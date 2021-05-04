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Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века

Самые жестокие женщины-серийные убийцы прошлого века (15 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 15:47
Сообщество : Истории
Метки: интересное   истории   криминал   маньяки   преступление   психопаты   расследование   факты   
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Статистически, среди женщин реже встречаются серийные убийцы, нежели чем среди мужчин. Учитывается также и размах совершаемых преступлений. Например, Эйлин Уорнос убила семь человек, а среди мужчин есть случаи в несколько десятков жертв.

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Метки: интересное   истории   криминал   маньяки   преступление   психопаты   расследование   факты   
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14  комментариев
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13k
Yasen_Perec 2 часа назад
Вот у пиндосов практичный подход, казнят даже старушек. А у нас всяких молодых здоровых террористов-исламистов до старости кормят.
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567
Лимонадный Джо Полчаса назад
Стану с сегодняшнего дня более внимательно проверять чеки из магазина и аптек. Да и операции с карточкой проверю,когда даю расплатится ею своей жене.
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432
Bonefacius 40 минут назад
"настала угроза одной из самых красивых войн старшего сына" это, простите, как понять? За пост, конечно, спасибо, но неужели нельзя проверить текст после того, как вы его забили в переводчик?
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16k
Сталкер Час назад
"В преимуществе, мужчины убивали ради удовольствия, мучая жертву перед смертью и почти всегда подвергали ее сексуальному насилию".
"А женщины убивали в основном из-за денег".
Ну вот же! Какие ещё нужны доказательства?!
Мужики – романтики! А женщины – циничные расчётливые стервы!
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Да уж,стремные "кексики"
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−14
vova old 2 часа назад
вот вам и добрые бабушки.
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
И ведь такие люди могут жить рядом с нами.... ппц
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