)
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210
manul74 16 минут назад
Добро пожаловать в раску фидераску ))) (с) Его же слова
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−6
alex 20 минут назад
терпеть этого мудака не могу, в общем, добро пожаловать в РФ
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4k
RomaXz Полчаса назад
В отличии от других дольщиков, он всегда может насосать ещё на квартиру. У него это хорошо получается.
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49k
Нанук Паналык Полчаса назад
Депутат ЕР с лицом дауна и не понимающий русского языка,это все что нужно знать о сегодняшней России!
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