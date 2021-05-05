Депутат городского совета Красногорска от "ЕР" пытается через переводчика понять, как так получилось, что он и еще тысяча человек остались и без денег, и без квартиры.
Бывший американский боец UFC, а ныне гражданин России и депутат гордумы Красногорска от партии "Единая Россия" Джефф Монсон оказался среди обманутых дольщиков жилого комплекса "Горизонт", который строился в Сочи.
В опубликованном в Сети ролике, Монсон стоит рядом с офисом компании-застройщика среди таких же дольщиков и через переводчика выясняет, как так получилось, что он не может получить ни денег, ни квартиры.
Источник:
ЖК «Горизонт» - комплекс отдельно стоящих зданий общей площадью 70 тысяч квадратных метров, должен был появится в Сочи еще в марте 2018 года. Однако уже на начальном этапе работ владельца компании-застройщика «Ново-ГрадЪ» Анзора Пруидзе за аферы в строительном бизнесе на 217 миллионов рублей посадили в колонию на 5 лет. В ходе возведения ЖК проверяющие органы выявили факт превышения заявленной в документах этажности и стройку остановили. Без крыши над головой остались более тысячи человек.
К счастью, администрация Сочи (не прошло и 10 лет) обратила внимание на жалобы дольщиков и подписало соглашение с ООО "Парус" и ООО «Союзом поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения «Альбатрос», которые возьмут на себя обязанности достроить жилой комплекс.
Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грепплингу, а также бывший боец промоушена UFC Джефф "Снеговик" Монсон в 2018 году получил гражданство России и республики Абхазия. Несмотря на то, что он больше тяготеет к КПРФ, называя себя анархистом, место в Совете депутатов городского округа Красногорска он получил благодаря "Единой России", пройдя по ее партийному списку. Однако он пока не спешит вступать в эту партию. Но планирует развивать свою политическую карьеру в России - хочет стать членом парламента Красногорска, а затем дорасти и до ГосДумы.
Источник:
- Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней
- Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети
- "Дурной знак": пожар, случившийся в лесу от фейерверка, вызвал у сочинцев нехорошие ассоциации
- Как научиться гипнозу самостоятельно в домашних условиях?
- "Совсем оборзели!": как обманывают в "Пятерочке" и "Ленте", и почему важно изучать чек
Понравилось17