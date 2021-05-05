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Как солнечная энергия сделала учителей богаче

Как солнечная энергия сделала учителей богаче (4 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:00
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   солнечная энергия   фото   школа   
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В экономике все процессы взаимосвязаны, даже если на первый взгляд они могут совершенно не иметь друг к другу никакого отношения.

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Метки: в мире   история   солнечная энергия   фото   школа   
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Maks Es Час назад
Для тех, кто ничего не понял в статье: школа сдала землю своего стадиона и сада под солнечную станцию крупной компании. Те арендовали землю сроком на 49 лет, выплачивая каждый год сумму, покрывшую убытки школы давшую какой-то доход.
Однако такая цена аренды - редкость. Школа стоит в черте города, то есть солнечная станция находится буквально у счётчиков потребителей и расходы на ее транспортировку практически нулевые.
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