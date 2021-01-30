Актеры, которые сыграли сразу несколько ролей в одном фильме

Посмотрите на актеров, которые сыграли сразу две или несколько ролей в известных фильмах. А вы догадались, что этих персонажей на самом деле играл один человек?

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Варвик Дэвис сыграл директора банка Гринготт, гоблина-клерка и профессора Флитвика в киносаге о Гарри Поттере 0 Источник:

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Майкл Дж. Фокс в "Назад в будущее-II" сыграл не только Марти Макфлая, но и Марлен Макфлай 0 Источник:

Бенедикт Камбербэтч в "Докторе Стрейндже" сыграл главного героя и озвучил Дормамму 0 Источник:

Хэнк Азария в фильме "Ночь в Музее-2" сыграл фараона Камунраха, Мыслителя и статую Линкольна 0 Источник:

Эдди Мерфи в "Поездке в Америку" - не тлько принц Аким, но и три эпизодических персонажа 0 Источник:

Райан Рейнольдс в "Дэдпуле-2" сыграл Дэдпула и озвучил Джаггернаута 0 Источник:

Джексон Айзекс в "Капитане Крюке" - капитан Крюк и мистер Дарлинг 0 Источник:

Майкл Палин в фильме "Монти Пайтон и священный Грааль" побил рекорд, сыграв сэра Гэлахада и 8 эпизодических ролей 0 Источник:

Джереми Баллок - лейтенант Шекли и Боба Фетт в фильме "Звездные войны-V: Империя наносит ответный удар" 0 Источник:

Даг Джонс в "Хеллбой-2: Золотая армия" - ангел смерти и камергер 0 Источник:

Дик ван Дайк - Дик и мистер Доуз в "Мэри Поппинс" 0 Источник:

Джонатан Хайд - Хантер ван Пелт и Сэм Перриш в "Джуманджи" 0 Источник:

Питер Селлерс - доктор Стрейнджлав, капитан Лайонел Мандрейк и президент Меркин Маффли в фильме "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу" 0 Источник:

Бен Мендельсон - Келлер и Талос в "Капитане Марвеле" 0 Источник:

Джеймс Ремар - Эйс Спек и Бутч Пух в "Джанго освобожденном" 0 Источник:

Расти Гофф сыграл представителей сразу трех рас в "Звездных войнах-IV" 0 Источник:

Майк Майерс в "Остине Пауэрсе" сыграл не только Остина Пауэрса и доктора Зло, но и две эпизодических роли Толстого Ублюдка и Золотого Члена 0 Источник:

Чич Марин - пограничник, Карлос и Чет Пусси в фильме "От заката до рассвета" 0 Источник:

Джек Николсон - Арт Лэнд и президент Джеймс Дейл в фильме "Марс атакует!" 0 Источник:

Том Хэнкс - Дермот Хоггинс, Айзек Сакс, Генри Гус и еще 3 эпизодические роли в "Облачном атласе" 0 Источник:

Эухенео Дербез - Фелипе и бабушка Фелипе в фильме "Джек и Джилл" 0 Источник:

Ральф Файнс - Игнац Зонненшейн, Адам Сорс и Айвен Сорс во "Вкусе солнечного света" 0 Источник:

Белла Хиткоут - Виктория Винтерс и Жозетт дю Пре в фильме "Мрачные тени" 0 Источник:

Пол Макганн - Жерар и Жюссак в "Трех мушкетерах" 0 Источник:

Джеймс Макэвой в фильме "Сплит" сыграл Кевина, главного отрицательного персонажа, сразу в восьми из 24 ипостасей его расколотой личности 0 Источник:

Джордж Лопез - мистер Электрисити, мистер Электрик и Тобор в "Приключениях Шаркбоя и Лавы" 0 Источник: