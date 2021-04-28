FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10121 пост • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Нападение быка на китайского школьника

Нападение быка на китайского школьника (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 08:35
Сообщество : Животные
Метки: бык   в мире   видео   дети   животные   инцидент   китай   происшествие   
466
1
1
В Китае камера наблюдения запечатлела момент нападения быка на ребенка. Взбешенное животное подбросило мальчика рогами и тот и оказался под автомобилем. Это и спасло школьника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бык   в мире   видео   дети   животные   инцидент   китай   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
dima423 55 минут назад
дурак, сидел бы там под машиной...куда то полез опят наружу...дважды повезло пацану, сперва что под машину забросило, потом что повезло что бык свалил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Decapitated Headbanger 22 минуты назад
Он ему что-то на китайском сказал, давайте перевод в студию, потому что бык собрал копыта в "руки" и быстро свалил с места
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Roman 39 минут назад
Шашлык-то в итоге сделали из скотины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Канализационный люк наказал любителя петард Канализационный люк наказал любителя петард Как следует отбиваться от акулы-убийцы Как следует отбиваться от акулы-убийцы Ребёнка вырвало прямо во время поцелуя с лошадью Ребёнка вырвало прямо во время поцелуя с лошадью 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Мать во время пожара спасла своих 4-х детей Мать во время пожара спасла своих 4-х детей
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

925470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Книга в картинках
10
91
Книга в картинках
Прощай,черный Абдулла!
5
77
Прощай,черный Абдулла!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 ужасных вещей, которые происходили в разных школах мира
2
6
10 ужасных вещей, которые происходили в разных школах мира
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
0
3
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото)
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#картинки#факты#СССР#города#смешно#смех
#фото#животные#аварии#Россия#кино#фотографии#сша#авария дня#Реакция#интересное
#прикол#дтп#авто аварии#в мире#приколы#знаменитости#шоу бизнес#мемы#история#население

На что жалуетесь?

Вернуться