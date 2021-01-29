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Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы

Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы (31 фото)

Автор:
29 января 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: Нестыковки   актеры   возраст   забавно   интересно   кино   отцы и дети   фильмы   
4784
31

Кино - мир чудес: здесь почти 40-летняя актриса может внезапно оказаться юной Золушкой, а актер предпенсионных лет - сыграть выпускника университета. Бывают казусы еще забавнее: иногда экранные родители оказываются моложе своих сценарных "детей".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нестыковки   актеры   возраст   забавно   интересно   кино   отцы и дети   фильмы   
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30  комментариев
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3k
Секрет фирмы 2 часа назад
Кто-то считать не умеет?
Кто-то считать не умеет?
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14k
Граммар-наци Минуту назад
И что?
О гриме и перевоплощении автор что-нибудь слышал?
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6k
Владимир 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Дмитрий 20 минут назад
Так я не понял. Это их возраст по сценарию или в реальности? Если в реальности то это не страшно, а вот если по сценарию то они там упарываются видать не кисло)))
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17k
SolomonA Полчаса назад
"В фильме "Назад в будущее" Леа Томпсон сыграла мать Марти Макфлая - Майкла Дж. Фокса -буду его ровесницей"
Да, но она играла мать Марти и в прошлом, куда Марти переместился
, а там она была его ровесницей. Причем сюжет "из прошлого" составляет основную часть.
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5k
Енот Потаскун SolomonA 16 минут назад
А ещё в следующем фильме Майкл играл своих детей
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5k
mbr Полчаса назад
Вот кому-то делать нех..р, все это высчитывать и выявлять!
Ещё больше нечего делать тем, кто всю эту пургу читает.
И совсем конченные пишут комментарии к этому.
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Енот Потаскун mbr 15 минут назад
Поздравляю, ты конченый, ты написал комментарий.
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810
Олег Полчаса назад
Я сейчас очень удивлю автора - в художественных фильмах всё не по-настоящему.
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5k
Енот Потаскун Олег 13 минут назад
Ты ещё скажи, что деда мороза нет
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4k
Интерактивный Конвертер 36 минут назад
Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы
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738
АлексЮстасу 37 минут назад
Зачем "Голубая кровь" 2 раза? Какая-то напоминалка?
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2k
DyadyaSasha Час назад
Вот же людям делать нехрен! Совсем уже на своих карантинах с ума посходили.
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2k
Enotko Ytko Час назад
они дебилиы или что?
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7k
Sapsan Час назад
Кто все эти люди?
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2k
Nigilist Час назад
Ну и что? Почти все (кроме 12 летней разницы!) выглядят неестественно!
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1k
Hans Час назад
«Не грози южному централу...» Отец и сын
«Не грози южному централу...» Отец и сын
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85
bobobo 2 часа назад
Я когда с проституткой в ролевые игры играл, тоже старше "мамы" был раза в два.
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1k
BAMBRA bobobo Час назад
А по факту, она тебе в бабушки годилась?
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85
bobobo BAMBRA Час назад
По факту не знаю. Паспорт не спрашивал.
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1k
Basket bobobo 56 минут назад
Ты там аккуратней... давай...
Акселератки могут под статью подвести.
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16k
Злобный Члегр bobobo 51 минуту назад
Иди уроки делай, игруля.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Главное сыграть роль, чтобы поверили. Вон, в немецких фильмах пишу,мол, студентки... А там... Да еще и наиграно, и переиграно. Ненатурально как-то, фальшиво.
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Интересно
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1k
ah3007 2 часа назад
Да какая разница эта Ваша разница!
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы
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12k
seller-k 2 часа назад
Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы
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