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Неизвестные факты о знаменитых серийных убийцах

Неизвестные факты о знаменитых серийных убийцах (21 фото)

Автор:
21 января 2021 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Криминалистика   криминал   маньяки   почерк убийцы   преступники   серийные убийцы   факты   
1637
21
Эти люди наводили ужас на целые города и области. Описания их преступлений заставляли бледнеть даже привыкших ко всему следователей и полицейских. Каждый из них имел свой собственный "почерк", свои методы совершения убийств, которые сохранила история криминалистики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Криминалистика   криминал   маньяки   почерк убийцы   преступники   серийные убийцы   факты   
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5  комментариев
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6k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
Предпочел бы пост о знаменитых комбайнерах/хлеборобах , а не про глубоко больных на всю голову....
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Егор Гайдар. Это серийный убийца и знаменитый экономист начинал как член КПСС, верный марксист-ленинец, редактор журнала "Коммунист". В дальнейшем стал либерал-капиталистом татчеровского типа. От его реформ в России сдохло несколько миллионов человек. Не только не сел в тюрьму, а жил в почете и богатстве. Сегодня ВШЭ выпускает каждый год новую плеяду молодых дипломированных гайдарят.
Егор Гайдар. Это серийный убийца и знаменитый экономист начинал как член КПСС, верный марксист-ленинец, редактор журнала "Коммунист". В дальнейшем стал либерал-капиталистом татчеровского типа. От его реформ в России сдохло несколько миллионов человек. Не только не сел в тюрьму, а жил в почете и богатстве. Сегодня ВШЭ выпускает каждый год новую плеяду молодых дипломированных гайдарят.
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5k
evenSeven 13 минут назад
Неизвестные факты о знаменитых серийных убийцах
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8k
Максим 39 минут назад
Ну МакАртура они зря так...
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6k
Lev Asriev Максим 8 минут назад
Почему зря? Убирал твоих конкурентов?
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