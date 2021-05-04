Выглядит эффектно, но эффективность такого "абордажа" в реальных боевых условиях вызывает сомнение.
Королевская морская пехота Великобритании провела испытания реактивных ранцев (джетпаков) и продемонстрировала возможное их применение.
В двухминутном ролике морпехи имитируют захват военного корабля
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Как отмечается, комплект снаряжения Gravity Industries состоит из ранца с топливом (15 литров) и пяти портативных реактивных двигателей. Один из них располагается за спиной, остальные четыре крепятся к рукам. Их суммарная мощность составляет 1050 лошадиных сил. Двигатели могут работать как на дизельном, так и на реактивном топливе. Весит костюм 27 килограммов. Время полета - не более 10 минут, максимальная скорость - 120 км/ч.
Испытания должны были показать возможности джетпаков при «массовой высадке и абордаже кораблей». И в британской компании Gravity Industries, которая, кстати, была основана бывшим морским пехотинцем Ричардом Браунингом, прошедшие испытания назвали успешными. Но практическая польза от реактивных ранцев в реальных боевых условиях вызывает сомнения.
Издание New Atlas пишет, что шум двигателей не позволит высадится на вражеский корабль незамеченным, а большой вес костюма затрудняет движение человека. Кроме того, в боевых условиях достаточно всего одной пули, чтобы легковоспламеняющиеся топливо, а вместе с ним и морпех, вспыхнули словно спичка.
В армии РФ подобные технологии уже давно внедрены и освоены!😊 pic.twitter.com/1UaDMyr4MB— Моряк с Кометы (@Moriak_s_Komety) May 2, 2021
Не нучо круто конечно - летишь себе мешком, по приземлению срешь свинцом, которым тебя нашпиговали. А так здорово.— Флэшка Пу. (@ron_ov) May 4, 2021
Параллельно развивается искусственный интеллект, экзоскелеты и нейрочипы, объединив мы получаем лёгкую установку которая будет управляться напрямую мозгом как будто третья рука, а настоящие руки будут свободны и такой боец становится опаснее дрона. Настоящий спецназ 21века.— Parker при политике (@Parker02407455) May 3, 2021
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И что этот "захватчик" сделает в одиночку против целой команды корабля?
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С чего вы взяли что в одиночку? За ним стоит один или больше военных кораблей. Которые нахрен разнесут корабль со всем экипажем, если кто то стрельнёт в сторону этого "лётчика".
Шумный слишком!
Автор, а какие именно сомнения? Конкретику плиз.
А вообще красавы - таки доводят до ума jet pack! Правда, в компьютерных игрушках он по другому выглядит. Ну да ладно.
Eto angliskoe chudo yudo tehniki chistoe vipendrivanie a polzi nikakoy .Chtoto nado bilo pokazat a u ih net giperzvukovih raket i vsego ostalnogo chto Rossiya izobrela za poslednie godi .