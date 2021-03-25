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Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть взлетела

Гигантское судно застряло в Суэцком канале: в море пробки, нефть взлетела (7 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   видео   египет   контейнеровоз   море   нефть   суэцкий канал   торговля   
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В Египте продолжают ликвидацию последствий масштабного ЧП: японский контейнеровоз под панамским флагом - один из самых больших в мире - сел на мель поперек канала. В результате оказался перекрыт один из важнейших торговых путей. В соединяющем Красное и Средиземное моря Суэцком канале образовались пробки из десятков судов, на устранение которых может уйти несколько дней.

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Метки: 360подмосковье   видео   египет   контейнеровоз   море   нефть   суэцкий канал   торговля   
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25  комментариев
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10k
Великий Кормчий 53 минуты назад
Трудности перевода.
Ветер 50км/ч - это вообще детский сад.
А вот если ветер 50 метров в секунду, тогда да, чайки начинают летать жопой вперёд...
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64
vtoroyshans 53 секунды назад
evergreen - вечнозелёный. кто то прикололся опять
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8k
Alexander 6 минут назад
На что только Путин не идёт, чтобы пропиарить северный морской путь...
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638
Vladimirs Orlovskis 12 минут назад
Несколько канатов, роту солдат и через минут 20 , с помощью какой-то матери, уже решили бы проблему.
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1k
Lefterov 16 минут назад
Капитана то наверное посадят!
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10k
Евгений Полчаса назад
Тут всем так смешно в комментариях - как будто не все мы за это заплатим. Вы же понимаете что все простои, подорожание нефти и остальные доп затраты, лягут в цену товаров, которые мы все покупаем.
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176k
Belka_16 Автор поста Евгений 21 минуту назад
да, из-за пандемии были проблемы с возвратом контейнеров и мировые цены на морские перевозки и так уже сильно поднялись за год, вот точных цифр не найду сходу, но там в разы повышение
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10k
Иван Васильевич Belka_16 15 минут назад
Цены на 40-футовый контейнер вырастали с 2,5 тыс. долларов до 12.
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26
Предмет ненависти Полчаса назад
теперь будут расширять.
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14k
speaktr-st 40 минут назад
"ЧП стряслось на участке с однополосным движением."

Гаишников вызвали?
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116
робт 46 минут назад
по любому путин со своим северным путем...
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15k
Maks Es 48 минут назад
Ха-ха, капитан показал британцам хрен, с террористам подсказал отличный способ поставить раком весь мир.
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15k
sanchesS80 Maks Es 21 минуту назад
Развернуть эту посудину, да пару дырок в днище и привет. Перевозки мира затормозятся на очень долго.
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38k
parallax 50 минут назад
Очередной повод биржевым спекулянтам погреть на нефти потные ручонки.
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124k
Алексей 56 минут назад
кому-то посылки с али придется дольше ждать
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1k
Валерий 56 минут назад
Как всегда,проблемы куда войти.В какую дырку.Похоже,перевозки на Алике резко подорожают.
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31k
Alex Час назад
Санкции против нас еще не ввели?
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1k
Sergiy Rambus Alex 52 минуты назад
Вот, вот ждёмс.
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447
Александр Alex 48 минут назад
Уверен в формулировке "За агрессивное продвижение Россией северного морского пути!"
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2k
Brataxe Александр 12 минут назад
Не, с формулировкой: Россия вмешалась в выбор капитана судна, а российский хакеры взломали электронное оборудование.
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Туда бы танковую роту, толкового зампотеха и пару БРЭМ с полиспастами и длинным троссом. Работы часа на два.
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4k
insaider Час назад
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