В Якутске женщина задавила сотрудника автосервиса, перепутав педали

Клиентка автосервиса пыталась заехать на смотровую яму в автосервисе, но перепутав педали дала газу. Сотрудник, который следил за тем, чтобы женщина заехала ровно, оказался между машиной и стеной.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как женщина заезжает в гаражный бокс. Её действиями регулирует несколько мужчин, один из которых присел на конце смотровой мы, чтобы следить за колёсами. Однако, в какой-то момент автомобиль резко дёргается и въезжает в сотрудника автосервиса.
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В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что мужчина скончался на месте от полученных травм. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. Полицейские разбираются в этой истории. По предварительным данным, женщина просто перепутала педали.
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В эфире новости рубрики "Женщина и руль". Ее герои могут жить где угодно, а объединяет их одно: несокрушимая тяга к вождению авто при скромных способностях и отсутствие опыта.
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Винить некого. Парню-земля пухом...
Люди сдавшие на права самостоятельно, такой куйнёй не страдают...
Так эти орхаровцы на нас пацанов его скинули, типо отвезите его домой и там выгрузить.
Так что среди мужиков идиотов хватает.
2. Неужели только теперь поставят ограничитель?