Как солнечная энергия сделала учителей богаче

Забота об экологии сегодня особенно важна, и зеленый тренд пронзает не только научное сообщество, но и становится неотъемлемой частью государственной политики. Казалось бы, чтобы сделать окружающий нас мир более чистым местом для будущих поколений, нам необходимо сплотиться и действовать как единый организм. Но даже в той же бизнес-среде очень многие люди отказываются рисковать, предпочитая пользоваться старыми технологиями.



Отчасти понятно, почему у людей есть недоверие к альтернативным источникам энергии. Они хоть выглядят очень инновационно и смело, далеко не так продуктивны, как это требуется компаниям. В связи с этим основной риск на себя берут крупные корпорации, которые могут позволить себе потерять деньги, но для мелкого бизнеса гораздо проще платить штрафы, чем переходить на новое оборудование или ставить очистительные сооружения на свое производство. Но недавно произошла история, которая может вдохновить многих наконец-то перейти на альтернативные источники энергии.