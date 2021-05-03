40 отборных картинок для того, чтобы немного отвлечься

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Отдохните и полистайте небольшую подборку интересных, необычных и просто визуально приятных изображений.
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5. Кирлиановская фотография бабочки - фотоизображение объекта в высоковольтном электрическом поле
6. В океанах Земли обитают крупные, полые внутри, похожие на червей существа под названием пиросомы. Они могут достигать размеров кашалота
9. Французский крейсер "Глуар", принимавший участие во Второй мировой войне, с "ослепляющим" (деформирующим) камуфляжем. Такая маскировка использовалась для того, чтобы враг не мог точно определить расстояние до судна, его скорость и курс
16. Президент ФИФА на конференции в 2015 году, в тот момент, когда в него бросили пачку фальшивы долларов (обвинив в коррупции)
20. Треугольные USB-коннекторы перестали выпускать, потому что люди жаловались на необходимость поворачивать их шесть раз
21. Архитектор и коллекционер автомобилей Серхио Гольдварг со своей коллекцией "Бэтмобилей" (1966), модели от полноразмерной до 1/160 масштаба
Источник: — переведено специально для fishki.net
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