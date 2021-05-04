Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века

Второй и третьей жертвой психопатки стали Вирджиния Качиоппо и Франческа Соави. Их Леонарда пригласила к себе под предлогом помощи в поиске работы. Там она и их напоила вином с усыпляющими веществами, потом убила и расчленила. Кексы в этот раз она не готовила, останки она пустила на изготовление мыла, которое потом радостно дарила друзьям.

Но родственники Качиоппо начали подозревать неладное, особенно если учесть, что последний раз Вирджинию видели, как она входила в дом итальянки.

Полиция арестовала Леонарду Чианчулли, а та вскоре призналась в совершенных злодеяниях, подробно рассказав, что сделала, переживая, что обвинения падут на любимого старшего сыночка.



"Я бросила куски в большую кастрюлю, добавила туда семь килограммов едкого натра, который купила, чтобы сделать мыло. Потом я вымешивала смесь, пока все не превратилось в плотную темную массу, которую я разлила по нескольким ведрам. Получилось хорошее мыло. Что касается крови в ванной, я дождалась, пока она загустеет, а затем высушила ее в духовке, смешала с мукой, сахаром, шоколадом, молоком и яйцами, а также небольшим количеством маргарина и замесила тесто. Я приготовила много кексов к чаю и угощала ими дам, которые навещали меня, мы с Джузеппе тоже их ели".



Ее признали виновной в преступлениях, приговорили к трем годам психиатрической лечебницы и тридцати годам тюрьмы, где она и умерла от инсульта.