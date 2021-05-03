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40 отборных картинок для того, чтобы немного отвлечься

40 отборных картинок для того, чтобы немного отвлечься (41 фото)

Автор:
03 мая 2021 14:12
Сообщество : Картинка дня
Метки: интересные вещи   интересные фотографии   картинки   коллекция фото   подборка   факты   
1017
41
Отдохните и полистайте небольшую подборку интересных, необычных и просто визуально приятных изображений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные вещи   интересные фотографии   картинки   коллекция фото   подборка   факты   
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1  комментарий
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смт 3 минуты назад
/14. Ранний период существования "Земли", где-то 4,2 миллиона тысяч лет назад/

Не проще ли написать 4,5 млрд лет назад?
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