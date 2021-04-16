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Знатно пригорело: размышления о метро, с которыми трудно не согласиться

Знатно пригорело: размышления о метро, с которыми трудно не согласиться (15 фото)

Автор:
16 апреля 2021 11:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   метро   подборка   приколы   размышления   твиттер   
2792
15

Всякого, кто посещал метро в час-пик накрывало озарение... Обычно матерное.

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Метки: Юмор   метро   подборка   приколы   размышления   твиттер   
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8  комментариев
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1k
Максим Час назад
Да, согласен, в московском метро, которым пользуюсь лично я, очень много глупых людей. Одни любят идти "против шерсти", изображая из себя ледокол и без капли здравого смысла в глазах, другие стоять на проходе, разные геи, любящие положить ногу на ногу, подставляющие свою обувь для чистки проходящим. Но тем не менее, метро очень быстрый вид транспорта. Отказался от автомобиля. 5 станций по прямой от дома до работы за 20 минут против стояния в пробке "с комфортом" от часа до двух иной раз, при том что ехать 6 км.
Так что бараны в метро не самое страшное. Им тоже надо где-то пастись.
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21k
SerGProS 39 минут назад
Для меня метро , во времена студенчества, было как река с быстрым течением. Если правильно работать локтями и ногами оно тебя само вынесет к нужному берегу в нужном месте.
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2k
Евгений 42 минуты назад
Ну мы то все знаем, что пакетики чая не из магазина!!!

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66
Vint Евгений 11 минут назад
А откуда?
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2k
Евгений Vint 3 минуты назад
С работы!!!
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5k
ваня панкин Час назад
метро в питере, станция ладожская, я натираю полы в час ночи, в два ночи идет дежурка на "ваську", сидим в вагоне с ремонтниками, пьем воттку, закусываем тушенкой... 1954 года!!!
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44k
leo3621 ваня панкин 20 минут назад
...сидим в вагоне с ремонтниками, пьем воттку, закусываем...

В конце восьмидесятых у меня была сложная командировка - Ленинград - Львов - Ровно - Киев - Москва - Ленинград.

В каждом городе по дню. Оказалось, что рейс Ровно - Киев не существует в тот день - оператор ошиблась. В Ровненском аэропорту, после того, как я объяснил ситуацию и показал остальные билеты пошли мне навстречу, и через час отправили в Киев на почтовом самолёте.

Незабываемый рейс. Сидели с почтарями на мешках с почтой, пили водку - кресел в салоне не было. И бонус - прибытие в Жюляны, а не в Борисполь. А это почти центр Киева.
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36k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
З- зависть)
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