Дом между скалами

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История этого необычного дома, спрятавшегося между двумя скалами, довольно забавна.
Он получил мировую популярность и привлёк множество туристов. Даже слишком много - хозяева поспешили огородиться колючей проволокой от жаждущих увидеть их дом и запретили тиражировать его изображение.
Говорят, именно открытки принесли этому небольшому строению такую известность. Сам дом был построен ещё в 1861-м году и почему именно в таком месте - осталось загадкой. Верней, есть объяснение, почему его там можно было построить - потому что никто не запрещал, строились тогда здесь как хотели.
Другой вопрос, что условия для жизни тут явно не идеальны - чуть больше сотни метров до Ла-Манша, что гарантирует постоянные проблемы при шторме.
Другой вопрос, что условия для жизни тут явно не идеальны - чуть больше сотни метров до Ла-Манша, что гарантирует постоянные проблемы при шторме.
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Плодородной землю вокруг тоже не назовёшь - сплошные камни в общем-то. Так что остаётся думать, что это было просто for fun, то есть ради такого вот прикола.
А прикол того стоит: дом "вписан" аккуратно в расщелину между двух скал и расположен таким образом "спиной" к воде. Это как раз защищает его от сильного ветра. Отсюда и его название - дом между скал, хотя это скорей чисто туристическое название, пошедшее от английского The House Between the Rocks.
А прикол того стоит: дом "вписан" аккуратно в расщелину между двух скал и расположен таким образом "спиной" к воде. Это как раз защищает его от сильного ветра. Отсюда и его название - дом между скал, хотя это скорей чисто туристическое название, пошедшее от английского The House Between the Rocks.
По-французски он называется проще - на картах его легко найти по названию La Maison de Plougrescant, то есть "Дом в Плугрескане" (Плугрескан - небольшая коммуна во французской Бретани). Ещё одно название этого дома - Castel Meur, что в статьях и путеводителях переводится как "Небольшой замок".
Такой перевод немного удивляет, так как словари переводят с бретонского слово Meur как "большой", а с бургундского вообще как "стена" (смотрим по сайту wiktionary.org).
Такой перевод немного удивляет, так как словари переводят с бретонского слово Meur как "большой", а с бургундского вообще как "стена" (смотрим по сайту wiktionary.org).
Впрочем, даже если наше строение назвали в своё время "Дом у стены", это явно не противоречит тому, что есть на самом деле.
Кстати, в Плугрескане, говорят, очень обрадовались нечаянной славе и туристам, которые стали активно посещать эту местность. До этого достопримечательностями тут особо похвастаться не могли, хотя здесь можно увидеть, скажем, настоящий замок 15-го века и часовню аж 11-го века. Но праздник был не очень долгим и удивительна причина этого.
Кстати, в Плугрескане, говорят, очень обрадовались нечаянной славе и туристам, которые стали активно посещать эту местность. До этого достопримечательностями тут особо похвастаться не могли, хотя здесь можно увидеть, скажем, настоящий замок 15-го века и часовню аж 11-го века. Но праздник был не очень долгим и удивительна причина этого.
А во всём оказались виноваты туристы, которых стало не просто слишком много - в какой-то момент дом по камешкам стали растаскивать на сувениры.
По всей видимости, это происходило в отсутствие хозяев (причём это потомки тех, кто построил Castel Meur), для которых дом не являлся местом постоянного проживания. Последней каплей стали туристы из Японии, которые приехали большой группой и решили сделать коллективное фото на крыше старого здания.
По всей видимости, это происходило в отсутствие хозяев (причём это потомки тех, кто построил Castel Meur), для которых дом не являлся местом постоянного проживания. Последней каплей стали туристы из Японии, которые приехали большой группой и решили сделать коллективное фото на крыше старого здания.
Пишут по-разному - и что крыша провалилась, и что сломались перекрытия, но в общем здание "любители фотофактов" повредили. Дело решил суд, в который обратились владельцы дома с требованием прекратить безобразие.
Конкретно же суд потребовал, во-первых, изъять из продажи все открытки с изображением Castel Meur, а во-вторых, огородить дом проволокой и подключенным электричеством.
Конкретно же суд потребовал, во-первых, изъять из продажи все открытки с изображением Castel Meur, а во-вторых, огородить дом проволокой и подключенным электричеством.
Так что все сравнительно новые фотографии - исключительно снятые издалека.
Впрочем, как раз такой вид и прославил это строение - так что, объективно говоря, всё это случилось к лучшему. А в доме, согласно последним данным, сейчас проживает пра-пра-правнучка первого владельца. Хотелось бы узнать, если ли у неё коллекция старых открыток с изображением Castel Meur.
Впрочем, как раз такой вид и прославил это строение - так что, объективно говоря, всё это случилось к лучшему. А в доме, согласно последним данным, сейчас проживает пра-пра-правнучка первого владельца. Хотелось бы узнать, если ли у неё коллекция старых открыток с изображением Castel Meur.
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