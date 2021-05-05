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Очень дорогая авария: редкая модель Ferrari разбилась об отбойник в Краснодарском крае

Очень дорогая авария: редкая модель Ferrari разбилась об отбойник в Краснодарском крае (2 фото)

Автор:
05 мая 2021 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: ferrari   Горячий ключ   видео   дтп   отбойник   
759
2

Эта Ferrari 458 Italia когда-то стоила более 15 миллионов рублей. Но водитель решил погонять на мокрой трассе.

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Метки: ferrari   Горячий ключ   видео   дтп   отбойник   
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4k
RomaXz 40 минут назад
Машину купил, а на мозг денег не осталось ?
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46
Maxim 47 минут назад
Отличная новость
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Dionysus
нет данных
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