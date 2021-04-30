12 актеров, которые ненавидели свой грим

2373
13
Эти актёры после съёмок признавались, что работать в этих фильмах им было ох как тяжело.
Иногда для экранного перевоплощения одной актёрской игры недостаточно, так как большинству артистов в своей карьере приходится играть не только людей, но и всевозможных мифических и фантастических существ. Для их воплощения в кино применяются либо компьютерные эффекты, либо практические. Во втором случае актёрам приходится иметь дело с огромным количеством грима и специфических костюмов, нанесение и надевание которых может занимать много часов, и эти процедуры порой составляют большую часть рабочего дня актёров.
Мы вспомнили несколько случаев, когда работа гримёров и костюмеров оказывалась настолько хороша, что была достойна номинации на «Оскар» вне зависимости от качества самого фильма. А вот актёры после съёмок признавались, что работать в этих фильмах им было ох как тяжело. А всё из-за грима, причёсок и других внешностных элементов их экранного образа.
На коллажах слева мы поставили кадры с натуральной внешностью актёров из их разных фильмов, а справа — уже кадры из тех самых фильмов, где их как следует загримировали.
Мы вспомнили несколько случаев, когда работа гримёров и костюмеров оказывалась настолько хороша, что была достойна номинации на «Оскар» вне зависимости от качества самого фильма. А вот актёры после съёмок признавались, что работать в этих фильмах им было ох как тяжело. А всё из-за грима, причёсок и других внешностных элементов их экранного образа.
На коллажах слева мы поставили кадры с натуральной внешностью актёров из их разных фильмов, а справа — уже кадры из тех самых фильмов, где их как следует загримировали.
1. Дженнифер Лоуренс в роли Мистик из серии фильмов о Людях-Икс
Процесс покрытия тела актрисы краской и протезирования занимал по 6 часов. А ещё костюм супергероини имел одно неприятное свойство — Дженнифер не могла в нём сесть.
×
2. Джим Керри в роли Гринча из фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000)
В целом, актёру было настолько тяжело работать в нём, что ему наняли специалиста, который обучает оперативников ЦРУ переносить пытки. Лишь с его помощью Джим смог закончить съёмки.
3. Тим Карри в роли Повелителя Тьмы из фильма «Легенда» (1985)
Чтобы сыграть Повелителя Тьмы, Тиму Карри пришлось носить на голове огромные рога, прикреплённые к нему на ремнях. Из-за тяжести рогов у актёра болела шея. На нанесение всего грима уходило пять с половиной часов, всё тело Карри было покрыто гипсом. В конце каждого дня ему приходилось лежать в ванне в течение часа, чтобы растворить спиртовой клей, удерживающий его протезы.
4. Арнольд Шварценеггер в роли Мистера Фриза из фильма «Бэтмен и Робин» (1997)
Как думаете, сколько требовалось помощников, чтобы надеть на Шварценеггера огромный доспех Фриза? Одиннадцать! А сколько времени? 6 часов! А ещё во рту актёра устанавливали специальные светодиодные фонарики, чтобы создать то самое синее свечение его зубов. Эта система работала неидеально, и Арни получил несколько ожогов из-за того, что в его рот вытекала аккумуляторная кислота.
Столько возни и жертв, а фильм получился ужасающе провальным!
Столько возни и жертв, а фильм получился ужасающе провальным!
5. Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта из серии фильмов о Гарри Поттере
Файнсу так надоели его белый макияж, брови покрыты латексом и искусственные зубы, что он решил в будущем отказаться от всех продолжений, если для них ему опять понадобится весь этот грим.
6. Питер Мейхью в роли Чубакки из оригинальной трилогии фильмов «Звёздные войны»
Во время съёмок первых трёх частей «Звёздных войн» исполнитель роли Чубакки столкнулся с двумя важнейшими проблемами своего костюма: в нём было ужасно жарко, и он сильно вонял. Второй пункт был важен и для других членов съёмочной площадки. Питер Мейхью изо всех сил стараться не пачкать свой костюм, чтобы не усугублять его аромат.
7. Гэри Олдман в роли Дракулы из фильма «Дракула» (1992)
Перед началом съемок Олдман провёл три недели с гримёром, придумывая разные образы для своего персонажа, которые он в конечном итоге возненавидел. Для костюма «старого Дракулы» он сбрил волосы на верхней части головы, а влезание в костюм летучей мыши для сцен трансформации оказалось сущей пыткой.
8. Пол Беттани в роли Вижена из киновселенной Марвел
Во время съёмок «Мстителей» Беттани должен был носить плотную резиновую маску, которая закрывала всю его голову. По 10 часов в сутки.
После нанесения этой самой маски, которое длилось более 3 часов, актёру приходилось терпеть постоянное довольно болезненное сжатие головы. Кроме того, из-за маски ему было трудно что-либо слышать, и только небольшая часть его лица оставалась открытой для воздуха.
А ведь после «Мстителей» Пол Беттани снялся в мини-сериале «ВандаВижен» (2021), где вновь провёл много часов в своей любимой маске.
После нанесения этой самой маски, которое длилось более 3 часов, актёру приходилось терпеть постоянное довольно болезненное сжатие головы. Кроме того, из-за маски ему было трудно что-либо слышать, и только небольшая часть его лица оставалась открытой для воздуха.
А ведь после «Мстителей» Пол Беттани снялся в мини-сериале «ВандаВижен» (2021), где вновь провёл много часов в своей любимой маске.
9. Тильда Суинтон в роли Мадам Д. из фильма «Отель Гранд Будапешт» (2014)
Несмотря на то, что Суинтон снялась в небольшой роли и её работа в фильме длилась 2 дня, она прочувствовала все прелести многочасового нанесения грима. В её случае на преображение в старушку уходило по 5 часов.
10. Анджелина Джоли в роли Малефисенты из фильма «Малефисента» (2014)
Снимаясь в этом фильме, актриса передавала большой привет Тиму Карри, нося на своей шее огромные рога. Именно они стали настоящей головной (и что важнее, шейной) болью Джоли.
11. Хелена Бонэм Картер в роли Ари из фильма «Планета обезьян» (2001)
Нанесение обезьяньего мэйкапа занимало 4 часа, и он к тому же затруднял Картер её профессиональную деятельность, а именно актёрскую игру, так как резиновая маска сковывала её мимику. Не стоит даже уточнять, что пить и есть в маске Ари было крайне сложно.
Источник:
Ссылки по теме:
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
- Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов
- 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории
- Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах
- Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино
38
Понравилось38
Новости партнёров