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Российский блогер решил испытать себя и умер после 40 дней голодовки

Российский блогер решил испытать себя и умер после 40 дней голодовки (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 16:36
Метки: 360подмосковье   блогер   видео   голодовка   маразм   смерть   
813
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Блогер из Москвы Виталий Выграновский вёл странички в соцсетях, рассказывал своим подписчикам, как очищает организм. Он не только лишил себя еды и питья, но и сна. Свою голодовку Виталий начал вместе с началом Великого поста. Говорит, специально хотел проверить себя, готовился физически, тренировался.

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Метки: 360подмосковье   блогер   видео   голодовка   маразм   смерть   
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46  комментариев
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
40 лет, а ума так и не нажил.
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662
Сергей Минуту назад
он очищал организм..... и умер..... вывод: сильно чистый организм существовать не может. (я пошел за коньяком и табаком для кальяна, а то мне как то не хорошо, может организм уже на уровне критической чистоты....)
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8k
Vacony 6 минут назад
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340
Andrey 13 минут назад
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201k
Барон Мюнхгаузен 14 минут назад
А где же #ЯМыВыграновский"????
Блогеры, поддержите коллегу - последуйте его примеру!
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201k
Барон Мюнхгаузен 18 минут назад


Молодец!!!!!
А ещё ему
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120k
DeOrio 19 минут назад
Это вам не Сенцов какой-то, тот 145 дне голодал.
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16k
Юрий 23 минуты назад
Надо было пример брать с Иоанна Крестителя.

"а пищею его были акриды и дикий мед" .
(Матф.3:4)
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5k
ваня панкин 23 минуты назад
как говаривал мой друг психиатр - развитие головного мозга не вызывает аллергии... во общем вы поняли...
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27k
Teodor Полчаса назад
Красавчик! Его пример - другим наука...
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13k
Yasen_Perec Полчаса назад
Поездка в Абхазию - не дешёвое удовольствие. Вот откуда у идиотов деньги?
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
в последнее время слово блогер ассоциируется как какое то психическое расстройство
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20k
sportage030 Полчаса назад
Планета самоочищается!
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Какой хороший пост!
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Вот это и есть истовый христианский пост. Чувак постился-постился, да и преставился. Теперь он в раю, гуляет по райским кущам, кушает яблочки и беседует с ангелами о высоких и божественных материях.
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9k
Kucher Полчаса назад
Ну что тут сказать?.. Разве что - премию Дарвина ему!
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6k
Сгусток позитива 37 минут назад
сдох и пох
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175
kolobok263 38 минут назад
еще одним дураком меньше
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4k
ron 39 минут назад
Грешно смеяться, канеш... но вспомнил анекдот: цыган отучал свою лошадь кушать, отучал-отучал, уже почти совсем отучил, да она, падла, сдохла! ©
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58k
Опиум для народа 46 минут назад
Вот зря вы все так. Чувак молодца. Ибо дурной пример-пример вдвойне. Показал как делать НЕ НАДО.)
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66k
Холодненький 52 минуты назад
Слабак..
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