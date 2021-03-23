Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Российские звезды с неизлечимыми болезнями (17 фото) Российские звезды с неизлечимыми болезнями (17 фото) "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов... "Сегодня самый главный *ор (319 УК РФ) себе ширяет физраствор": реакция соцсетей на обещание Путина "Сегодня самый главный *ор (319 УК РФ) себе ширяет физраствор":... Что делают строители, если на объекте нет туалета Что делают строители, если на объекте нет туалета Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки О религии с юмором О религии с юмором 15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион 15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион Художник населяет город неведомыми зверюшками Художник населяет город неведомыми зверюшками Как могли бы выглядеть величественные замки Азии, если бы не были разрушены Как могли бы выглядеть величественные замки Азии, если бы не были... Мужчина залез вместе с дочкой в вольер к слону Мужчина залез вместе с дочкой в вольер к слону Кулинарный мастер-класс пошел не по плану Кулинарный мастер-класс пошел не по плану "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков... В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком В Киеве рыбак спиннингом подсёк и вытащил на берег льдину с ребёнком Иногда всё не то, чем кажется Иногда всё не то, чем кажется Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным Когда пришел к финальному боссу недостаточно прокачанным Удивительные факты про виниловые грампластинки - многие мы и не слышали Удивительные факты про виниловые грампластинки - многие мы и не... В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами В Ленинградской области начались разборки между местными жителями... Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства «Всё, н***й, я увольняюсь!» вежливый мужчина с пистолетом ограбил офис микрозаймов «Всё, н***й, я увольняюсь!» вежливый мужчина с пистолетом ограбил...
Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то

Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то (30 фото)

Автор:
23 марта 2021 19:41
Метки: Юмор   забавное   мем   необычное   смешное   фото   эстетика   
810
30

То неловкое чувство, когда протираешь глаза и кажется, что то ли в глаз попала соринка, то ли реальность действительно здорово исказилась. Не бойтесь, всё в порядке, просто наша реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям!

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   забавное   мем   необычное   смешное   фото   эстетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
homerchik 53 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Elena Ki 6 минут назад
Вы и так знаете, что здесь - магазин для слепых?
Тетка с белой палкой
Слепым вывеска не нужна
Зрячим магазин доя слепых не нужен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
3.6o6pa 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Полужидкое вещество, которое обладает уникальными свойствами Полужидкое вещество, которое обладает уникальными свойствами Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Сон - дело святое: люди, заснувшие в самых нелепых позах и местах Это где такой дизайн делают? Это где такой дизайн делают? Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания Лучшие мастера маскировки в естественной среде обитания Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень 18 фото, на которых дети выглядят старше своих лет 18 фото, на которых дети выглядят старше своих лет
Эстетика Е—ней
сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
123948



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
12 неочевидных признаков плохих фильмов
5
420
12 неочевидных признаков плохих фильмов
Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на шершней и ос
3
22
Гигантский ктырь: Элита боевой авиации среди насекомых. Охотник на шершней и ос
﻿
Набирающие популярность
А как вам такое "блюдо"?
0
6
А как вам такое "блюдо"?
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
9
142
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#дтп#интересное#СССР#автомир#позитив#Россия#люди#спорт
#фото#прикол#кино#автомобили#шоу бизнес#картинки#приколы#девушки#сша#в мире
#интересно#аварии#факты#животные#авто аварии#подборка#прикольные#дети#фотографии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться