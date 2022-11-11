Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам

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Странности встречаются буквально на каждом шагу. И стоит присмотреться к попутчикам и обычным пассажирам. И они становятся не такими уж обычными.
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13.
Платье...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Можно подумать, у нас все с собой "сменку" носят.
Но вот о своём здоровье, они точно не думают.
Да, природа придумала человеку босые ноги, но и ходил он тогда по теплым саваннам, а не по грязным асфальтобетонным джунглям.