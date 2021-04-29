Фильмы, которые были запрещены в определённых странах

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Давайте вспомним те фильмы, которые всё же удостоились чести стать запрещёнными к прокату в разных странах.
Когда фильм не нравится персонально вам по какой-то субъективной причине, или у него в целом низкие оценки зрителей и критиков — это нередкая и довольно неинтересная история. А вот когда какую-то кинокартину запрещают на территории целой страны! Или даже нескольких стран! Вот тогда фильм тут же привлекает к себе много внимания, ведь хочется узнать — что же такого в нём показано?
Впрочем, чаще всего киноленты банят по религиозным, политическим или идеологическим причинам, и тут больше интересно то, как объяснили запрет фильма в министерствах культуры стран. Особенно много любопытных и довольно необычных формулировок в Китае — стране, которая приносит голливудским фильмам очень много денег за счёт количества потенциальных зрителей.
Впрочем, чаще всего киноленты банят по религиозным, политическим или идеологическим причинам, и тут больше интересно то, как объяснили запрет фильма в министерствах культуры стран. Особенно много любопытных и довольно необычных формулировок в Китае — стране, которая приносит голливудским фильмам очень много денег за счёт количества потенциальных зрителей.
1. Трилогия «Назад в будущее» (1985-1990) была запрещена в Китае
В КНР на законодательном уровне запрещены фильмы про перемещения во времени и призраков.
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2. Фильм «Код да Винчи» (2006) был запрещён в Индии, Китае, Пакистане, Иордании и Египте
По мнению многих религиозных организаций фильм оскорбляет Священное Писание.
3. Фильм «2012» (2009) был запрещён в Северной Корее
В 2012 году в Северной Корее должны были праздновать 100-летие основателя государства Ким Ир Сена. Правительство страны заранее объявило 2012 год особенным, поэтому голливудский блокбастер про конец света именно в год столетия Ким Ир Сена попросту противоречил местной идеологии.
4. Фильм «Чудо-женщина» (2017) запрещён в Ливане
Причиной запрета стали напряжённые отношения страны с Израилем, что важно, так как исполнительница главной роли Галь Гадот как раз родом из этой страны. К тому же актриса является бывшей военнослужащей Вооружённых сил Израиля.
5. Полнометражный мультфильм «Симпсоны в кино» (2007) был запрещён в Мьянме
Причиной запрета стал жёлтый цвет героев мультфильма. Правительство Мьянмы решило, что это может оскорбить её жителей.
6. Фильм «Кристофер Робин» (2018) запрещён в Китае
В стране официально запрещено упоминание Винни-Пуха из-за сравнений диснеевской версии персонажа с президентом КНР Си Цзиньпинем.
7. Фильм «Район №9» запрещён в Нигерии
По мнению правительства страны нигерийцы в фильме изображены преступниками и каннибалами, а нигерийские женщины, в частности, показаны девушками лёгкого поведения, которые спят с пришельцами за деньги. К тому же главаря банды темнокожих бандитов зовут Обасанджо — как бывшего президента Нигерии.
8. Фильм «300 спартанцев» (2006) был запрещён в Иране
Причиной запрета стала некорректная демонстрация персидской цивилизации. На территории Ирана фильм получил статус «вредоносной американской пропаганды».
9. Фильм «Смерть Сталина» (2017) был запрещён к показу в России
Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма, так как он «направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека».
10. Фильм «Заводной апельсин» (1971) был много лет запрещён в Великобритании
После выхода на экраны британские газеты тут же стали писать о негативном влиянии фильма, наполненным сценами секса и насилия, на молодёжь. Режиссёру фильма Стэнли Кубрику приходили письма с угрозами, и он сам попросил студию Warner Bros. изъять фильм из британского проката. Картина вернулась в Великобританию лишь в 2000 году, спустя 27 лет после выхода в свет.
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