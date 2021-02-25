Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень

Лимузин-торпедоносец рвётся в бой

Тот самый случай, когда маркетологи перестарались. Снова

Тут явно происходит что-то очень странное!

Что же такое с этими маркетологами?

Ураганный нейминг и смешная реклама шаурмечных

В очередной раз маркетологи немного перестарались