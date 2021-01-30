Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме

Посмотрите на актеров, которые сыграли сразу две или несколько ролей в известных фильмах. А вы догадались, что этих персонажей на самом деле играл один человек?
Варвик Дэвис сыграл директора банка Гринготт, гоблина-клерка и профессора Флитвика в киносаге о Гарри Поттере
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Хэнк Азария в фильме "Ночь в Музее-2" сыграл фараона Камунраха, Мыслителя и статую Линкольна
Майкл Палин в фильме "Монти Пайтон и священный Грааль" побил рекорд, сыграв сэра Гэлахада и 8 эпизодических ролей
Джереми Баллок - лейтенант Шекли и Боба Фетт в фильме "Звездные войны-V: Империя наносит ответный удар"
Питер Селлерс - доктор Стрейнджлав, капитан Лайонел Мандрейк и президент Меркин Маффли в фильме "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу"
Майк Майерс в "Остине Пауэрсе" сыграл не только Остина Пауэрса и доктора Зло, но и две эпизодических роли Толстого Ублюдка и Золотого Члена
Том Хэнкс - Дермот Хоггинс, Айзек Сакс, Генри Гус и еще 3 эпизодические роли в "Облачном атласе"
Джеймс Макэвой в фильме "Сплит" сыграл Кевина, главного отрицательного персонажа, сразу в восьми из 24 ипостасей его расколотой личности
Джордж Лопез - мистер Электрисити, мистер Электрик и Тобор в "Приключениях Шаркбоя и Лавы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Такое не заметить может только "умная" , типа авторши этого поста!