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Всякого, кто посещал метро в час-пик накрывало озарение... Обычно матерное.
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Без Омска никак
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Так что бараны в метро не самое страшное. Им тоже надо где-то пастись.
В конце восьмидесятых у меня была сложная командировка - Ленинград - Львов - Ровно - Киев - Москва - Ленинград.
В каждом городе по дню. Оказалось, что рейс Ровно - Киев не существует в тот день - оператор ошиблась. В Ровненском аэропорту, после того, как я объяснил ситуацию и показал остальные билеты пошли мне навстречу, и через час отправили в Киев на почтовом самолёте.
Незабываемый рейс. Сидели с почтарями на мешках с почтой, пили водку - кресел в салоне не было. И бонус - прибытие в Жюляны, а не в Борисполь. А это почти центр Киева.