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Блогеру, ведущему охоту за телефонными аферистами, повезло: мошенники сами напросились на жесткое разоблачение. Видеть их изумленные лица на своем экране компьютера - просто бесценно!
Если вы думаете, что только в России мошенники пытаются развести доверчивых жертв на мзду, то это не так. Похожее практикуется по всему миру. В частности, жителей США точно также обзванивают из "служб финансовой безопасности банков" , "техподдержки интернет-сервисов" и прочих мифических организаций. Колл-центры мошенников находятся в Индии, и их там, по словам специалистов, тысячи.
Американские хакеры объявили охоту на этих аферистов, и пытаются по мере сил парализовать их деятельность, записывая видео своей работы на камеру.
Американские хакеры объявили охоту на этих аферистов, и пытаются по мере сил парализовать их деятельность, записывая видео своей работы на камеру.
Один из таких хакеров под ником Scambaiter провел крайне удачную "охоту" на мошенников, сумев не только вычислить вымогателей, но и взломав их веб-камеру на компьютере. Реакция аферистов, внезапно увидевших свои лица на экране, просто бесценна!
Подробностями пранка хакер поделился в видео. Он рассказывает, что развод мошенников был достаточно примитивным. Ему прислали электронное письмо, в котором сообщили о несуществующем заказе, якобы сделанном на популярном сайте Amazon. В письме указывался номер службы возврата, позвонив по которому несостоявшийся покупатель перенаправляется в индийский колл-центр.
После этого "сотрудник" запрашивает подтверждение верификации, получая, таким образом, пароль к аккаунту на Amazon. Мошенник, обладая информацией о пользовательских заказах и прочих данных клиенткой базы, может получить и доступ к банковской карте. Эта информация, как правило, создает у пользователя иллюзию реальности происходящего (ведь сотрудник знает все детали его заказов и даже номер банковской карты). Втеревшись в доверие, мошенник просит жертву установить TeamViewer -с помощью этой программы он может удалённо подключиться к компьютеру или смартфону.
После этого "сотрудник" запрашивает подтверждение верификации, получая, таким образом, пароль к аккаунту на Amazon. Мошенник, обладая информацией о пользовательских заказах и прочих данных клиенткой базы, может получить и доступ к банковской карте. Эта информация, как правило, создает у пользователя иллюзию реальности происходящего (ведь сотрудник знает все детали его заказов и даже номер банковской карты). Втеревшись в доверие, мошенник просит жертву установить TeamViewer -с помощью этой программы он может удалённо подключиться к компьютеру или смартфону.
Scambaiter провел настоящее расследование и сумел обернуть систему против злоумышленников. По IP-адресу звонивших он узнал расположение колл-центра (GPS-сканирование вывело его на камеру в Нью-Дели). Кроме этого, покопавшись в файлах компьютера мошенника, отыскал удостоверения двух аферистов и даже документ, содержащий подробный сценарий развода клиентов. По удостоверению он сумел выйти на личную страницу "сотрудника" колл-центра в Фейсбуке и узнал о некоторых подробностях его жизни.
Проведя подобную работу, Scambaiter решил удивить мошенников и, по-прежнему притворяясь наивной жертвой, взломал веб-камеру компьютера злоумышленника и вывел её на свой ноутбук. А затем, когда аферисты попросили доступ на подключение к его экрану, показал им их изображение.
Выражение лиц индийцев, увидевших себя на постороннем компьютере, просто бесценно! Конечно, опомнившись, злоумышленники попытались скрыться от веб-камеры, но услышали от хакера речь, заставившую их поволноваться. "Я знаю всё о тебе, я знаю, чем ты занимаешься, я знаю про твою компанию. Я вижу вас прямо сейчас, ответьте на пару вопросов, будьте со мной честными", - обратился Scambaiter к мошенниками, но вымогатели не ответили хакеру, просто сбежав из зоны обзора.
Кто-то пытается сбежать из поля обзора веб-камеры
Это видео с "местью" мошенникам набрало больше 15 миллионов просмотров. И теперь хакер надеется в сотрудничестве с такими же коллегами выйти на новый уровень. Парень хочет получить доступ к камерам наблюдения целого колл-центра в Индии. Он надеется, что все его видео не просто развлекают подписчиков, но и помогают им противостоять телефонным мошенникам.
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