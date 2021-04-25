Удивительные заправки времён СССР

Космическая тема на удивление гармонично смотрелась на заправках. Так, в 1977 году, как минимум две таких АЗС были построены в Киеве. Несмотря на их необычный вид, они были достаточно удобны. Не имело значения, с какой стороны у автомобиля расположена заправочная горловина. Да и водителям нужно было всего лишь поставить машину не очень далеко от нужного шланга.