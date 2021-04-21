Помните вареную сгущенку и печенье "орешки"? Торты "Наполеон", а то и простой творожный с печеньем, пропитанным молоком

Если кто не в курсе - даю рецепт. В моем детстве такое делали на праздники

Любое квадратное печенье, типа "К чаю", слегка размочить в молоке (буквально раз окунув) выложить на плоскую тарелку квадратом 3х3. Начинка - творог, с сахаром, чуть молока и ложкой какао - хорошенько перемешать до однородного состояния. Промазать каждый слой ( 3-4) и оставить в холодильнике до утра, чтобы пропитался.