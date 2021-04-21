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20&nbsp;ностальгических картинок, которые перенесут вас&nbsp;в&nbsp;далекое день рождения

20 ностальгических картинок, которые перенесут вас в далекое день рождения (20 фото)

Автор:
21 апреля 2021 15:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   день рождения   детство   ностальгия   праздник   
931
20

День рождения для каждого ребенка - особый праздник. Тут тебе и ожидание подарков, сладостей, гостей и веселья. Правда веселье в Советском Союзе было иное, нежели сегодня - без аниматоров и клоунов, кафешек и развлекательных центров. Но все равно ностальгия давит, когда вспоминаешь те дни.

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Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   день рождения   детство   ностальгия   праздник   
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8  комментариев
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13k
Serg2001 19 минут назад
Единственный минус Дня рождения был, это в порядок комнату приводить, когда все уже разойдутся... Куролесили все, а ликвидировать последствия приходилось одному...)))
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49k
smakido 9 минут назад
Не повторяется такое никогда!....
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7k
Majul 39 минут назад
далекОЕ день рождения?
День рождения мужского рода.
Я иду на день рождениЯ, а не рождениЕ.
Мой день рождения, а не моЕ день рождения.
Переносит в далекИЙ день рождения, а не далекОЕ день рождения. Это даже не согласуется. У Вас "далекое" к чему относится? К "рождения"? Или все-так в "дню"?

Что за косноязычие.
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4k
Мистер Фикс Majul Полчаса назад
Ну, так пишут те, кто с района
Не звонЯт, а звОнят
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7k
Majul Мистер Фикс Полчаса назад
Это я понял ). Пытаюсь к разуму возвать. Но чувствую, тщетно )
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40k
Элек Мек Majul 11 минут назад
Садись,четыре.
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66k
Лесник. 39 минут назад
Никого никогда не приглашал все eл сам.
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8k
Шурум-бурум Лесник. 12 минут назад
разве у жидов бывает как-то иначе?!
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