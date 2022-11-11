FISHKINET
Сообщество Юмор 15906 постов • 3174 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам

Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам

Автор:
11 ноября 2022 13:14
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Юмор   забавное   общественный транспорт   пассажиры   подборка   попутчики   
1203
19
Странности встречаются буквально на каждом шагу. И стоит присмотреться к попутчикам и обычным пассажирам. И они становятся не такими уж обычными.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Метро   Юмор   забавное   общественный транспорт   пассажиры   подборка   попутчики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev Полчаса назад
Несколько лет назад был этот хайп или флешмоб среди баб, я даже сам видел часто как они босиком ходят по улицам и в метро. Я ХЗ что это значит, но таких е.б.а.н.у.т.ы.х. видел много, чаще из молодежи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
40k
Мойша 6 минут назад
Комментарий к фото
От таких плодов отвернулся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120732



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже...
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. ДТП с тремя автомобилями на заснеженной трассе под Магаданом
Авария дня. ДТП с тремя автомобилями на заснеженной трассе под Магаданом
О самобытных народах и культурах, безжалостно подавленных цивилизацией
О самобытных народах и культурах, безжалостно подавленных цивилизацией
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#СССР#подборка#кино#Россия#сарказм#знаменитости#ретро авто
#Юмор#факты#интересное#автомир#в мире#позитив#аварии#фильм#креатив#США
#интересно#история#автомобили#люди#дтп#Жизнь#картинки#дети#Приколы#творчество
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками Необычные попутчики в метро Необычные попутчики в метро С лёгким запахом планктона: офисные будни С лёгким запахом планктона: офисные будни Тот случай, когда завелась любовница Тот случай, когда завелась любовница Неожиданные встречи: девчонки в метро Неожиданные встречи: девчонки в метро Всё о лени... и даже немного больше Всё о лени... и даже немного больше

На что жалуетесь?

Вернуться