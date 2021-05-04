Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века

2606
15
1
Статистически, среди женщин реже встречаются серийные убийцы, нежели чем среди мужчин. Учитывается также и размах совершаемых преступлений. Например, Эйлин Уорнос убила семь человек, а среди мужчин есть случаи в несколько десятков жертв.
В преимуществе, мужчины убивали ради удовольствия, мучая жертву перед смертью и почти всегда подвергали ее сексуальному насилию. Для мужчин было важно ощущение власти и контроля над жертвой (кстати этим обусловлены частые случаи некрофилии, когда они возвращались к убитой жертве, чтобы снова изнасиловать ее). А женщины убивали в основном из-за денег.
Разумеется некоторые это делали и ради удовольствия, но практически не встречаются случаи пыток женщинами своих жертв.
Но, так или иначе, женщины психопатического склада были и есть и вот самые известные из них.
Разумеется некоторые это делали и ради удовольствия, но практически не встречаются случаи пыток женщинами своих жертв.
Но, так или иначе, женщины психопатического склада были и есть и вот самые известные из них.
Вельма Барфилд
В СМИ ее прозвали "бабуля из камеры смертников". Дама была почтенного возраста и с очень добрым лицом, однако она совершила ряд убийств, в том числе собственную мать и второго мужа.
Все жертвы "бабули" были отравлены мышьяком, она добавляла его в воду или же в еду. Она громко и напоказ оплакивала убитых, присутствовала на похоронах каждого и создавалось ощущение, что она искренне сочувствует родственникам своих жертв.
Все жертвы "бабули" были отравлены мышьяком, она добавляла его в воду или же в еду. Она громко и напоказ оплакивала убитых, присутствовала на похоронах каждого и создавалось ощущение, что она искренне сочувствует родственникам своих жертв.
Мотив убийства был банален - деньги. Барфилд в какой-то момент пристрастилась к рецептурным лекарствам, которые ей выписывали после нервного срыва, поведение ее было все более нестабильным. Четыре раза ее госпитализировали из-за передозировок. Пристрастия требуют больших денег и поэтому Вельма обворовывала своих жертв и попадалась на выписывании поддельных чеков.
Она убила Стюарта Тейлора в 1978 году и это стало для Барфилд роковым. Все другие жертвы были уже пожилыми и их смерть не вызывала особых вопросов. А вот Тейлор был очень даже здоров и относительно молод, поэтому его дочь заподозрила неладное. Она стала настаивать на дополнительных тестах при вскрытии.
Она убила Стюарта Тейлора в 1978 году и это стало для Барфилд роковым. Все другие жертвы были уже пожилыми и их смерть не вызывала особых вопросов. А вот Тейлор был очень даже здоров и относительно молод, поэтому его дочь заподозрила неладное. Она стала настаивать на дополнительных тестах при вскрытии.
"Бабулю" заключили в Центральную тюрьму в Роли (Северная Каролина). Там содержались психически больные преступники и беглые заключенные, ведь отдельного места для женщин, приговоренных к смертной казни, а она была в штате такой одной.
Судом было принято решение казнить Вельму Барфилд при помощи смертельной инъекции - она стала первой женщиной в Америке, к которой была применена эта мера.
Судом было принято решение казнить Вельму Барфилд при помощи смертельной инъекции - она стала первой женщиной в Америке, к которой была применена эта мера.
Доротея Пуанте
Вместе со своей подругой Рут Монро в апреле 1982 года начала сдавать в пансионате комнаты в аренду. Однако Монро вскоре скончалась от передозировки тейленолом и кодеином. Пуанте на допросе полиции рассказала, что Рут долгое время была в депрессии из-за смерти мужа, поэтому следователи официально заявили, что смерть подруги Пуанте была самоубийством.
