28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями

Из дурнушек - в красавицы, из Шреков - в прекрасные принцы! Эти люди не понаслышке знают, что работать над собой непросто, но награда стоит того.

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"Я скинул 100 кило! Есть повод похвастаться!" 0 Источник:

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"17 и 27 лет - правда, я изменился?" 0 Источник:

!15 и 18 лет. Спасибо папе, маме и тому, с кем мама встречалась за 9 месяцев до моего рождения, потому что такой отличный подбородок - точно не от него" 0 Источник:

"22 и 27. Внешне я сильно изменился, а внутри остался таким же" 0 Источник:

"13 и 26 лет. Я по-прежнему стригусь сама, но получается уже лучше" 0 Источник:

"10 лет и 20 лет. В классе меня дразнили "уродкой" 0 Источник:

"13 лет и 24 года. Кажется, я помолодела" 0 Источник:

"14 лет и 24 года. Да, пубертат - тяжелое время" 0 Источник:

"Из 12 в 24. Полет нормальный!" 0 Источник:

"Я много лет лечился от биполярного расстройства и толстел из-за лекарств. Но с февраля прошлого года я больше не пью таблеток. Спасибо врачам!" 0 Источник:

"13 и 25 лет. Чего только в жизни не бывает!" 0 Источник:

"16 и 25 лет. Мой бойфренд стал покрепче" 0 Источник:

"Я в 14 и я в 21. Привет!" 0 Источник:

"Мы с братом слегка изменили стиль" 0 Источник:

"15 лет и 22 года. Господи, спасибо за удачный пубертат!" 0 Источник:

"15 и 30 лет. Прежней осталась только улыбка" 0 Источник:

"17 и 25. Я был застенчивым пареньком, но жизнь научила меня твердо идти к своей цели" 0 Источник:

"12 и 19. Сказать по правде, я не скучаю по своей стрижке "под горшок" 0 Источник:

"19 и 25. Разница в 6 лет и 85 килограмм" 0 Источник:

"2012 и 2021. Я все еще работаю над собой, но время и гигиена творят чудеса! Кстати, на последнем фото я без косметики, а на первом - в макияже!"" 0 Источник:

"19 и 22 года. Меньше еды, больше железа!" 0 Источник:

"15 и 27. Постройнела" 0 Источник:

"12и 18. В школе меня вечно дразнили, и я молила Бога дать мне новое лицо. И вот он меня услышал!" 0 Источник:

"16 и 20. Свет на последнем фото удачный, но дело не только в этом" 0 Источник:

"19 и 30. Похоже, время двинулось назад" 0 Источник:

"19 и 22. Если вас считают никем, помните: у вас огромный потенциал!" 0 Источник:

"19 и 22. Мало кто представляет, насколько занятия в зале меняют не только тело, но и лицо" 0 Источник: