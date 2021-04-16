28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями

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Из дурнушек - в красавицы, из Шреков - в прекрасные принцы! Эти люди не понаслышке знают, что работать над собой непросто, но награда стоит того.
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!15 и 18 лет. Спасибо папе, маме и тому, с кем мама встречалась за 9 месяцев до моего рождения, потому что такой отличный подбородок - точно не от него"
"Я много лет лечился от биполярного расстройства и толстел из-за лекарств. Но с февраля прошлого года я больше не пью таблеток. Спасибо врачам!"
"2012 и 2021. Я все еще работаю над собой, но время и гигиена творят чудеса! Кстати, на последнем фото я без косметики, а на первом - в макияже!""
"12и 18. В школе меня вечно дразнили, и я молила Бога дать мне новое лицо. И вот он меня услышал!"
"19 и 22. Мало кто представляет, насколько занятия в зале меняют не только тело, но и лицо"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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