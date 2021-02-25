Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень

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Оптические иллюзии, маловероятные стечения обстоятельств или просто смелая фантазия архитекора? В любом случае, если вы видите что-то странное, не спешите грешить на пошатнувшийся рассудок — всё может быть вполне объяснимо!
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Авторский пост
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