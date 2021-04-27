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Мало черного: кинокритики упрекнули жюри премии "Оскар" в недостаточной политкорректности

Мало черного: кинокритики упрекнули жюри премии "Оскар" в недостаточной политкорректности (5 фото)

Автор:
27 апреля 2021 18:00
Сообщество : Кино
Метки: Оскар-21   инклюзивность   кино   претензии   расизм   хопкинс   чернокожие   
1862
5
Не успели в Лос-Анджелесе раздать заветные статуэтки, как недовольная кинообщественность скривила носы. "Слишком мало черных стали обладателями премии ", - упрекнули они организаторов. Как ожидаемо, не так ли?
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Метки: Оскар-21   инклюзивность   кино   претензии   расизм   хопкинс   чернокожие   
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42  комментария
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883
sedoisever 2 часа назад
Да, блин... Учредите Оскар для чёрных. Отдельно. Отдельно для геев, лесбиянок и т.д. И раздавайте кому хотите.
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26k
turyst 39 секунд назад
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546
Андрей 5 минут назад
На Оскаре, как и Евровидении, давно искусством и не пахнет!
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146
Alexander Yoon 8 минут назад
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−3
vabo61 11 минут назад
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679
Виталий 12 минут назад
Хорошо что они ещё не перекрасили оскар в чёрный цвет. Хотя может в потом перекрасят.
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5k
sivanov1079 17 минут назад
Кстати, в америке азиатов не жалуют. И латиносов не особо торопятся защищать от бвтовой дискриминации. До сих пор есть шовинизм в отношении поляков, ирландцев, итальянцев. Русофобия часть политики в принципе. Но, ска, важны жизни именно афроамеров. За косой взгляд и лишнне слово и уволят и социально обстрагируют
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7k
Михаил 41 минуту назад
Дайте всем черным по Оскару. Может тогда они заткнутся?
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2k
Vlamir Михаил 12 минут назад
Да-да по черному чугунному Оскару!
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154
Сергей Михаил 2 минуты назад
Надо дать всем черным по еб.лу. Вот тогда они заткнуться.
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2k
OLDer 45 минут назад
...и почему-то приз ушел к другому - это Энтони Хопкинс 'другой'
Нигеры вы охренели что ли?! Вам до него срать еще и срать!
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13
Человек 45 минут назад
Тут автору Оскар нужен, там столько чёрных было в номинации и вообще не было речи о равноправии. Как всегда жёлтая пресса вперёд.
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1k
Педигри 53 минуты назад
Негров в США, если я не ошибаюсь 13%, значит из 10 человек получивших Оскар, один должен быть негром. Из 20 - 2, из 30 - 3 и т.д. И это в лучшем случае, главным критерием должен быть - талант!
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3k
Едондер пуп Педигри 41 минуту назад
Если округлять до целого человека, то из 20 - уже 3, из 30 - 4!.
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10k
G@M Едондер пуп Полчаса назад
Нецелый негр - мёртвый негр...
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1k
Педигри Едондер пуп 23 минуты назад
Окей, пусть будет 3 из 20 и 4 из 30. Сколько фильмов пересмотрел и игр переиграл, негры всегда умирают первыми, особенно в фильмах ужасов и страшных играх.
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3k
Едондер пуп G@M 8 минут назад
В кино по-разному бывает))
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8k
Атеист 55 минут назад
ну пусть всем ниггам тогда раздадут этого оскара, че уж мелочиться, гулять так гулять!))
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1k
anatolis 55 минут назад
Я так понимаю, теперь премии и привилегии дают не за талант, а за расу...
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4k
Свирепый Бамбр 56 минут назад
Держите негры мою черную статуэтку оскара! Специально для вас!
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3k
Zhora Час назад
Да слился Оскар, всё ! Если раньше Оскар вручали за талант актёра, режиссёра или сценариста, то теперь - талант не обязателен. Главное, если ты педик или чёрный. А если в твоём фильме нет крутых баб, умных негров или темы однополой "любви" - то шансов претендовать на Оскар вообще нет.

Сейчас, наверное, даже "Властелин колец" не получил бы ни одного Оскара, да и до номинаций бы не дошло. Хотя фильм эпический и реально очень хороший. Но только вот там нет ни одного негра или педика.
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16k
Robin Hood Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
7k
Комментарий удален. Причина: порнография
11k
201k
Барон Мюнхгаузен Час назад
"Слишком мало черных стали обладателями премии "????
Кто кроме чёрных виноват в том, что большинство из них просто ТУПЫЕ НИГЕРЫ???
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12k
alexis Барон Мюнхгаузен Час назад
Белые?
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Как зае...ли эти чёрно-хохло-навальные новости!
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18k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Я ж говорю, вся политкорректность направлена вовсе не на достижение равенства и справедливости, а на возможность чёрным поднимать вой по любому поводу и без.
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