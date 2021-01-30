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Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме

Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме (28 фото)

Автор:
30 января 2021 18:41
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   многостаночники   неожиданно   роли   удивительно   фильмы   
1820
28
Посмотрите на актеров, которые сыграли сразу две или несколько ролей в известных фильмах. А вы догадались, что этих персонажей на самом деле играл один человек?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   интересно   кино   многостаночники   неожиданно   роли   удивительно   фильмы   
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7k
kaboza 2 часа назад
без палева
без палева
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8k
андрей 2 минуты назад
Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
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21k
Дмитрий 8 минут назад
Анатолий Папанов в фильме "Человек ниоткуда"
Анатолий Папанов в фильме "Человек ниоткуда"
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20k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
ну вы поняли
ну вы поняли
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21k
Дмитрий 19 минут назад
В "Фантомасе" Жан Маре в роли, собственно, Фантомаса, журналиста Фандора, лорда Бельтама и тюремщика
В "Фантомасе" Жан Маре в роли, собственно, Фантомаса, журналиста Фандора, лорда Бельтама и тюремщика
В "Фантомасе" Жан Маре в роли, собственно, Фантомаса, журналиста Фандора, лорда Бельтама и тюремщика
В "Фантомасе" Жан Маре в роли, собственно, Фантомаса, журналиста Фандора, лорда Бельтама и тюремщика
В "Фантомасе" Жан Маре в роли, собственно, Фантомаса, журналиста Фандора, лорда Бельтама и тюремщика
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21k
Дмитрий Полчаса назад
Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
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143
Babich Vita 36 минут назад
Тогда уж так! И то, это не разные роли, а в по сюжету один и тот же человек просто менял образ
Тогда уж так! И то, это не разные роли, а в по сюжету один и тот же человек просто менял образ
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56k
Александр Ломовицкий 37 минут назад
в Питере Пэне и отца и капитана Крюка игрет один и тот же человек чтобы намекнуть зрителям что и тот и тот были разрушителями детства
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1k
Anatoly Tananykhin 55 минут назад
Этого чувака им все равно не переплюнуть
Ссылка youtu.be
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49k
smakido Час назад
Ссылка www.youtube.com
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247
Алексей Попов Час назад
Вот что голливуд животворящий делает :-) Если честно - класс, просто никогда не присматривался, а 999 % фильмов просто не смотрел и не буду:-)
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26k
Acu900 Час назад
Можно было классику из СССР упомянуть. Юрий Яковлев например.
Можно было классику из СССР упомянуть. Юрий Яковлев например.
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21k
Дмитрий Acu900 Полчаса назад
Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме
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17k
Андрей Иванов 2 часа назад
Как он белого сыграл?
Как он белого сыграл?
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11k
Анатолий Соколов Андрей Иванов Час назад
грим смыл ...
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17k
Андрей Иванов Анатолий Соколов 4 минуты назад
У меня тоже была версия про гуталин
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14k
Юрий 2 часа назад
А где наши артисты? Георгий Францевич Милляр в фильме "Огонь, вода и Медные трубы" сыграл 3 роли.
А где наши артисты? Георгий Францевич Милляр в фильме "Огонь, вода и Медные трубы" сыграл 3 роли.
А где наши артисты? Георгий Францевич Милляр в фильме "Огонь, вода и Медные трубы" сыграл 3 роли.
А где наши артисты? Георгий Францевич Милляр в фильме "Огонь, вода и Медные трубы" сыграл 3 роли.
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15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
Напряженка у них с актерами, видимо...
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94
Обратная сторона Луны Flying Dutchmen. 53 минуты назад
С гонорарами у них напяженка
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48k
alertol 2 часа назад
посчитали бы сколько у Хэнка ролей в Симпсонах...
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1k
ALEX 2 часа назад
Поставил минус! Из-за слов; зрители этого не заметили.
.
Такое не заметить может только "умная" , типа авторши этого поста!
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Особенно в «Сплите» незаметно
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