Через несколько недель 74-летний Малкольм Маккензи выдвинул обвинения Пуанте в том, что она пыталась его отравить и в том, что она украла его пенсию. Суд приговорил Доротею к пяти годам тюремного заключения. Пока она отбывала наказание, то не теряла времени даром и начала переписываться с 77-летним Эверсоном Гиллмутом. Он влюбился в нее так сильно, что переписал на нее все свое имущество и позвал замуж. После того, как она вышла из тюрьмы и они поженились с Гиллмутом его труп нашли в самодельном гробу в реке. Три года останки мужчины не могли идентифицировать, а Пуанте пока что получала его пенсию и слала его семье поддельные письма.
Через несколько недель 74-летний Малкольм Маккензи выдвинул обвинения Пуанте в том, что она пыталась его отравить и в том, что она украла его пенсию. Суд приговорил Доротею к пяти годам тюремного заключения. Пока она отбывала наказание, то не теряла времени даром и начала переписываться с 77-летним Эверсоном Гиллмутом. Он влюбился в нее так сильно, что переписал на нее все свое имущество и позвал замуж. После того, как она вышла из тюрьмы и они поженились с Гиллмутом его труп нашли в самодельном гробу в реке. Три года останки мужчины не могли идентифицировать, а Пуанте пока что получала его пенсию и слала его семье поддельные письма.
Доротея продолжала сдавать комнаты инвалидам и пожилым в пансионате. Она читала их письма, забирала их чеки и деньги. Женщина выплачивала им конечно определенную сумму в месяц, но оставляла себе много больше, утверждая, что это расходы на содержание пансиона. Пуанте очень долго не вызывала никаких подозрений, пока не поделилась с соседями, что пригрела бездомного алкаша, чтобы тот трудился в пансионе разнорабочим. Он копал землю, убирал мусор и почву, положил в подвале новую бетонную плиту, а потом пропал.
В ноябре 1988 года Альваро Монтойя, шизофреник и постоялец пансиона Доротеи, бесследно исчез. Он не появился на собрании и его социальный работник заявил в полицию о пропаже. Блюстители закона приехали в пансион Пуанте и услышали многочисленные жалобы на ужасный запах, после чего начали обыск. Они обратили внимание на рыхлую почву во дворе и в результате расследования во дворе пансионата было найдено семь тел. Доротея выглядела невероятно растерянной и шокированной. И тут случился полицейский провал: хозяйка пансиона спросила у полицейских, можно ли ей выпить чашку кофе в кафе по соседству и... они разрешили. Доротея удалилась и исчезла.
В ноябре 1988 года Альваро Монтойя, шизофреник и постоялец пансиона Доротеи, бесследно исчез. Он не появился на собрании и его социальный работник заявил в полицию о пропаже. Блюстители закона приехали в пансион Пуанте и услышали многочисленные жалобы на ужасный запах, после чего начали обыск. Они обратили внимание на рыхлую почву во дворе и в результате расследования во дворе пансионата было найдено семь тел. Доротея выглядела невероятно растерянной и шокированной. И тут случился полицейский провал: хозяйка пансиона спросила у полицейских, можно ли ей выпить чашку кофе в кафе по соседству и... они разрешили. Доротея удалилась и исчезла.
Преступницу удалось поймать случайно: в бегах она познакомилась с пожилым рабочим, которому она пообещала рассказать, как можно увеличить пенсионные выплаты. Мужчина долгое время сомневался, позвонить ему в полицию или нет, потому что вроде бы он на телевидении видел сообщения о сбежавшей преступнице, но она была так очаровательна и ему совершенно не хотелось наговаривать на нее. Но он все же позвонил.
За свои преступления Доротея Пуанте была приговорена к двум пожизненным заключениям. Она скончалась в 2011 году, когда ей было 82 года. До самой своей смерти она настаивала на своей невиновности и утверждала, что все жильцы пансионата умерли по естественным причинам.
За свои преступления Доротея Пуанте была приговорена к двум пожизненным заключениям. Она скончалась в 2011 году, когда ей было 82 года. До самой своей смерти она настаивала на своей невиновности и утверждала, что все жильцы пансионата умерли по естественным причинам.
