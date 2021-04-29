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Фильмы, которые были запрещены в определённых странах

Фильмы, которые были запрещены в определённых странах (11 фото)

Автор:
29 апреля 2021 08:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры   в мире   запрет   кино   подборка   роль   фильм   
1217
11
Давайте вспомним те фильмы, которые всё же удостоились чести стать запрещёнными к прокату в разных странах.
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Метки: актеры   в мире   запрет   кино   подборка   роль   фильм   
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11  комментариев
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738
User1982 Час назад
какую интересную и смешную комедию сняла британия, может стоит снять несколько фильмов той же тематики - "смерть черчиля" (черная комедия), "смерть принца филипа" (черная комедия), "на грани смерти королевы" (футуристическая черная комедия о будущем где нет королевы) ну и т.д.
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41
Nikolay 20 минут назад
Смерть Сталина- зачетный фильм, хорошо что запретили. Так бы и не узнал о нём
. П.С. сталинодрочерам шалом
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4k
Taf Taffus 41 минуту назад
За такие баяны копипастеров не то что канделябром бить по голове, их надо на этот канделябр насаживать и выставлять в гостиных всем в науку.
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26
ЧиллиВилли Час назад
Я один такой? начал гуглить Си Цзиньпининь чтобы посмотреть что уних с Винни общего...
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4k
Taf Taffus ЧиллиВилли 38 минут назад
Ровным счетом ничего общего. Мульку про запрещенного в Китае Пуха пустили гонконгские глисты. На деле прокатчик опоздал с подачей заявки на прокатную квоту. Сюрприииз! Сейчас крупнейший мировой кинорынок в Китае, и туда на прокат много кто хочет попасть. Но пускают только определенное количество заграничных фильмов. Вот для "Робина" места и не нашлось.
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2k
Наташа Ростова ЧиллиВилли Полчаса назад
The Winnie the Pooh character has become a lighthearted way for people across China to mock their president, Xi Jinping, but it seems the government doesn’t find the joke very funny.
China's Twitter erases John Oliver after scathing Xi Jinping skit
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It started when Xi visited the US in 2013, and an image of Xi and then president Barack Obama walking together spurred comparisons to Winnie – a portly Xi – walking with Tigger, a lanky Obama.

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8k
Шурум-бурум Час назад
фильм "смерть Сталина" был редкостным говном, если бы его не "пиарили" сми, то никто бы и не узнал об этом "шедевре"
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55
Михайло Потапыч Шурум-бурум 51 минуту назад
То что фильм редкостное говно придумали те же люди, которые писали когда-то в прессе, что Звёздные Войны говно, и что нашей молодежи эти Дееп Пурпле чужды.
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10k
Сергей Михайло Потапыч 19 минут назад
А вот и целевая аудитория кинофекалий «смерть Сталина».
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