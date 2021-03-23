Нет, глаза вас не обманывают, а вот с реальностью что-то не то

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То неловкое чувство, когда протираешь глаза и кажется, что то ли в глаз попала соринка, то ли реальность действительно здорово исказилась. Не бойтесь, всё в порядке, просто наша реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям!
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Авторский пост
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