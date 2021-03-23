Конь педальный: ностальгический пост про советский транспорт детства

Не совру если скажу, что такая машинка была хрустальной мечтой советского ребенка. Конечно велосипед тоже круто, но машинка - нечто недостижимое и совершенно невероятное. Напомним какими они были и конечно же спросим - а вы были счастливым обладателем мечты?