Дом между скалами

Плодородной землю вокруг тоже не назовёшь - сплошные камни в общем-то. Так что остаётся думать, что это было просто for fun, то есть ради такого вот прикола.



А прикол того стоит: дом "вписан" аккуратно в расщелину между двух скал и расположен таким образом "спиной" к воде. Это как раз защищает его от сильного ветра. Отсюда и его название - дом между скал, хотя это скорей чисто туристическое название, пошедшее от английского The House Between the Rocks.