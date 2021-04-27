«Золотая малина 2021»: худшие фильмы и актёры года

В субботу 24 апреля 2021 года по традиции за день до «Оскара» были объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за прошедший год.
В этот раз организаторы выделили 9 номинаций, среди которых не оказалось единственной положительной «награды за восстановление репутации», которую в прошлом году получил Эдди Мёрфи.
Больше всего номинаций (по 6) было у провального ремейка «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим и польского эротического фильма «365 дней». Однако наибольшее количество пластмассовых ягод получил режиссёрский дебют певицы Сиа «Мьюзик» — у него 3 награды.
Итак, перед вами все победители премии «Золотая малина» 2021 года!
Худший актёр: Майк Линделл в фильме «Абсолютное доказательство»
Номинанты:
- Роберт Дауни-младший в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
- Мишель Морроне в фильме «365 дней»
- Адам Сэндлер в фильме «Хэллоуин Хьюби» за роль Хьюби Дюбуа
- Дэвид Спейд в фильме «Не та девушка»
Худшая актриса: Кейт Хадсон в фильме «Мьюзик»
Номинантки:
- Кэти Холмс в фильмах «Кукла 2: Брамс» и «Секрет».
- Энн Хэтэуэй в фильмах «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы».
- Лорен Лэпкус в фильме «Не та девушка».
- Анна-Мария Секлюцкая в фильме «365 дней».
Худший сценарий: «365 дней»
Номинанты:
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
- «Остров фантазий».
- «Элегия Хиллбилли».
- Все три фильма про Барби и Кендру: «Короназомби», «Барби и Кендра спасают Короля тигров» и «Барби и Кендра штурмуют Зону 51».
Худший режиссёр: Сиа за фильм «Мьюзик»
Номинанты:
- Чарльз Бэнд за 3 фильма о Барби и Кендре.
- Стивен Гейган за фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
- Рон Ховард за фильм «Элегия Хиллбилли»
Худшая мужская роль второго плана: Рудольф Джулиани в фильме «Борат 2»
Номинанты:
- Чеви Чейз в фильме «Превосходный мистер Данди».
- Шайа Лабаф в фильме «Выбивая долги».
- Арнольд Шварцнеггер в фильме «Тайна печати дракона».
- Брюс Уиллис в фильмах «Брешь», «Жесткое убийство», «Дожить до утра».
Худшая женская роль второго плана: Мэдди Зиглер в фильме «Мьюзик»
Номинантки:
- Гленн Клоуз в фильме «Элегия Хиллбилли».
- Люси Хейл в фильме «Остров фантазий».
- Мэгги Кью в фильме «Остров фантазий».
- Кристен Уиг в фильме «Чудо-женщина: 1984»
Удивительно то, что Гленн Клоуз за роль в фильме «Элегия Хиллбилли» была в том числе номинирована и на «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана». Очень редкая ситуация, когда одна и та же роль могла принести актрисе звания и худшей, и лучшей в году.
Худший экранный дуэт: «Рудольф Джулиани и его ширинка» в фильме «Борат 2»
Номинанты:
- «Роберт Дауни-младший и его неубедительный валлийский акцент» в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
- «Харрисон Форд и тот ужасно нереалистичный CGI-пёс» в фильме «Зов природы».
- Лорен Лэпкус и Дэвид Спейд в фильме «Не та девушка».
- «Адам Сэндлер и его пронзительный голос простофили» в фильме «Хэллоуин Хьюби».
Худший фильм: «Абсолютное доказательство»
Номинанты:
- «Остров фантазий».
- «Мьюзик».
- «365 дней».
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».
«Абсолютное доказательство» — это документальный фильм бизнесмена Майка Линделла (того самого, кто стал «Худшим актёром») про махинации на выборах президента США в 2020 году. Фильм даже удалили из YouTube за то, что он был признан клеветническим.
Худший ремейк, спин-офф или сиквел: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
Номинанты:
- «Остров фантазий».
- «365 дней».
- «Хэллоуин Хьюби».
- «Чудо-женщина: 1984».
Бонусная номинация этого года: «Специальная награда за худший календарный год» — побеждает 2020 год
Что касается, лучших фильмов и актёров года, то их объявили на 93-й церемонии вручения премии «Оскар». Взглянуть на все результаты вы можете здесь!
Источник:
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