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Кого только не увидишь в метро в Нью-Йорке!

Кого только не увидишь в метро в Нью-Йорке! (37 фото)

Автор:
09 апреля 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Андреас   метро   необычно   нью-йорк   пассажиры   фото   фотограф   фотографии   
911
37
Популярный нью-йоркский фотограф Андреас , больше известный как "мистер нью-йоркская подземка", прославился необычными снимками пассажиров метро в Нью-Йорке. Он приглашает простых людей поработать для него моделями в подземке - и результаты впечатляют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Андреас   метро   необычно   нью-йорк   пассажиры   фото   фотограф   фотографии   
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7  комментариев
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barracuda Час назад
шикарные фото.
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dima423 barracuda 45 минут назад
а по моему херня какая то постановочная))
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Клим Чугункин Минуту назад
Ниггера в пачке можно было бы и пристрелить.
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Olga Raudis 39 минут назад
Постановочная херня
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