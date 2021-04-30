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Как снимали один из лучших фильмов о войне. Фотопробы

Как снимали один из лучших фильмов о войне. Фотопробы (19 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 21:08
Метки: интеесно   история фильма   кино   
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О Великой Отечественной войне снято много замечательных фильмов: «В бой идут одни «старики», «Они сражались за Родину», «;... А зори здесь тихие»... Продолжать можно долго. Я же хочу рассказать вам о фильме, который считаю одним из лучших среди фильмов об этой страшной войне — это кинокартина Виктора Трегубовича «На войне как на войне».

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Метки: интеесно   история фильма   кино   
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40k
Элек Мек 7 часов назад
Фильм на все времена!!!
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65k
Варакин Алексей 5 часов назад
Автор повести Виктор Курочкин
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1k
andretry 6 часов назад
"Самоходку танк любил
в лес гулять её водил .
От такого рОмана
вся роща переломана …"
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4k
schmubu 6 часов назад
автор не соврал, это действительно один из лучших фильмов об войне. но рассказал о съёмках скуповато, фильм заслуживает большего.
а по актёрскому составу- другой сегодня и представить себе невозможно. все попали просто в точку!
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