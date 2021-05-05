ЖК «Горизонт» - комплекс отдельно стоящих зданий общей площадью 70 тысяч квадратных метров, должен был появится в Сочи еще в марте 2018 года. Однако уже на начальном этапе работ владельца компании-застройщика «Ново-ГрадЪ» Анзора Пруидзе за аферы в строительном бизнесе на 217 миллионов рублей посадили в колонию на 5 лет. В ходе возведения ЖК проверяющие органы выявили факт превышения заявленной в документах этажности и стройку остановили. Без крыши над головой остались более тысячи человек.



К счастью, администрация Сочи (не прошло и 10 лет) обратила внимание на жалобы дольщиков и подписало соглашение с ООО "Парус" и ООО «Союзом поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения «Альбатрос», которые возьмут на себя обязанности достроить жилой комплекс.