Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку

ФБР разыскивает уникальную скрипку Амати, сделанную в 1710 году. Она была украдена в Лос-Анджелесе вместе с автомобилем Tesla, принадлежавшим арт-дилеру и коллекционеру Роланду Вайнштейну. Стоимость скрипки - почти миллион долларов.
ФБР ищет скрипку XVIII века стоимостью $900000, которую изготовил знаменитый мастер Амати. Инструмент был украден вместе с машиной Tesla, хозяин которой - арт-дилер и галерист Роланд Вайнштейн, проживающий в Лос-Анджелесе. Инструмент, сделанный из клена и альпийской ели, находился в отличном состоянии.
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Вайнштейн купил скрипку Амати в 2013 году на аукционе за $507436. Сейчас, как говорят эксперты, ее цена может достигать $900000. Вайнштейн предложил награду в $25000 любому, кто поможет раскрыть преступление.
Изготовил скрипку Джироламо Амати, известный скрипичный мастер и правнук Андреа Амати, которого считают изобретателем современной скрипки.
Роланд Вайнштейн, будучи владельцем скрипки, время от времени отдавал ее в пользование своим друзьям, профессиональным скрипачам. В остальное время она находилась в хранилище, откуда, по имеющимся данным, Вайнштейн забрал ее, поскольку считал недостаточно надежным. Припарковавшись у своего жилища, он оставил скрипку на сиденье и ненадолго ушел в дом. Пока Вайнштейн был в доме, кто-то открыл машину и угнал ее вместе с оставшейся на сиденье скрипкой.
По словам Вайнштейна, открыть автомобиль помогла трагическая случайность. Выходя из машины, он случайн выронил из кармана ключ, и тот упал за сиденье. Система безопасности Tesla устроена так, что замок автоматически срабатывает, только когда владелец выходит из авто вместе с ключом. Пока ключ в автомобиле, машина не запирается, так что коллекционер совершенно случайно оставил машину со скрипкой открытой.
Представитель ФБР Лаура Эймиллер заявила, что правоохранительным органам пока не удалось отследить ни машину, ни скрипку. Однако, по их предположениям, вор, скорее всего, позарился на машину и ничего не знал о скрипке. "Как сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса, в этом районе орудовал угонщик, - рассказала она. - Вероятно, этот человек не знал о ценности инструмента, а если обнаружил ее позднее, то мог попытаться сдать ее в залог или продать за границу. Поэтому нам важно донести информацию до общественности как можно шире, чтобы любой, кто столкнется с этой скрипкой, мог опознать ее, уведомить нас и вернуть инструмент вадельцу".
Сам Вайнштейн уже предложил награду в $25000 тем, кто поможет найти скрипку. По его словам, его сердце разбито из-за случившегося. "Я нес ответственности за кусок истории - и позволил его у меня украсть, - сокрушается коллекционер. - Она очень хрупкая, и я боюсь, что человек, не знающий, с чем он имеет дело, может обращаться с ней неподобающе, и тогда она испортится или погибнет".
Представитель ФБР Лаура Эймиллер заявила, что правоохранительным органам пока не удалось отследить ни машину, ни скрипку. Однако, по их предположениям, вор, скорее всего, позарился на машину и ничего не знал о скрипке. "Как сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса, в этом районе орудовал угонщик, - рассказала она. - Вероятно, этот человек не знал о ценности инструмента, а если обнаружил ее позднее, то мог попытаться сдать ее в залог или продать за границу. Поэтому нам важно донести информацию до общественности как можно шире, чтобы любой, кто столкнется с этой скрипкой, мог опознать ее, уведомить нас и вернуть инструмент вадельцу".
Сам Вайнштейн уже предложил награду в $25000 тем, кто поможет найти скрипку. По его словам, его сердце разбито из-за случившегося. "Я нес ответственности за кусок истории - и позволил его у меня украсть, - сокрушается коллекционер. - Она очень хрупкая, и я боюсь, что человек, не знающий, с чем он имеет дело, может обращаться с ней неподобающе, и тогда она испортится или погибнет".
В октябре 2013 года Вайнштейн заплатил за скрипку $507436 на онлайн-аукционе Tarisio. Джейсон Прайс, директор Тarisio, утверждает, что с каждым годом ценные инструменты дорожают. Сегодня, по его словам, подобная скрипка Амати стоила бы уже $900000. Два года назад скрипка Амати, сделанная в 1700 году, ушла с аукциона Ingles & Hayday в Лондоне за $917453.
Дом Амати из Кремоны считается создателем современных скрипок. Украденный инструмент относится к "золотой эре" скрипичного дела.
Роланд Вайнштейн не музыкант, но он ощущает чувство исторической ответственности за исторический артефакт. "Я - ее хранитель, - говорит Вайнштейн. - Она мне особенно дорога, потому что затронула множество жизней - не только тех, кому посчастливилось играть на ней, но и тех, кто ее слушал на протяжении 300 лет".
Дом Амати из Кремоны считается создателем современных скрипок. Украденный инструмент относится к "золотой эре" скрипичного дела.
Роланд Вайнштейн не музыкант, но он ощущает чувство исторической ответственности за исторический артефакт. "Я - ее хранитель, - говорит Вайнштейн. - Она мне особенно дорога, потому что затронула множество жизней - не только тех, кому посчастливилось играть на ней, но и тех, кто ее слушал на протяжении 300 лет".
Вайнштейн уже во второй раз становится жертвой воров. В 2011 году Марк Луго из Хобокена, которого называют Томасом Крауном в мире воров, специализирующихся на произведениях искусства, вынес из галереи Вайнштейна карандашный рисунок Пикассо "Голова женщины", сделанный в 1965 году. Однако вскоре полицейские нашли работу, а Луго был арестован и приговорен к 16 месяцам тюрьмы.
По словам Вайнштейна, он был ошеломлен тем, что во второй раз стал жертвой ограбления. "Я и подумать о таком не мог, - говорит он. - Надеюсь, для скрипки все закончится так же удачно, как и для Пикассо".
По словам Вайнштейна, он был ошеломлен тем, что во второй раз стал жертвой ограбления. "Я и подумать о таком не мог, - говорит он. - Надеюсь, для скрипки все закончится так же удачно, как и для Пикассо".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Судьба автогонщика неверная злодейка - уводишь непримечательную клячу, которая в базарный день за пятак, а где-то там между сиденьями ,,особо крупный размер,, или пожизненное в багажнике..))