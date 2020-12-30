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Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку

Вместе с машиной угонщик украл уникальную скрипку (8 фото)

Автор:
30 декабря 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Роланд Вайнштейн   калифорния   кража   криминал   поиск   преступление   расследование   скрипка Амати   
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ФБР разыскивает уникальную скрипку Амати, сделанную в 1710 году. Она была украдена в Лос-Анджелесе вместе с автомобилем Tesla, принадлежавшим арт-дилеру и коллекционеру Роланду Вайнштейну. Стоимость скрипки - почти миллион долларов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роланд Вайнштейн   калифорния   кража   криминал   поиск   преступление   расследование   скрипка Амати   
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4  комментария
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33k
AGM 53 минуты назад
Ну ну. Скрипку боялся хранить в сейфе и .... бросил в машине. И ещё "случайно" выронил ключи.
Ну ну. Скрипку боялся хранить в сейфе и .... бросил в машине. И ещё "случайно" выронил ключи.
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7k
Клёст Полчаса назад
Да уж...
Судьба автогонщика неверная злодейка - уводишь непримечательную клячу, которая в базарный день за пятак, а где-то там между сиденьями ,,особо крупный размер,, или пожизненное в багажнике..))
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57k
Опиум для народа 47 минут назад
Такими скрипками должны владеть скрипачи,а не "арт-дилеры" ванштейны.
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