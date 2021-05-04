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Британские морпехи показали захват корабля при помощи реактивных ранцев

Британские морпехи показали захват корабля при помощи реактивных ранцев (5 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 19:47
Сообщество : Военное
Метки: Gravity Industries   абордаж   великобритания   видео   джетпак   испытания   морпехи   
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Выглядит эффектно, но эффективность такого "абордажа" в реальных боевых условиях вызывает сомнение.

Источник:

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Метки: Gravity Industries   абордаж   великобритания   видео   джетпак   испытания   морпехи   
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2k
Никита Час назад
Как я понял,главное слово в посте ИМИТИРУЮТ захват.Думаю немного найдётся добровольцев испытать эту приспособу в боевых условиях. Смотрится эффектно,но скорее для парада,или шоу.
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772
Миша 4 минуты назад
Мишени.
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−13
Sig Sauer 7 минут назад
Феликс Дзержинский
И что этот "захватчик" сделает в одиночку против целой команды корабля?
---------------------------------
С чего вы взяли что в одиночку? За ним стоит один или больше военных кораблей. Которые нахрен разнесут корабль со всем экипажем, если кто то стрельнёт в сторону этого "лётчика".
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674
Андрей 8 минут назад
Пристрелят его ещё на подлёте!
Шумный слишком!
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4k
Slv01 14 минут назад
Этого дурошлёпа металлорезка разложит на атомы с первого залпа!
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277
Nane First NameLast 14 минут назад
эффективность такого "абордажа" в реальных боевых условиях вызывает сомнение. ===============
Автор, а какие именно сомнения? Конкретику плиз.

А вообще красавы - таки доводят до ума jet pack!
Правда, в компьютерных игрушках он по другому выглядит. Ну да ладно.
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3k
Феликс Дзержинский 15 минут назад
И что этот "захватчик" сделает в одиночку против целой команды корабля? Походу летун в Hitman переиграл, вот его и накрыло.
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4k
Свирепый Бамбр 20 минут назад
Это какие-то отвлекающие трупы.
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8k
MihailoSerbiya 23 минуты назад
Stoit li napmenut chto vo vremya polyota takoy boec ne mozhet strelyat ? Eta problema suwestvuet uzhe 50 let s takim vidom letatelnih aparatov i ewe nikto ne uspel reshit ee.Krome togo Vash Kamov 40-50 let nazad pustil v serinoe proizvodstvo raskladnoy mini vertolyot kotoriy pomewaetsa v torpede podvodnoy lodki. S ego mozhno strelyat v protivnika poka on letaet .U ego 40-50 loshadninih sil esli pamet menya ne izmenyaet i s 15 L topliva mozhet letat gorazda dolshe .
Eto angliskoe chudo yudo tehniki chistoe vipendrivanie a polzi nikakoy .Chtoto nado bilo pokazat a u ih net giperzvukovih raket i vsego ostalnogo chto Rossiya izobrela za poslednie godi .
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−13
Sig Sauer Полчаса назад
Ну догнали вы корабль, нацелили на него пушку, или ракету, что дальше? Какие способы захвата корабля предлагаете? Подниматься на него как? С помощью верёвки? Ну в принципе конечно можно...
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Полная уйня.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Chris Taylor Полчаса назад
а почему бы и нет? если палят с борта, то хоть подлетай, хоть подплывай, все равно хана. а так своя ниша должна найтись, думаю.
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1k
Chris Taylor 38 минут назад
а почему М4? у них же свои булпапы есть
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3k
B7243 45 минут назад
Это снаряжение хорошо только для захвата гражданских судов. На военном корабле моряки в очередь выстроятся, чтобы только разрешили отстрелить этому Карлсону что - нибудь не особо нужное - голову, например.
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26k
turyst 49 минут назад
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16k
Александр Сучков Час назад
имитация и показуха. До реального использования в подобных условиях- очень далеко. Снимет любой снайпер, которому этого приколиста покажет тепловизор и тд. Плюс- неуклюжее создание, севшее на палубу))) Короче- писта ему полюбасу.....
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2k
Carex Час назад
Придется обновлять ПО.
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1k
Vadims Час назад
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−7
vova old Час назад
Ну Джеймс Бонд тоже английский это ещё в пятидесятых годах показывал. А вообще в кино можно что угодно снять
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4k
Дмитрий Час назад
Хотят как в кино?
Хотят как в кино?Посмотреть
Хотят как в кино?
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4k
livaneth Час назад
Завтра это оборудование окажется у Сомалийских пиратов. Против безоружного и малочисленного экипажа танкера (или контейнеровоза) эти ранцы эффективны.
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