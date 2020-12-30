Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку

По словам Вайнштейна, открыть автомобиль помогла трагическая случайность. Выходя из машины, он случайн выронил из кармана ключ, и тот упал за сиденье. Система безопасности Tesla устроена так, что замок автоматически срабатывает, только когда владелец выходит из авто вместе с ключом. Пока ключ в автомобиле, машина не запирается, так что коллекционер совершенно случайно оставил машину со скрипкой открытой.

Представитель ФБР Лаура Эймиллер заявила, что правоохранительным органам пока не удалось отследить ни машину, ни скрипку. Однако, по их предположениям, вор, скорее всего, позарился на машину и ничего не знал о скрипке. "Как сообщает департамент полиции Лос-Анджелеса, в этом районе орудовал угонщик, - рассказала она. - Вероятно, этот человек не знал о ценности инструмента, а если обнаружил ее позднее, то мог попытаться сдать ее в залог или продать за границу. Поэтому нам важно донести информацию до общественности как можно шире, чтобы любой, кто столкнется с этой скрипкой, мог опознать ее, уведомить нас и вернуть инструмент вадельцу".

Сам Вайнштейн уже предложил награду в $25000 тем, кто поможет найти скрипку. По его словам, его сердце разбито из-за случившегося. "Я нес ответственности за кусок истории - и позволил его у меня украсть, - сокрушается коллекционер. - Она очень хрупкая, и я боюсь, что человек, не знающий, с чем он имеет дело, может обращаться с ней неподобающе, и тогда она испортится или погибнет".