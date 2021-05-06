Подробностями пранка хакер поделился в видео. Он рассказывает, что развод мошенников был достаточно примитивным. Ему прислали электронное письмо, в котором сообщили о несуществующем заказе, якобы сделанном на популярном сайте Amazon. В письме указывался номер службы возврата, позвонив по которому несостоявшийся покупатель перенаправляется в индийский колл-центр.



После этого "сотрудник" запрашивает подтверждение верификации, получая, таким образом, пароль к аккаунту на Amazon. Мошенник, обладая информацией о пользовательских заказах и прочих данных клиенткой базы, может получить и доступ к банковской карте. Эта информация, как правило, создает у пользователя иллюзию реальности происходящего (ведь сотрудник знает все детали его заказов и даже номер банковской карты). Втеревшись в доверие, мошенник просит жертву установить TeamViewer -с помощью этой программы он может удалённо подключиться к компьютеру или смартфону.