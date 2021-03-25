На сегодня Суэцкий канал – одна из самых загруженных водных магистралей в мире. Ежедневно здесь проходит 12% мировых грузоперевозок. А нынешняя пробка на нем - одна из самых серьезных в за последние годы в мировом судоходстве.



В 2014 году Египет начал строительство параллельного канала, чтобы обеспечить двустороннее движение судов между Азией и Европой. Он был запущен в эксплуатацию через год, но до сих пор остаются участки с односторонним движением судов.



Поэтому сейчас предпринимаются лихорадочные усилия по разблокированию Суэцкого канала: севший на мель контейнеровоз перерезал жизненно важную торговую артерию и поставил под угрозу глобальные перевозки. Ever Given буквально затормозил полмира. Десятки нефтеналивных судов остановились у канала, на борту танкеров более 15 миллионов баррелей нефти. И марки Brent и WTI подорожали на доллар только из-за опасений, что могут произойти перебои на рынке. Общи рост мировых цен на нефть составил пять процентов - это после недавнего их падения.