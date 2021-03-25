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В Египте продолжают ликвидацию последствий масштабного ЧП: японский контейнеровоз под панамским флагом - один из самых больших в мире - сел на мель поперек канала. В результате оказался перекрыт один из важнейших торговых путей. В соединяющем Красное и Средиземное моря Суэцком канале образовались пробки из десятков судов, на устранение которых может уйти несколько дней.
Устроившее весь этот переполох судно называется Ever Given, и принадлежит оно компании Evergreen Marine. Контейнеровоз действительно гигантский: 400 метров в длину (четыре футбольных поля или один небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг), и 59 метров в ширину, а на борт он может взять больше 20 тысяч грузовых контейнеров. Корабль направлялся из Китая в Нидерланды.
Судно село на мель по пути из Красного моря в Средиземное диагонали еще во вторник утром, из-за сильного ветра и песчаной бури с порывами до 50 км/ч , говорится в заявлении Управления Суэцкого канала (SCA). При этом отказало электрооборудование судна, в результате носом контейнеровоз уперся в один берег, кормой в другой берег Суэцкого канала. ЧП стряслось на участке с однополосным движением.
Судно село на мель по пути из Красного моря в Средиземное диагонали еще во вторник утром, из-за сильного ветра и песчаной бури с порывами до 50 км/ч , говорится в заявлении Управления Суэцкого канала (SCA). При этом отказало электрооборудование судна, в результате носом контейнеровоз уперся в один берег, кормой в другой берег Суэцкого канала. ЧП стряслось на участке с однополосным движением.
Восемь буксиров более тридцати часов предпринимали попытки снять контейнеровоз с мели, но удалось только сдвинуть огромное судно и развернуть его параллельно ходу движения по каналу. Сильный ветер и размеры массивного контейнеровоза очень затруднили операцию, плюс ночной отлив приостановил все работы.
С вечера к месту происшествия прибыли два земснаряда, но пока третий день движение в обоих направлениях вдоль Суэцкого канала почти заблокировано. Генерал-лейтенант Осама Раби, председатель Управления Суэцкого канала, сказал, что часть судов направили обходным путем: по старым участкам канала, чтобы разгрузить движение.
С вечера к месту происшествия прибыли два земснаряда, но пока третий день движение в обоих направлениях вдоль Суэцкого канала почти заблокировано. Генерал-лейтенант Осама Раби, председатель Управления Суэцкого канала, сказал, что часть судов направили обходным путем: по старым участкам канала, чтобы разгрузить движение.
На сегодня Суэцкий канал – одна из самых загруженных водных магистралей в мире. Ежедневно здесь проходит 12% мировых грузоперевозок. А нынешняя пробка на нем - одна из самых серьезных в за последние годы в мировом судоходстве.
В 2014 году Египет начал строительство параллельного канала, чтобы обеспечить двустороннее движение судов между Азией и Европой. Он был запущен в эксплуатацию через год, но до сих пор остаются участки с односторонним движением судов.
Поэтому сейчас предпринимаются лихорадочные усилия по разблокированию Суэцкого канала: севший на мель контейнеровоз перерезал жизненно важную торговую артерию и поставил под угрозу глобальные перевозки. Ever Given буквально затормозил полмира. Десятки нефтеналивных судов остановились у канала, на борту танкеров более 15 миллионов баррелей нефти. И марки Brent и WTI подорожали на доллар только из-за опасений, что могут произойти перебои на рынке. Общи рост мировых цен на нефть составил пять процентов - это после недавнего их падения.
В 2014 году Египет начал строительство параллельного канала, чтобы обеспечить двустороннее движение судов между Азией и Европой. Он был запущен в эксплуатацию через год, но до сих пор остаются участки с односторонним движением судов.
Поэтому сейчас предпринимаются лихорадочные усилия по разблокированию Суэцкого канала: севший на мель контейнеровоз перерезал жизненно важную торговую артерию и поставил под угрозу глобальные перевозки. Ever Given буквально затормозил полмира. Десятки нефтеналивных судов остановились у канала, на борту танкеров более 15 миллионов баррелей нефти. И марки Brent и WTI подорожали на доллар только из-за опасений, что могут произойти перебои на рынке. Общи рост мировых цен на нефть составил пять процентов - это после недавнего их падения.
Брокеры и судоходные аналитики говорят, что если блокировка будет длительной, торговым судам придется идти по гораздо более длинным маршрутам вокруг Африки. Кроме того из-за блокировки в портах Европы возникнут задержки на несколько дней, а также обострится нехватка пустых контейнеров в Азии, которая уже привело к росту фрахтовых ставок.
В итоге пробка в канале приведет к очередному поднятию цен на всё произведенное в Китае...
В итоге пробка в канале приведет к очередному поднятию цен на всё произведенное в Китае...
Тем временем в интернете распространяются изображения курса японского контейнеровоза в Красном море перед заходом в Суэцкий канал - напоминающие сами видите что. Ссылаются при этом на данные отслеживания судов с веб-сайтов vesselfinder.com и myshiptracking.com.
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