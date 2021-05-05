Утром 4 мая на трассе М4 "Дон" в Горячем Ключе водитель элитной "Феррари" решил полетать на своей "ласточке", но не справился с управлением и влетел в отбойник.



По предварительным данным, из-за мокрой дороги шины автомобиля частично потеряли сцепление (аквапланирование) и машину занесло.



Судя по видео, автомобиль восстановить будет непросто даже знаменитым на всю страну жестянщикам из южных регионов. Добиться эффекта "не бита, не крашена" вряд ли удастся - у автомобиля раскурочен левый бок и серьезно повреждены задняя и передние части.