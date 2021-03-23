Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства

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Не совру если скажу, что такая машинка была хрустальной мечтой советского ребенка. Конечно велосипед тоже круто, но машинка - нечто недостижимое и совершенно невероятное. Напомним какими они были и конечно же спросим - а вы были счастливым обладателем мечты?
Завод имени Молотова первым выпустил детские педальные машины под аббревиатурой «ЗИМ» (бежевый)
Кузов, руль и педали целиком были сделаны из дерева. На колесах были резиновые обода. Следующим появился детский педальный автомобиль «ГАЗ-А» (красный — это самый старый экспонат 1935 года выпуска). По замыслу авторов он являлся копией серийного фаэтона ГАЗ-А. В конце 40-х на челябинском заводе «Урал» выпускали что-то среднее между ЗИС-110 и «Победой» (синий).
Детские педальные автомобили — «Малыш», выпускались Челябинским кузнечно-прессовым заводом. 1983 год.
Детский педальный автомобиль «М-3»Производитель: ЧКПЗ (Челябинский кузнечно-прессовый завод)Год выпуска: с 1977 по 1992 год.
«Львовянка ДА4М», выпускавшаяся на Львовском заводе автопогрузчиков в цеху №33 с 1980 по 1993 год
Стилистически автомобиль «Львовянка» напоминал «Жигули», а наличие на капоте проблескового маячка просто обязывало на создание из него спецтранспорта. Так появились модели со схемой окраски ГАИ.
Москвич, 1978 год
Источник:
Машина педальная Спорт AD50-01 производилась предприятием Гомсельмаш (Беларусь)
Автомобиль представляет собой металлическую раму с установленными на ней рулевой колонкой, цепным приводом, щитком ограждения цепи, ручным тормозом, регулируемым сиденьем и колёсами (ведущее колесо — заднее левое). Оборудован фарой и указателем поворотов
На ЧКПЗ (Челябинском кузнечно-прессовом заводе) с 1957 по 1964 год также выпускали педальный автомобиль «Урал», прототипом для которого стала «Победа»
А вот и конь педальный, для будущих наездников - производились на авиационном заводе в Омске и на машиностроительном в Москве
Авторский пост
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