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Удивительные заправки времён СССР

Удивительные заправки времён СССР (7 фото)

Автор:
25 апреля 2021 13:59
Сообщество : СССР
Метки: СССР   автомобили   заправки   нло   ностальгия   ретро   тарелки   
2678
7
Мы уже давно привыкли, что автозаправочные станции — это обыденность. По всему миру можно найти эти объекты и зачастую их внешний вид отличается всего лишь в цветовом оформлении и небольших деталях. Но так было не всегда.
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Метки: СССР   автомобили   заправки   нло   ностальгия   ретро   тарелки   
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7  комментариев
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9k
Кыся 3 часа назад
Главный недостаток - на такой заправке легко быть облитым бензином. Когда заканчиваешь заправку, в пистолете есть остатки топлива. Стоит опустить пистолет - и они выливаются, причем почему-то не все и не сразу... А тут этот пистолет будет подниматься над головой, и куда его качнет, хрен знает. Как минимум накапает на машину, а можно и быть полностью облитым!
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5k
Владимир Полчаса назад
"К сожалению, такая технология заправки автомобиля не прижилась. Видимо, недостатков было больше чем достоинств. "
К сожалению? Когда бензин перекачивается через голову водителя, а над машинами висит несколько сотен литров этого весьма горючего вещества? Мало того, что это ни разу не технологично, так и любой пожарный инспектор в обморок упадет увидев это.
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1k
kiev_poznyaki 2 часа назад
Офигеть. Живу в паре- тройке километров от Харьковское шоссе, 68 и совершенно был без понятия о таком чуде буквально под боком.
Съезжу посмотрю.
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−22
vova old 2 часа назад
красиво !
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Раньше и люди были удивительные!
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404
Nane First NameLast 3 часа назад
Тут то в Турцию нельзя, то вообще никуда нельзя. А они тут разлетались на наши заправки. Вот бывают же ... инопланетянишке.
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