Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как глыбы льда заползают на набережную "прогуляться".
Река Амур показала свою мощь, освобождаясь ото льда. В Хабаровске огромные глыбы льда сломали железобетонное ограждение и выползли на городскую набережную в районе Утеса.
Новостной сюжет
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В этот момент на пешеходной зоне находились люди. Они успели отбежать и не пострадали. Но даже для местных жителей это зрелище показалось захватывающим.
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Весна уже вовсю заявила свои права. В Хабаровске уже несколько дней стоит аномально теплая погода - +23 градуса.
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В Гидрометцентре сообщают, что лёд выходит на берег реки Амур из-за из-за бесснежной зимы и высокого уровня воды.
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Многие хабаровчане, кстати, возмущены работой местного Гидрометцентра, который не предупредил о таком пугающем выходе реки из берегов.
И местные жители в своем возмущении не одиноки. Прокуратура инициировала проверку, в ходе которой намерена выяснить располагали ли уполномоченные службы информацией о возможных последствиях ледохода.
Организована проверка в связи с выходом 22 апреля 2021 года ледяных масс на наземную часть набережной Хабаровска, разрушением ограждающих конструкций и возникновением угрозы жизни и здоровью населения. В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
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люди стояли и глазели.. Амур не хотел кого нибудь задавить!
а если у кого то в башке масла нет, тот может повыть на Луну, чтобы она ночью не так ярко светила..))
Такая опасная опасность, что мамашка с ребёнком стоит и снимает на мобильник, вместо того, что бы убегать куда глаза глядят.