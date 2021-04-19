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Дом между скалами

Дом между скалами (9 фото)

Автор:
19 апреля 2021 10:39
Метки: в мире   дом   дом между скалами   история   скалы   факты   фото   
561
9
История этого необычного дома, спрятавшегося между двумя скалами, довольно забавна.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: в мире   дом   дом между скалами   история   скалы   факты   фото   
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Сральник далековато от дома
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