Кого только не увидишь в метро в Нью-Йорке!

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Популярный нью-йоркский фотограф Андреас , больше известный как "мистер нью-йоркская подземка", прославился необычными снимками пассажиров метро в Нью-Йорке. Он приглашает простых людей поработать для него моделями в подземке - и результаты впечатляют!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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