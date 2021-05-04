Испытания должны были показать возможности джетпаков при «массовой высадке и абордаже кораблей». И в британской компании Gravity Industries, которая, кстати, была основана бывшим морским пехотинцем Ричардом Браунингом, прошедшие испытания назвали успешными. Но практическая польза от реактивных ранцев в реальных боевых условиях вызывает сомнения.



Издание New Atlas пишет, что шум двигателей не позволит высадится на вражеский корабль незамеченным, а большой вес костюма затрудняет движение человека. Кроме того, в боевых условиях достаточно всего одной пули, чтобы легковоспламеняющиеся топливо, а вместе с ним и морпех, вспыхнули словно спичка.