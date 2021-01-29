Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы

Кино - мир чудес: здесь почти 40-летняя актриса может внезапно оказаться юной Золушкой, а актер предпенсионных лет - сыграть выпускника университета. Бывают казусы еще забавнее: иногда экранные родители оказываются моложе своих сценарных "детей".
Эстель Гетти, сыгравшая маму Би Артур в сериале "Золотые девочки", была на год моложе своей экранной "дочери"
Анджелина Джоли, сыгравшая мать Колина Фаррела в "Александре", была лишь на год старше него
Салли Филд, сыгравшая маму Тома Хэнкса в "Форресте Гампе", старше его лишь на 10 лет. Несколькими годами раньше в "Изюминке" она сыграла его подружку
36-летняя Мэнди Мур, сыгравшая мать в фильме "Это мы", была моложе всех своих экранных "детей"
Шер, сыгравшая в Mamma mia! мать героини Мерил Стрип, всего на три года моложе своей "дочери"
Эми Полер, сыгравшая в "Дрянных девчонках" мать героини Рэйчел МакАдамс, лишь на 7 лет младше "дочери"
Разница в возрасте между Томом Селлеком и Леном Кариу, сыгравшими отца и сына в сериале "Голубая кровь", - 6 лет
Главная героиня фильма "Флика" Кэти - девочка-подросток. Однако сыгравшей ее Элисон Лохман было 27 - всего на 13 лет меньше, чем Тиму Макгро, сыгравшему ее отца
Разница в возрасте между Хитом Леджером и Кейт Мара, сыгравшими отца и дочь в "Горбатой горе", - 4 года
Джеффри Дин Морган сыграл отца персонажа Дженсена Эклза в "Сверхъестественном", будучи лишь на 12 лет старше
Элизабет Родригез и Даша Поланко сыграли мать и дочь в фильме "Оранжевый - новый черный". На самом деле, разница в возрасте между ними - 1,5 года
Брюс Даллас Говард сыграла мать героя Тарона Эгертона в "Рокетмане", будучи на 8 лет старше своего экранного "сына"
Констанс Мари лишь на 4 года старше Дженнифер Лопез, что не помешало ей сыграть мать героини Дженнифер в "Селене"
В фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" "отец" Шон Коннери только на 12 лет старше "сына" Харрисона Форда
В фильме "Стекло" Шарлейн Вудард сыграла мать Элайи, героя Сэмюэля Л. Джексона. В реальности Джексон на 5 лет старше актрисы
Мать и дочь: Джанет Хуберт и Кэрин Парсонс в "Прице из Беверли-Хиллз". Реальная разница - 10 лет
Вайнона Райдер лишь на 6 лет старше Зэкери Квинто, но сыграла его мать в фильме "Звездный путь"
Мать и сын - Джулия Робертс и Райан Рейнольдс в "Светлячках в саду". Реальная разница - 9 лет
Фрэнсис Конрой и Питер Краузе сыграли мать и сына в "Шести футах на глубине". Реальная разница в возрасте между ними - 12 лет
Кьюба Гудинг - младший и Лоуренс Фишберн - сын и отец в "Ребятах с улицы". Реальная разница - 7 лет
В фильме "Назад в будущее" Леа Томпсон сыграла мать Марти Макфлая - Майкла Дж. Фокса -буду его ровесницейчи
В фильме "Блудный сын" Беллами Янг и Майкл Шин на 12 и 13 лет старше Тома Пейна, сыгравшего их сына
Отец и дочь: Лорн Грин и Ава Гарднер в фильме "Это - катастрофа". Реальная разница - 7 лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О гриме и перевоплощении автор что-нибудь слышал?
Да, но она играла мать Марти и в прошлом, куда Марти переместился
, а там она была его ровесницей. Причем сюжет "из прошлого" составляет основную часть.
Ещё больше нечего делать тем, кто всю эту пургу читает.
И совсем конченные пишут комментарии к этому.