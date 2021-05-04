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Интересные кадры со съёмок любимых советских фильмов

Интересные кадры со съёмок любимых советских фильмов (51 фото)

Автор:
04 мая 2021 21:07
Метки: СССР   Фотографии.   актёры   интересно   страна   фильмы   
548
51
В этих кадрах запечатлелись рабочие моменты со съёмок кинолент, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. Непривычный взгляд на любимые фильмы. И просто фотографии любимых актёров.
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Метки: СССР   Фотографии.   актёры   интересно   страна   фильмы   
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12  комментариев
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12k
albedo 4 часа назад
Всегда задаюсь вопросом:
Была "цензура" - были гениальные фильмы.
Нет "цензуры" - в основном унылое дерьмо.

Так может это и не "цензура" была, а просто не давали снимать идиотские "идеи".
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Никита 3 часа назад
Автор благодарю за хорошую подборку со съёмок замечательных картин,в которых было меньше спецэффектов но больше искренности,добротности и уважения к зрителю.
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13k
Yasen_Perec 5 часов назад
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