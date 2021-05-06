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Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео

Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео (7 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 12:23
Сообщество : Мошенничество
Метки: Scambaiter   видео   колл-центр   мошенники. аферисты   обставь мошенника   хакер   
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Блогеру, ведущему охоту за телефонными аферистами, повезло: мошенники сами напросились на жесткое разоблачение. Видеть их изумленные лица на своем экране компьютера - просто бесценно!

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Метки: Scambaiter   видео   колл-центр   мошенники. аферисты   обставь мошенника   хакер   
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6  комментариев
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Молодец, хакер. потроллил индусов знатно
, но нашим "неосвободившимся операторам" подобное разоблачение не грозит
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22k
MrGod Полчаса назад
Индусы тупые? Камеры то можно отключать, когда грязными делами в инете занимаешся.
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0
cleverkons 39 минут назад
Бред полнейший и всё что написано и псевдо-хакер тоже. Цирк для лохов.
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6k
Летучий Мыш 45 минут назад
Че под стол лезть, если можно камеру закрыть просто?
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13k
Вася Александрович 52 минуты назад
"мошенник просит жертву установить TeamViewer"
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1
tarhun Час назад
цыган цыган
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