Леонарда Чианчулли
Как говорила она сама, ей пришлось пережить трудное детство и нелюбовь родной матери (что опять же абсолютно классическая причина становления личности психопата). Леонарда вышла замуж без родительского согласия и решила, что мать ее прокляла за это. Ну и предсказание хироманта о том, что она окончит свои дни за решеткой, тоже добавило масла в огонь. Итальянка за период замужества беременела семнадцать раз, но выжили только четверо ее детей, которых она оберегала любой ценой. Что ж, можно понять.
Когда в конце 30-х годов настала угроза одной из самых красивых войн старшего сына Леонарды Джузеппе должен был отправиться в армию. В тот момент Чианчулли с мужем жили в городке Корреджио, у них был небольшой магазинчик мыловарения и были на хорошем счету у соседей. Они-то и стали жертвой безумной Леонарды, которая верила, что жертвы могут помочь ее сыну.
Первой стала Фаустина Сетти, она была немолодой женщиной, которая обратилась к соседке за помощью в налаживании личной жизни. Леонарда пообещала ей помочь и даже сказала, что в соседнем городе есть очень даже неплохой кандидат, куда придется съездить Фаустине. Когда в день отъезда женщина пришла к новоявленной свахе, та предложила ей выпить вина, которое было отравлено. После смерти Фаустины итальянка расчленила ее тело, кровь собрала в таз и растворила останки в щелочи, которой было вдоволь в их магазине производства мыла. А вот кровь она использовала (после того, как она свернулась), для кексиков к чаю. Хороший десерт и конкурсы интересные.
Первой стала Фаустина Сетти, она была немолодой женщиной, которая обратилась к соседке за помощью в налаживании личной жизни. Леонарда пообещала ей помочь и даже сказала, что в соседнем городе есть очень даже неплохой кандидат, куда придется съездить Фаустине. Когда в день отъезда женщина пришла к новоявленной свахе, та предложила ей выпить вина, которое было отравлено. После смерти Фаустины итальянка расчленила ее тело, кровь собрала в таз и растворила останки в щелочи, которой было вдоволь в их магазине производства мыла. А вот кровь она использовала (после того, как она свернулась), для кексиков к чаю. Хороший десерт и конкурсы интересные.
Второй и третьей жертвой психопатки стали Вирджиния Качиоппо и Франческа Соави. Их Леонарда пригласила к себе под предлогом помощи в поиске работы. Там она и их напоила вином с усыпляющими веществами, потом убила и расчленила. Кексы в этот раз она не готовила, останки она пустила на изготовление мыла, которое потом радостно дарила друзьям.
Но родственники Качиоппо начали подозревать неладное, особенно если учесть, что последний раз Вирджинию видели, как она входила в дом итальянки.
Полиция арестовала Леонарду Чианчулли, а та вскоре призналась в совершенных злодеяниях, подробно рассказав, что сделала, переживая, что обвинения падут на любимого старшего сыночка.
"Я бросила куски в большую кастрюлю, добавила туда семь килограммов едкого натра, который купила, чтобы сделать мыло. Потом я вымешивала смесь, пока все не превратилось в плотную темную массу, которую я разлила по нескольким ведрам. Получилось хорошее мыло. Что касается крови в ванной, я дождалась, пока она загустеет, а затем высушила ее в духовке, смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком и яйцами, а также небольшим количеством маргарина и замесила тесто. Я приготовила много кексов к чаю и угощала ими дам, которые навещали меня, мы с Джузеппе тоже их ели".
Ее признали виновной в преступлениях, приговорили к трем годам психиатрической лечебницы и тридцати годам тюрьмы, где она и умерла от инсульта.
Но родственники Качиоппо начали подозревать неладное, особенно если учесть, что последний раз Вирджинию видели, как она входила в дом итальянки.
Полиция арестовала Леонарду Чианчулли, а та вскоре призналась в совершенных злодеяниях, подробно рассказав, что сделала, переживая, что обвинения падут на любимого старшего сыночка.
