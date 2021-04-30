Его повесть «На войне как на войне» была впервые издана в 1965 году. И практически сразу привлекла внимание кинематографистов. Поставить фильм по этой повести решил Виктор Трегубович. Вместе с писателем они переработали повесть в сценарий, слегка изменив некоторые детали сюжета. К примеру, перенесли действие с зимы на лето, вырезаны или изменены некоторые сцены. Но главное различие - в фильме младший лейтенант Александр Малешкин остался жив, а в повести он погибает.

Эту роль блестяще сыграл Михаил Кононов. Вот его фотопроба.