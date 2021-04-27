«Золотая малина 2021»: худшие фильмы и актёры года

В этот раз организаторы выделили 9 номинаций, среди которых не оказалось единственной положительной «награды за восстановление репутации», которую в прошлом году получил Эдди Мёрфи.

Больше всего номинаций (по 6) было у провального ремейка «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим и польского эротического фильма «365 дней». Однако наибольшее количество пластмассовых ягод получил режиссёрский дебют певицы Сиа «Мьюзик» — у него 3 награды.

Итак, перед вами все победители премии «Золотая малина» 2021 года!





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