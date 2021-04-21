Карты, которые вам никогда не понадобятся

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Если вы любите карты и интересные, но бесполезные факты, это пост придётся вам по душе.
Если для вас интерес к картам заглох где-то на уровне географии 8 класса, то не спешите закрывать эту страничку! Ведь если в школе учителя заставляли разглядывать границы государств, отмечать водоёмы и находить столицы стран среди кучи крохотных точек, то здесь этого не будет. Карты не ограничиваются только этой скукотой, ведь на них можно отметить всё, что угодно. Места, где родились самые быстрые бегуны на планете, как звучит слово «свет» на разных языках и самые популярные марки автомобилей в Европе — всё это тоже можно найти на этих картах.
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3. Красная линия — самый длинный прямой маршрут, который не пересекает океаны или крупные водоёмы
4. Европейские страны и те продукты сельского хозяйства, которые производятся там в наибольшем объёме
7. Внутри этого круга — места рождения всех золотых медалистов Олимпиады в мужском водном поло с 2000 года
14. Названия каких стран чаще всего ищут в Google жители разных государств Европы
Исключая названия своей собственной страны.
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