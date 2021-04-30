FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 4898 постов • 1072 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
12 актеров, которые ненавидели свой грим

12 актеров, которые ненавидели свой грим (13 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:21
Сообщество : Кино
Метки: актеры   грим   кино   подборка   роль   фильм   фото   
2373
13
Эти актёры после съёмок признавались, что работать в этих фильмах им было ох как тяжело.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   грим   кино   подборка   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Вася 2 часа назад
как насчёт второго человека в качестве "грима"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Sergey Полчаса назад
Роберт Инглунд тоже много чего может рассказать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Альберт Шавлаков Полчаса назад
Я бы пережил ВСЕ их "пытки" даже за 1\12 часть их общего гонорара...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Андрей Полчаса назад
Бонем Картер можно было и не гримировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
Alexandr F 55 минут назад
А по моему Дженнифер понравился ее грим. Она даже дома в нем ходила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Виктор 58 минут назад
Получая миллионные гонорары можно и потерпеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Alex Dav Час назад
С ихними зарплатами, грех им жаловаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах Иностранные знаменитости, которые снялись в советских и российских фильмах 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории 15 персонажей, которые появлялись в кадре совсем ненадолго, но оставили след в душе аудитории Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов Закулисные фотографии со съемочных площадок популярных фильмов 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино Покорители космоса: как космонавтов показывали в кино
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

684817



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
17
67
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
Прощай, черный Абдулла!
6
109
Прощай, черный Абдулла!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск рассказал о планах создать «Парк Юрского периода». Ужас фильма превратится в реальность?
0
8
Илон Маск рассказал о планах создать «Парк Юрского периода». Ужас фильма превратится в...
"У Коли есть старший брат": журналисты "Nexta" нашли еще одного сына Лукашенко
0
24
"У Коли есть старший брат": журналисты "Nexta" нашли еще одного сына Лукашенко
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#Россия#СССР#подборка#люди#интересное#питомцы#Исторические факты#Фотографии.
#фото#факты#дтп#аварии#в мире#сша#автомобили#автомир#еда#города
#интересно#прикол#животные#авто аварии#криминал#природа#картинки#красота#прикольные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться