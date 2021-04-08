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В Якутске женщина задавила сотрудника автосервиса, перепутав педали

В Якутске женщина задавила сотрудника автосервиса, перепутав педали (2 фото + 2 видео)

Автор:
08 апреля 2021 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   Девушка за рулём   автосервис   видео   задавила   интересное   перепутала педали   фото   
1765
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Клиентка автосервиса пыталась заехать на смотровую яму в автосервисе, но перепутав педали дала газу. Сотрудник, который следил за тем, чтобы женщина заехала ровно, оказался между машиной и стеной.

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Метки: 360подмосковье   Девушка за рулём   автосервис   видео   задавила   интересное   перепутала педали   фото   
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25  комментариев
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45k
Нанук Паналык Час назад
В нормальных шарагах работники сами загоняют(выгоняют)машины..
Винить некого. Парню-земля пухом...
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5k
Sergey 9 минут назад
баба и АКПП - это зло! сколько случаев уже было...
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16k
Robin Hood 15 минут назад
Встречать автоблюдей надо ... во всееоружии
Ссылка www.youtube.com
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6k
Сгусток позитива 18 минут назад
тп за рулем
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21k
MrGod Полчаса назад
Тупой автослесарь, не жалко.
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5k
JACKAL Полчаса назад
Купила права? - ехай теперь за это отбывай срок ДУРА!!! И с тобой за компанию того кто тебе их продал...
Люди сдавшие на права самостоятельно, такой куйнёй не страдают...
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33
Max Fm 44 минуты назад
Давно было. При мне мужики заводили кривым стартером. автобус ЛиАЗ 667 кажись называется. Так он завелся и впечатал мужика в стену. Она чуть не вывалилась. И ни че живой был. Ногам не мог шевелить.
Так эти орхаровцы на нас пацанов его скинули, типо отвезите его домой и там выгрузить.
Так что среди мужиков идиотов хватает.
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6k
Влад 45 минут назад
перед машиной за рулём которого баба находиться крайне рискованно. случаев море.
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4k
Станислав 53 минуты назад
Мужика жаль. Но я сам никогда не заезжаю на ямы, мало ли, машина провалится, или упадет что-то на машину в гараже тяжелое, виноват буду только я. Мастеру ключи дал и все - ответственность его.
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207
parhi 56 минут назад
Хоть одно видео где МУЖИК перепутал педали и убил автослесаря или мойщика вообще есть? Или только ТПшки на это способны....
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121
Nevad Black parhi 44 минуты назад
мне взрослый мужик пол переда снес на машине, тоже перепутал педали
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3k
LLladbiM parhi Полминуты назад
Ссылка www.youtube.com
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633
qwer Час назад
Видел такое лет 25 назад, мужика спасло только то, что его впечатало в стену между чугунными батареями, конечно ноги переломало, но всё же остался жив, сам я с тех пор стараюсь не стоять ни сзади, ни спереди машин на работе. А что бы клиенты не падали в яму, на стене стоят зеркала.

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32k
Лесли 🥰 Час назад
В смысле перепутала педали?! Это че тебе пианино блин! Дура тупоголовая!
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90
Алексей Лесли 🥰 19 минут назад
В пианино путать клавиши тоже моветон. Дамы путают педали исключительно из-за каблуков и шпилек. Правая нога всегда должна быть на пятке и только мыском выбираешь какую педаль нажимать. Попробуйте отрывать ногу от пола и через какое-то время сами нажмёте не туда. Мужика жалко. Доверие в данном случае сыграло злую шутку.
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3k
Борис Карабанов Час назад
1. Стоять перед машиной у стены может только очень беспечный человек, а стоять перед машиной за рулем которой женщина может только камикадзе.
2. Неужели только теперь поставят ограничитель?
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172
робт Борис Карабанов Час назад
а сесть(!) перед машиной может только долбое*б
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26
Fisher1979 Час назад
Раньше Водитель это было как профессия и ты должен был сдать экзамен плюс стажировку в виде часов езды с учителем, сейчас это лишь название, заплатил и катайся.
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3k
Sunny11 Fisher1979 38 минут назад
Раньше и на оператора ЭВМ учились 5 лет в вузе, и для переписки ходили на почту. А сейчас это лишь название, заплатил за пеку и сри в камменты.
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5k
кот базилий Час назад
Попутала педали и нет человека. Как и за сколько права приобрела?
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21k
Батончик с маком Час назад
Если на переходе я вижу автолядь, то стараюсь отойти подальше или спрятаться в надёжном месте. Даже подземный переход не даёт 100/% гарантии. То штукатурятся на ходу, то в телефоне залипают, то прокладку меняют....
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1k
Eugene Батончик с маком Час назад
Моя жена водит машину 20+ лет. Ни одной аварии или косяка на дороге.
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4k
Димыч Час назад
Царствие Небесное... Вот так вот на работе...
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