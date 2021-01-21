Неизвестные факты о знаменитых серийных убийцах

Джон Бодкин Адамс был популярным семейным врачом. За время его практики с 1946 по 1956 год 163 его пациента умерли при подозрительных обстоятельствах, при этом 132 из них завещали ему свое имущество или значительные суммы денег. Несмотря на подозрения, следствие не смогло доказать причастность Адамса ни к одной смерти. Он был наказан лишь за подделку рецептов. Он прожил долгую жизнь и умер в 84 года в богатстве и покое.