Эта Ferrari 458 Italia когда-то стоила более 15 миллионов рублей. Но водитель решил погонять на мокрой трассе.
Утром 4 мая на трассе М4 "Дон" в Горячем Ключе водитель элитной "Феррари" решил полетать на своей "ласточке", но не справился с управлением и влетел в отбойник.
По предварительным данным, из-за мокрой дороги шины автомобиля частично потеряли сцепление (аквапланирование) и машину занесло.
Судя по видео, автомобиль восстановить будет непросто даже знаменитым на всю страну жестянщикам из южных регионов. Добиться эффекта "не бита, не крашена" вряд ли удастся - у автомобиля раскурочен левый бок и серьезно повреждены задняя и передние части.
За рулем находился 56-летний общественник и меценат Евгений Прокопенко. К счастью, этот мир не лишился очередного филантропа. Прокопенко не получил даже травм.
Стоимость редкой модели Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска начинается с 11 миллионов рублей, это если за подержанную. Цена но новый автомобиль составляет 25 миллионов рублей.
Источник:
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