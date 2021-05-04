Интересные кадры со съёмок любимых советских фильмов

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В этих кадрах запечатлелись рабочие моменты со съёмок кинолент, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Непривычный взгляд на любимые фильмы. И просто фотографии любимых актёров.
2.
Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, Иван Любезнов, Виктор Борцов, Роман Филиппов, Елена Цыплакова, Виталий Соломин, Нелли Корниенко, 1982.
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13.
Леонид Куравлёв, Юрий Яковлев, Савелий Крамаров и Леонид Гайдай на съёмках фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
28.
Актёрская группа фильма «Степь» С. Бондарчука: Михаил Глузский, Наталья Андрейченко, Станислав Любшин, Игорь Кваша, Николай Трофимов, Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева, Иван Лапиков, Георгий Бурков, Иннокентий Смоктуновский.
44.
Михаил Ромм, Алексей Баталов (со спины), Иннокентий Смоктуновский и Татьяна Лаврова на съёмках фильма «Девять дней одного года».
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Была "цензура" - были гениальные фильмы.
Нет "цензуры" - в основном унылое дерьмо.
Так может это и не "цензура" была, а просто не давали снимать идиотские "идеи".