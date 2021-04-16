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28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями

28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями (29 фото)

Автор:
16 апреля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: внешность   изменения   истории   картинки   красота   работа над собой   совсем другой человек   фото   
748
29
Из дурнушек - в красавицы, из Шреков - в прекрасные принцы! Эти люди не понаслышке знают, что работать над собой непросто, но награда стоит того.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внешность   изменения   истории   картинки   красота   работа над собой   совсем другой человек   фото   
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1  комментарий
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Сергей 24 минуты назад
возьмите фотки 30 случайных людей в 13 и в 23 года и можно запилить еще один такой же пост.
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