В Якутске женщина задавила сотрудника автосервиса, перепутав педали

На записи с камер видеонаблюдения видно, как женщина заезжает в гаражный бокс. Её действиями регулирует несколько мужчин, один из которых присел на конце смотровой мы, чтобы следить за колёсами. Однако, в какой-то момент автомобиль резко дёргается и въезжает в сотрудника автосервиса.