"Я бросила куски в большую кастрюлю, добавила туда семь килограммов едкого натра, который купила, чтобы сделать мыло. Потом я вымешивала смесь, пока все не превратилось в плотную темную массу, которую я разлила по нескольким ведрам. Получилось хорошее мыло. Что касается крови в ванной, я дождалась, пока она загустеет, а затем высушила ее в духовке, смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком и яйцами, а также небольшим количеством маргарина и замесила тесто. Я приготовила много кексов к чаю и угощала ими дам, которые навещали меня, мы с Джузеппе тоже их ели".
Ее признали виновной в преступлениях, приговорили к трем годам психиатрической лечебницы и тридцати годам тюрьмы, где она и умерла от инсульта.
Хуана Барраза
Тоже непростая судьба с детства. Хуана родилась в Мексике, где ее мать-алкоголичка продала девочку за несколько банок пива. Мужчина, который ее купил, регулярно насиловал девочку и издевался над ней. Что, разумеется, не могло не сказаться на ее психике.
Долгое время Барраза работала как профессиональный рестлер, выступая под псевдонимом Леди Тишина. Спортивная карьера ее продолжалась до пожилого возраста, что, впрочем, не мешало ей совершать преступления. Она приходила к пожилым одиноким женщинам, приветливо улыбалась, называла себя социальным работником. Оказавшись внутри дома она била жертву, душила ее с помощью стетоскопа (этот реквизит она использовала для демонстрации и успокоения будущих жертв, мол, я врач) и грабила жилье. Хуана Барраза страдала психопатией и не чувствовала ни раскаяния, ни жалости, ни сожаления. Пожилые женщины ассоциировались у нее с матерью и она была уверена, что убивая их - помогает обществу.
Долгое время Барраза работала как профессиональный рестлер, выступая под псевдонимом Леди Тишина. Спортивная карьера ее продолжалась до пожилого возраста, что, впрочем, не мешало ей совершать преступления. Она приходила к пожилым одиноким женщинам, приветливо улыбалась, называла себя социальным работником. Оказавшись внутри дома она била жертву, душила ее с помощью стетоскопа (этот реквизит она использовала для демонстрации и успокоения будущих жертв, мол, я врач) и грабила жилье. Хуана Барраза страдала психопатией и не чувствовала ни раскаяния, ни жалости, ни сожаления. Пожилые женщины ассоциировались у нее с матерью и она была уверена, что убивая их - помогает обществу.
Ее преступления закончились, когда ее увидел он из бдительных свидетелей и полиция арестовала Хуану. Полиция была поражена, узнав, кто на самом деле убивал несчастных, потому что были уверены, что убийца - мужчина, возможно трансвестит.
Доказательств нашлось только на 16 убийств, однако считается, что она могла убить до 49 человек. Барраза в свою очередь утверждала, что убила только одного человека.
Ее приговорили к 759 годам тюрьмы.
Доказательств нашлось только на 16 убийств, однако считается, что она могла убить до 49 человек. Барраза в свою очередь утверждала, что убила только одного человека.
Ее приговорили к 759 годам тюрьмы.
После приговора она пропала из глаз общественности и только в 2015 году ее имя снова появилась в таблоидах, когда она вышла замуж за другого, очень опасного, преступника, ухаживавшего за ней очень долгое время по переписке. Свадьбу им организовала правительственная программа и СМИ преподнесли это как великую историю любви.
Ну да, ну да, сколько бы времени не прошло и сколько бы хороших людей не было, Америка все равно до сих без ума от таких, как Бонни и Клайд.
Но муж и жена никогда не видели друг друга до свадьбы, а после нее отношения что-то не сложились. Они пробыли в браке год и видели друг друга трижды, в общей сложности 40 минут, и в итоге развелись.
Ну да, ну да, сколько бы времени не прошло и сколько бы хороших людей не было, Америка все равно до сих без ума от таких, как Бонни и Клайд.
Но муж и жена никогда не видели друг друга до свадьбы, а после нее отношения что-то не сложились. Они пробыли в браке год и видели друг друга трижды, в общей сложности 40 минут, и в итоге развелись.
