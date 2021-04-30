О Великой Отечественной войне снято много замечательных фильмов: «В бой идут одни «старики», «Они сражались за Родину», «;... А зори здесь тихие»... Продолжать можно долго. Я же хочу рассказать вам о фильме, который считаю одним из лучших среди фильмов об этой страшной войне — это кинокартина Виктора Трегубовича «На войне как на войне».
Чем подкупает этот фильм? Наверное, правдой. Я верю тому, что вижу на экране. И этому есть объяснение — Виктор Курочкин, писатель, по чьей повести снят фильм, сам был фронтовиком. И Александр Малешкин, главный герой фильма и книги - в чём-то это сам Курочкин, которой так же пацаном попал на фронт и командовал самоходкой во время боёв на Курской дуге, на Днепре и Висле, под Львовом и в Польше.
Его повесть «На войне как на войне» была впервые издана в 1965 году. И практически сразу привлекла внимание кинематографистов. Поставить фильм по этой повести решил Виктор Трегубович. Вместе с писателем они переработали повесть в сценарий, слегка изменив некоторые детали сюжета. К примеру, перенесли действие с зимы на лето, вырезаны или изменены некоторые сцены. Но главное различие - в фильме младший лейтенант Александр Малешкин остался жив, а в повести он погибает.
Эту роль блестяще сыграл Михаил Кононов. Вот его фотопроба.
Но у него было много конкурентов. Взгляните на кандидатов. В большинстве — это были студенты театральных ВУЗов.
Единственным актёром, пробовавшимся на роль, студентом не был (кроме Михаила Кононова) Виктор Ильичёв.
На роль сержанта Михаила Домешека были приглашены Григорий Буймистр.
И Сергей Дрейден.
Но досталась она блистательному Олегу Борисову.
Старшину Григория Щербака хотели сыграть Юрий Медведев.
Александр Кириллов.
И Георгий Штиль. Более того, Штиль был уже утверждён на эту роль. Но что-то пошло не так.
И в итоге роль отдали Виктору Павлову.
Четвёртого члена экипажа, ефрейтора Осипа Бянкина, могли сыграть Николай Муравьёв.
И Геннадий Фролов.
Но досталась роль Фёдору Одинокову.
Рассказывая об этом фильме нельзя не упомянуть песню из него.
«На поле танки грохотали» стала, как теперь это называют, хитом. И поют её до сих пор.
Использованы фотопробы из Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга
Источник:
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в лес гулять её водил .
От такого рОмана
вся роща переломана …"
а по актёрскому составу- другой сегодня и представить себе невозможно. все попали просто в точку!