Как солнечная энергия сделала учителей богаче

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В экономике все процессы взаимосвязаны, даже если на первый взгляд они могут совершенно не иметь друг к другу никакого отношения.
Специалисты с большим опытом работы в области инвестирования способны предсказывать, что произойдет дальше, а также играть на различных процессах, происходящих на рынке и на бирже. Но если они пытаются минимизировать свои убытки и не упустить прибыль, то вот многие бизнесмены и владельцы крупных компаний не склонны совершать рисковые поступки. Например, вкладываться в альтернативные источники энергии, ведь это может закончиться плохо.
Альтернативная энергия невыгодна
Забота об экологии сегодня особенно важна, и зеленый тренд пронзает не только научное сообщество, но и становится неотъемлемой частью государственной политики. Казалось бы, чтобы сделать окружающий нас мир более чистым местом для будущих поколений, нам необходимо сплотиться и действовать как единый организм. Но даже в той же бизнес-среде очень многие люди отказываются рисковать, предпочитая пользоваться старыми технологиями.
Отчасти понятно, почему у людей есть недоверие к альтернативным источникам энергии. Они хоть выглядят очень инновационно и смело, далеко не так продуктивны, как это требуется компаниям. В связи с этим основной риск на себя берут крупные корпорации, которые могут позволить себе потерять деньги, но для мелкого бизнеса гораздо проще платить штрафы, чем переходить на новое оборудование или ставить очистительные сооружения на свое производство. Но недавно произошла история, которая может вдохновить многих наконец-то перейти на альтернативные источники энергии.
Отчасти понятно, почему у людей есть недоверие к альтернативным источникам энергии. Они хоть выглядят очень инновационно и смело, далеко не так продуктивны, как это требуется компаниям. В связи с этим основной риск на себя берут крупные корпорации, которые могут позволить себе потерять деньги, но для мелкого бизнеса гораздо проще платить штрафы, чем переходить на новое оборудование или ставить очистительные сооружения на свое производство. Но недавно произошла история, которая может вдохновить многих наконец-то перейти на альтернативные источники энергии.
Нищая школа
Низкая зарплата равнозначна малой мотивации, и администрация школы из округа Бейтсвилль штата Арканзас столкнулась с крупным перерасходом. Четыре года назад там наблюдался дефицит годового бюджета, который равнялся 250 тысячам долларов. Из-за этого у них буквально не хватало денег, чтобы платить учителям больше, чем 45 тысяч долларов в год, что снизило интерес к вакансиям у них. Старые кадры уходили в поисках более достойных мест, а новые даже не пытались устроиться. И помощи было ждать совсем неоткуда, однако один важный ресурс у этого города все же был — солнце, и им решили воспользоваться.
Так как местная станция, работающая на угле, уже давно была неэффективной, рядом со школой расчистили поле под солнечные панели. Через год 1500 панелей поместили еще и на здание, и это позволило достичь феноменального успеха. Все расходы школы на электричество не только были покрыты, но и наблюдался профицит в 1,8 миллиона долларов. В итоге учителя получили прибавку к зарплате в 15 тысяч долларов, а это простимулировало людей вновь обратить внимание на эту вакансию.
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Метки: в мире история солнечная энергия фото школа
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Однако такая цена аренды - редкость. Школа стоит в черте города, то есть солнечная станция находится буквально у счётчиков потребителей и расходы на ее транспортировку практически нулевые.