Эйлин Уорнос
У этой женщины была по-настоящему трудная судьба. Отец юной Эйлин покончил с собой, отбывая тюремный срок за растление малолетних, а мать бросила ее и ее старшего брата на попечение пьющей бабули и дедушки, который страдал ужасными вспышками гнева.
Эйлин рассказывала, что дед насиловал ее в детстве и что также у нее были сексуальные отношения с братом. В раннем возрасте она забеременела и ребенка отдали на усыновление. Уже будучи подростком Уорнос сбежала из дома, бродяжничала, ездила автостопом и занималась проституцией, чтобы было на что поесть.
Эйлин вышла замуж, но брак оказался неудачным и это добило ее психику и привело к серии преступлений. Через десять лет после развода Уорнос уже совершила множество преступлений и встретила 24-летнюю Тирию Мур, с которой у нее завязался роман.
Эйлин рассказывала, что дед насиловал ее в детстве и что также у нее были сексуальные отношения с братом. В раннем возрасте она забеременела и ребенка отдали на усыновление. Уже будучи подростком Уорнос сбежала из дома, бродяжничала, ездила автостопом и занималась проституцией, чтобы было на что поесть.
Эйлин вышла замуж, но брак оказался неудачным и это добило ее психику и привело к серии преступлений. Через десять лет после развода Уорнос уже совершила множество преступлений и встретила 24-летнюю Тирию Мур, с которой у нее завязался роман.
Несколько позже выяснилось, что с конца 1989 года по осень 1990-го Уорнос убила, как минимум, шесть мужчин на трассах Флориды. В декабре 1989 года на свалке было обнаружено тело Ричарда Мэллори, а в следующие месяцы было найдено еще пять.
Полиция смогла разыскать Эйлин, которая постоянно использовала разные псевдонимы, и ее девушку, Мур, по отпечаткам ладоней и пальцев, которые они оставили в автомобиле исчезнувшего Питера Сиемса. Эйлин арестовали в баре Порт-Оранжа (Флорида), а Мур полиция отследила в Пенсильвании. Любовница Уорнос вступила в сделку со следователями и в середине января 1991 года она в телефонном разговоре с ней добилась признания в совершенных убийствах. Эйлин полностью и единолично взяла на себя ответственность за совершенное.
В ходе расследования Уорнос заявила, что Мэллори напал на нее, изнасиловал и она убила его в целях самообороны. Позже она сказала, что и остальных пятерых она убила в целях самообороны, но потом отказалась от своих слов.
Полиция смогла разыскать Эйлин, которая постоянно использовала разные псевдонимы, и ее девушку, Мур, по отпечаткам ладоней и пальцев, которые они оставили в автомобиле исчезнувшего Питера Сиемса. Эйлин арестовали в баре Порт-Оранжа (Флорида), а Мур полиция отследила в Пенсильвании. Любовница Уорнос вступила в сделку со следователями и в середине января 1991 года она в телефонном разговоре с ней добилась признания в совершенных убийствах. Эйлин полностью и единолично взяла на себя ответственность за совершенное.
В ходе расследования Уорнос заявила, что Мэллори напал на нее, изнасиловал и она убила его в целях самообороны. Позже она сказала, что и остальных пятерых она убила в целях самообороны, но потом отказалась от своих слов.
Суд приговорил ее к смерти через смертельную инъекцию. Эйлин Уорнос была казнена в октябре 2002 года. От последнего обеда она отказалась, выпила лишь чашку кофе. Она была десятой женщиной в Америке и второй во Флориде, которая была казнена в после решения Верховного Суда о возвращении смертной казни.
Источник:
Еще крутые истории!
16
Понравилось16
Новости партнёров
честно говоря, не очень понимаю, что плохого людям сделали кролики и мыши, если в тюрьмах сидит такое огромное количество пожизненников, не приносящих вообще никакой пользы.
косметику можно хотя бы тестировать на них что ли...
"А женщины убивали в основном из-за денег".
Ну вот же! Какие ещё нужны доказательства?!
Мужики – романтики! А женщины – циничные расчётливые стервы!