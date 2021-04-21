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Карты, которые вам никогда не понадобятся

Карты, которые вам никогда не понадобятся (18 фото)

Автор:
21 апреля 2021 08:40
Сообщество : Уголок картографа
Метки: города   забавно   карты   подборка   с траны   факты   фото   
1516
18
Если вы любите карты и интересные, но бесполезные факты, это пост придётся вам по душе.
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Метки: города   забавно   карты   подборка   с траны   факты   фото   
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5  комментариев
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2k
Brataxe 42 минуты назад
Про розетки херня. На Мальте такие же как у англичан, а не смайлик. Приехали у квартиру, а там такой сюрприз. А в Чехии такие же, как и в России
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23k
voipstersk8 14 минут назад
про автомобили бред - в Эстонии самая популярная и продаваемая марка - шкода или тойота. меняется год от года
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3k
Serj81 Полчаса назад
Спасибо, люблю разные карты.
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2k
Raf 37 минут назад
на пятой не мир, а Европа и часть Африки и Азии.
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