FISHKINET
Сообщество Юмор 12186 постов • 2635 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
36 пассажиров подземки, встреча с которыми запомнится надолго

36 пассажиров подземки, встреча с которыми запомнится надолго (37 фото)

Автор:
29 апреля 2021 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Фотоподборка   Юмор   забавное   метро   необычные пассажиры метро   пассажиры   странные люди   
874
37
Свернуть все комментарии под фото
В какой бы стране мира вы ни оказались, если там есть метро - значит, есть и странные пассажиры в нем. Почему-то именно в подземке случаются самые незабываемые встречи с прекрасным.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Фотоподборка   Юмор   забавное   метро   необычные пассажиры метро   пассажиры   странные люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Serg2001 17 минут назад
Комментарий к фото
Черепаха Тортилла. Молодые годы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serg2001 21 минуту назад
Комментарий к фото
По ходу быдлан какой-то... Сразу два места занял и глазки прикрыл, чтобы беременных/инвалидов/стариков не видеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pterodactyl Полчаса назад
Комментарий к фото
Маленький Вова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pterodactyl Полчаса назад
Комментарий к фото
Блин в каком городе сделано фото? Сначала показалось Барселона,потом нашел статью по названию ,издается в Мехико. Но схема метро не совпадает да и в названии газеты одной буквы не хватает).
P.s. Схема метро просто очень интересная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
Комментарий к фото
пузан рядом со скелетами гормонично смотрится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ego sum qui sum 45 минут назад
Комментарий к фото
Доби после заветного носка неплохо прибарахлился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ego sum qui sum 47 минут назад
Комментарий к фото
Это Николаев. Акция в поддержку новой песни "Кентавр и лошадка, они если честно вполне себе пара"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mibud 47 минут назад
Отстреливать не пора? Или уже поздно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nyash 57 минут назад
Комментарий к фото
путин ты ли это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тупняк 57 минут назад
Комментарий к фото
- Я встретил необыкновенную даму. Она была синяя!
- Пьяная?
- Нет, синяя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Pterodactyl Час назад
Комментарий к фото
Наверно это девочка,но это не точно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ego sum qui sum Pterodactyl 49 минут назад
Комментарий к фото
это виденье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Serg2001 Ego sum qui sum 19 минут назад
Комментарий к фото
И, по-моему, зовут ее Дашей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Вася 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 2 часа назад
Такое ощущение что они всей толпой грабанули какойто театр и потырили реквизит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›