FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4892 поста • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
«Золотая малина 2021»: худшие фильмы и актёры года

«Золотая малина 2021»: худшие фильмы и актёры года (5 фото)

Автор:
27 апреля 2021 08:45
Сообщество : Кино
Метки: Золотая Малина   актеры   кино   фильм   худшие   
2399
5

В субботу 24 апреля 2021 года по традиции за день до «Оскара» были объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за прошедший год.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Золотая Малина   актеры   кино   фильм   худшие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Александр 2 часа назад
Я тут вчера Мортал комбат посмотрел. Это просто жесть... Такое чувство что сценарист до того как написать сей шедевр пару боёв в мк на плойке сыграл, на этом его знания о вселенной мк заканчиваются. Актёров вообще набрали в первом попавшемся притоне для бездомных. Они просто никакие.. Специалиста по графике и спецэффектам наняли по фрилансу где-то, причём искали самый дешевый вариант. Так изуродовать МК это надо было просто постараться - это такое лютое говно вышло, что не в сказке сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Миха 11 минут назад
Даа, был в кинотеатре на Докторе Дулитле - дочке понравилось, а я недоумевал весь фильм - Дауни младший там вот вообще никаким боком не смотрится и не идёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Alex Ato 22 минуты назад
я так понимаю негры в наше время плохо играть не могут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serj81 48 минут назад
«Борат 2» это чо такое? Пародия на «Брат 2»?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Andrey 57 минут назад
Интересно, какой сюжет искали в порнофильме? "365 дней" это ж порнуха, если я правильно понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
leto2016 Andrey 24 минуты назад
вот не поленился и включил
это не порнуха, это высер. для тех кто соскучился по 50оттенкам коричневого. пафосная хренотень, я все два часа сидел перематывал и за 20мин весь фильм посмотрел. ему надо всю малину отдать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад Час назад
Походу ЗМ теперь популярнее Оскара. Никаких тебе BLM.
:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Редкие кадры со съемок "Крестного отца" 1972 года Редкие кадры со съемок "Крестного отца" 1972 года Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус Эти фильмы провалились в прокате, но позже обрели культовый статус 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

268192



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от юмористов Сети
4
60
В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные коменты и диалоги от...
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
4
74
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
1
27
Mercedes-Benz E-Class модифицировали до неузнаваемости и хотят продать
Школьные годы
1
5
Школьные годы
Как перенести WhatsApp с Android на iPhone
Как перенести WhatsApp с Android на iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#картинки#приколы#подборка#города#кино#прикольные#интересное
#фото#животные#СССР#в мире#смешно#дтп#знаменитости#сша#познавательно#население
#прикол#Россия#история#смех#фотографии#факты#аварии#авто аварии#Реакция#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться