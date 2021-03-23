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Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства

Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства (41 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 08:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   авто   детство   машинки   ностальгия   педальные   
1389
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Не совру если скажу, что такая машинка была хрустальной мечтой советского ребенка. Конечно велосипед тоже круто, но машинка - нечто недостижимое и совершенно невероятное. Напомним какими они были и конечно же спросим - а вы были счастливым обладателем мечты?

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Метки: Исторические факты   СССР   авто   детство   машинки   ностальгия   педальные   
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4  комментария
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18
Михайло Потапыч Час назад
Был Москвич, похожий на 412. У него зажигались передние фары, была бибикалка. Кстати, транспорт был так себе. Ни за одним велосипедом было не угнаться даже в теории.
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125
aa aa Минуту назад
У меня был мотороллер "крошка" синий или темно зелёный, скроен агрегат по сегодняшним меркам феноменально. Но не зашол, пару раз на нем меня выкатывали. Придать ему момент было очень тяжело. Педалить приходилось вцепившись намертво в руль, любой подъём или съезд с ровной поверхности превращал мой покатушки в ад. Помню хуже было тем у кого были именно машины. Они в отличие от меня не могли педалить стоя. В конце мамака кинула это дело. Ей тоже не упало с третьего этажа спускать груду железа.
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18k
BiZ 7 минут назад
в 87 году меня мелкого отец обманом привел в больницу на операцию, сам свалил и оставил меня там на пару-четверку недель. на выходе из больницы меня ждали родаки с таким вот москвичем зеленым с круглыми фарами. накрутил я на нем несколько экваторов. правда своих сил не хватало, движителем был мой дед с толкающей корягой. а постарше - гравитация с горок.
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9k
Dihydrogen Monoxide Час назад
у меня такая тачка была, году в 1983 примерно.
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