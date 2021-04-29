Фильмы, которые были запрещены в определённых странах

Когда фильм не нравится персонально вам по какой-то субъективной причине, или у него в целом низкие оценки зрителей и критиков — это нередкая и довольно неинтересная история. А вот когда какую-то кинокартину запрещают на территории целой страны! Или даже нескольких стран! Вот тогда фильм тут же привлекает к себе много внимания, ведь хочется узнать — что же такого в нём показано?



Впрочем, чаще всего киноленты банят по религиозным, политическим или идеологическим причинам, и тут больше интересно то, как объяснили запрет фильма в министерствах культуры стран. Особенно много любопытных и довольно необычных формулировок в Китае — стране, которая приносит голливудским фильмам очень много денег за счёт количества потенциальных зрителей.