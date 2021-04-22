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Ледоход уничтожил часть набережной и едва не задавил людей в Хабаровске

Ледоход уничтожил часть набережной и едва не задавил людей в Хабаровске (5 фото + 4 видео)

Автор:
22 апреля 2021 13:30
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   амур   видео   ледоход   набережная   хабаровск   
1966
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Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как глыбы льда заползают на набережную "прогуляться".

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Метки: 360подмосковье   амур   видео   ледоход   набережная   хабаровск   
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11  комментариев
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10k
котегRUS 42 минуты назад
что за чушь ???
люди стояли и глазели.. Амур не хотел кого нибудь задавить!
а если у кого то в башке масла нет, тот может повыть на Луну, чтобы она ночью не так ярко светила..))
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426
Игорь Меншиков 2 минуты назад
Блин попутал ледоход с ледоколом)))) первая мысля оказалась неверной
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5k
Leo Sun Полчаса назад
То есть, гипотетически, если бы кто-то из застрявших на льдине (новости про которых появляются то тут, то там) ещё дрейфовал по реке, то его бы доставили прямо на набережную)))
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755
Миша Полчаса назад
Относительно тупарей, которые балдели от ледохода. стоя рядом. Ну так не убило же, им всегда везет.
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59
Племянник Путина Полчаса назад
обычное дело.
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9k
Александр 41 минуту назад
"многие жители" Это сколько?
Такая опасная опасность, что мамашка с ребёнком стоит и снимает на мобильник, вместо того, что бы убегать куда глаза глядят.
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1k
Sergiy Rambus 50 минут назад
Да уж. Скоро к нам, это счастье пожалует.
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13k
Serg2001 56 минут назад
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11k
Евгений 59 минут назад
А чего лёд такой грязный?
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19
118 Час назад
Порадовала мамаша с маленьким ребенком , главное на телефон поснимать.
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1k
Йожык 2 часа назад
Перед глазами довольные чиновники, потирающие руки, в предвкушении распила бюджета на ремонт набережной.
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