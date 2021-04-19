Дом между скалами

Говорят, именно открытки принесли этому небольшому строению такую известность. Сам дом был построен ещё в 1861-м году и почему именно в таком месте - осталось загадкой. Верней, есть объяснение, почему его там можно было построить - потому что никто не запрещал, строились тогда здесь как хотели.



Другой вопрос, что условия для жизни тут явно не идеальны - чуть больше сотни метров до Ла-Манша, что гарантирует постоянные проблемы при шторме.