И местные жители в своем возмущении не одиноки. Прокуратура инициировала проверку, в ходе которой намерена выяснить располагали ли уполномоченные службы информацией о возможных последствиях ледохода.

Организована проверка в связи с выходом 22 апреля 2021 года ледяных масс на наземную часть набережной Хабаровска, разрушением ограждающих конструкций и возникновением угрозы жизни и здоровью населения. В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования