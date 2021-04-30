12 актеров, которые ненавидели свой грим

Иногда для экранного перевоплощения одной актёрской игры недостаточно, так как большинству артистов в своей карьере приходится играть не только людей, но и всевозможных мифических и фантастических существ. Для их воплощения в кино применяются либо компьютерные эффекты, либо практические. Во втором случае актёрам приходится иметь дело с огромным количеством грима и специфических костюмов, нанесение и надевание которых может занимать много часов, и эти процедуры порой составляют большую часть рабочего дня актёров.



Мы вспомнили несколько случаев, когда работа гримёров и костюмеров оказывалась настолько хороша, что была достойна номинации на «Оскар» вне зависимости от качества самого фильма. А вот актёры после съёмок признавались, что работать в этих фильмах им было ох как тяжело. А всё из-за грима, причёсок и других внешностных элементов их экранного образа.



На коллажах слева мы поставили кадры с натуральной внешностью актёров из их разных фильмов, а справа — уже кадры из тех самых фильмов, где их как следует загримировали.