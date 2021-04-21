День рождения для каждого ребенка - особый праздник. Тут тебе и ожидание подарков, сладостей, гостей и веселья. Правда веселье в Советском Союзе было иное, нежели сегодня - без аниматоров и клоунов, кафешек и развлекательных центров. Но все равно ностальгия давит, когда вспоминаешь те дни.
Закупались продукты, продумывалось меню, доставались рецептурные книги, чтобы из имеющихся продуктов сделать нечто особенное. Иногда даже торт купить не было возможности и мама/бабушки старались сделать что-то своими руками
Помните вареную сгущенку и печенье "орешки"? Торты "Наполеон", а то и простой творожный с печеньем, пропитанным молоком
Если кто не в курсе - даю рецепт. В моем детстве такое делали на праздники
Любое квадратное печенье, типа "К чаю", слегка размочить в молоке (буквально раз окунув) выложить на плоскую тарелку квадратом 3х3. Начинка - творог, с сахаром, чуть молока и ложкой какао - хорошенько перемешать до однородного состояния. Промазать каждый слой ( 3-4) и оставить в холодильнике до утра, чтобы пропитался.
Родители придумывали разные развлечения на это случай - рисовали стенгазеты, покупали в киосках "Союзпечать" воздушные шарики, которые потом надувались всей семьей. Хорошо для разработки легких - шарики были трудно надуваемые из толстой резины.
Самодельные гирлянды с надписями, иногда даже в ход шло новогоднее конфетти. А еще мы смотрели мультики, либо, как например в моем случае - проектор и диафильмы.
Лично мне довелось побывать на одном дне рождения моей одноклассницы, где мама девочки придумала куча разных конкурсов - мы пытались откусить висящее на верёвочке и обмазанное медом яблоко, мы ловили в тазике самодельными удочками всяких рыбок, мы складывали слова из кубиков на скорость и еще много-много интересных конкурсов, после каждого победитель получал приз. Этот праздник я помню до сих пор, это было невероятно увлекательно. Надо было той маме тогда открыть фирму по проведению праздников - озолотилась бы.
Обязательно фото всех детей вместе с именинником, игры в прятки, просмотр коллекций - календарики, открытки или фантики
Часто детям делали отдельный стол, небольшой, где-то в детской, а все собравшиеся взрослые друзья и родственники праздновали за своим, отдельным, столом. Иногда даже с большим размахом, чем стол детей.
Либо сначала дети сидели за общим столом, именинник принимал поздравления, потом детей отправляли играть в другую комнату, а взрослые продолжали пиршество
Кстати, помните, как в школе было негласным правилом - принести в свой день рождения в класс конфет и угостить всех. А потом, если одноклассники, "заваливались" в гости, даже если их не звали - всех встречали, привечали и усаживали за стол
В школах, кстати, часто поздравляли детей, рожденных в один сезон - всех летних, осенних, весенних, зимних отдельно. Либо по месяцам
Именинника часто просили показать при гостях свои таланты - прочесть стих, спеть песню, станцевать и прочее. Родители, гордые своим отпрыском, хвастались вовсю успехами своего ребенка
И все гости в обязательном порядке тянули именинника за уши - ровно столько раз, сколько лет ему исполнилось
И конечно подарки - самая важная и волнительная часть - кто, что мог, тот то и дарил - карандаши, тетрадки. машинку, конфеты - рады были всему и все воспринималось с восторгом и детской непосредственностью
Авторский пост
- 25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце
- Назад в детство: 15 вещей, которые были дороги советским детям
- Все то, что мы потеряли с развалом СССР
- Картинки с подписями. Ностальгия
- Путешествие в счастливое советское детство
Понравилось36
День рождения мужского рода.
Я иду на день рождениЯ, а не рождениЕ.
Мой день рождения, а не моЕ день рождения.
Переносит в далекИЙ день рождения, а не далекОЕ день рождения. Это даже не согласуется. У Вас "далекое" к чему относится? К "рождения"? Или все-так в "дню"?
Что за косноязычие.
Не звонЯт, а звОнят