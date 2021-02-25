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Сообщество Урбанистика всякая 479 постов • 134 подписчика подписаться
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Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень

Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень (30 фото)

Автор:
25 февраля 2021 18:23
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   забавное   интернет   мемы   необычное   смешно   эстетика   
1171
30
Оптические иллюзии, маловероятные стечения обстоятельств или просто смелая фантазия архитекора? В любом случае, если вы видите что-то странное, не спешите грешить на пошатнувшийся рассудок — всё может быть вполне объяснимо!
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Метки: Юмор   город   забавное   интернет   мемы   необычное   смешно   эстетика   
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23k
Max Shtirlic 2 часа назад
Матрица детектед!
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ss 19 секунд назад
За спичками...

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167
Olufsen 4 минуты назад
наглядно показано как выглядит 3 миллиона 600 тысяч долларов
в Голливуде обычно в авоське 40 миллионов, не меньше, из банка выносят
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