Кстати, как ни странно, чернокожие остались недовольны и тем фактом, что премию за лучший фильм и лучшую режиссуру получила китаянка по происхождению Хлоя Чжао, а статуэтка за лучшую женскую роль второго плана досталась кореянке Юн Е-Джон.

Вот такой он, своеобразный реверсивный расизм.