Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам

Странности встречаются буквально на каждом шагу. И стоит присмотреться к попутчикам и обычным пассажирам. И они становятся не такими уж обычными.

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2. Необычные пассажиры 0 Источник:

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5. Идеально 0 Источник:

6. Да что же ты такое? 0 Источник:

7. Ну здравствуйте 0 Источник:

8. Капусту очень любят 0 Источник:

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10. /ᐠ｡ꞈ｡ᐟ\ 0 Источник:

11. Прямо в душу смотрит 0 Источник:

12. Раньше рюкзаки не снимали, а теперь ещё и это 0 Источник:

14. Транспортной компанией пользуются слабаки 0 Источник:

15. Не ты одна 0 Источник:

16. Бывает всякое 0 Источник:

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