Российский блогер решил испытать себя и умер после 40 дней голодовки

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Блогер из Москвы Виталий Выграновский вёл странички в соцсетях, рассказывал своим подписчикам, как очищает организм. Он не только лишил себя еды и питья, но и сна. Свою голодовку Виталий начал вместе с началом Великого поста. Говорит, специально хотел проверить себя, готовился физически, тренировался.
Подобные испытания своего организма он уже проводил, но не такие длительные. И вот на своё 40-летие решил продержаться 40 дней. После 10 дня голодовки, когда его самочувствие ухудшилось, он уехал в Абхазию чтобы уединиться в горах.
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Молодец!!!!!
А ещё ему
"а пищею его были акриды и дикий мед" .
(Матф.3:4)
А этого дебила не жалко.
Надеюсь, потомства он не оставил.