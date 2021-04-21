Карты, которые вам никогда не понадобятся

Если для вас интерес к картам заглох где-то на уровне географии 8 класса, то не спешите закрывать эту страничку! Ведь если в школе учителя заставляли разглядывать границы государств, отмечать водоёмы и находить столицы стран среди кучи крохотных точек, то здесь этого не будет. Карты не ограничиваются только этой скукотой, ведь на них можно отметить всё, что угодно. Места, где родились самые быстрые бегуны на планете, как звучит слово «свет» на разных языках и самые популярные марки автомобилей в Европе — всё это тоже можно найти на этих картах.