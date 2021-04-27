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Не успели в Лос-Анджелесе раздать заветные статуэтки, как недовольная кинообщественность скривила носы. "Слишком мало черных стали обладателями премии ", - упрекнули они организаторов. Как ожидаемо, не так ли?
На днях в США назвали лауреатов премии киноакадемии "Оскар". На удивление, среди победителей не так много чернокожих, как предвкушали сторонники инклюзивности и расового разнообразия. Призы за лучшие главные роли среди мужчин и женщин завоевали белые актеры. Да и в других номинациях отдавали предпочтение не цвету кожи номинанта, а его таланту.
Этот факт возмутил кинокритиков, которые оказались недовольны невниманием к чернокожим. И хотя удалось обойтись без крупных скандалов, в СМИ тут и там появились статьи с критикой результатов кинопремии.
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"Этот «Оскар» был разнообразным, но не в той степени, как мог бы",- издание Variety подыскало корректную формулировку своей претензии. Журналисты пишут, что ожидали награды за лучшие роли первого и второго плана, и это могло бы быть историческим событием. Ан нет. Некоторым утешением для жаждущих "исторической справедливости" может служить факт награждения Дэниэла Калуя за роль второго плана в картине «Иуда и черный мессия». Но более всего критики расстроены призом за главную мужскую роль, который уплыл Энтони Хопкинсу (фильм "Отец"). На награду претендовал также Чедвик Боузмен, который скончался, но успел посмертно стать лауреатом премии "Эмми". Такой хороший повод, чтобы почтить его память - сетуют журналисты - и почему-то приз ушел к другому.
"Хопкинс даже не присутствовал на церемонии вручения «Оскара»", - возмущается Hollywood Reporter. - "А вот вдова Чедвика Боузмана была в зале и готовилась произнести речь." Энтони Хопкинс действительно не был на церемонии, более того, актер был удивлен своей награде. Он никак не рассчитывал на этот приз, и после тепло поблагодарил киноакадемию. Что касается Боузмена, то его роль вряд ли тянула на главную премию, а давать награду в память об актере киноакадемики, видимо, не захотели.
Юн Е-Джон
Кстати, как ни странно, чернокожие остались недовольны и тем фактом, что премию за лучший фильм и лучшую режиссуру получила китаянка по происхождению Хлоя Чжао, а статуэтка за лучшую женскую роль второго плана досталась кореянке Юн Е-Джон.
Вот такой он, своеобразный реверсивный расизм.
Вот такой он, своеобразный реверсивный расизм.
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Нигеры вы охренели что ли?! Вам до него срать еще и срать!
Сейчас, наверное, даже "Властелин колец" не получил бы ни одного Оскара, да и до номинаций бы не дошло. Хотя фильм эпический и реально очень хороший. Но только вот там нет ни одного негра или педика.
Кто кроме чёрных виноват в том, что большинство из них просто ТУПЫЕ НИГЕРЫ???