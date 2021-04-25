Удивительные заправки времён СССР

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Мы уже давно привыкли, что автозаправочные станции — это обыденность. По всему миру можно найти эти объекты и зачастую их внешний вид отличается всего лишь в цветовом оформлении и небольших деталях. Но так было не всегда.
60-70-е годы весь мир жил в предвкушении чего-то особенного. Ведь человечеству удалось проникнуть за пределы стратосферы родной планеты. Казалось, ещё чуть-чуть и откроется тот удивительный, новый мир, о котором так много снимали фильмы и писали книги.
Даже банальные АЗС превращались в настоящие шедевры, при этом не теряя своей функциональности.
Даже банальные АЗС превращались в настоящие шедевры, при этом не теряя своей функциональности.
Космическая тема на удивление гармонично смотрелась на заправках. Так, в 1977 году, как минимум две таких АЗС были построены в Киеве. Несмотря на их необычный вид, они были достаточно удобны. Не имело значения, с какой стороны у автомобиля расположена заправочная горловина. Да и водителям нужно было всего лишь поставить машину не очень далеко от нужного шланга.
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После того как водитель рассчитывался с оператором, пистолет со шлангом спускался из «летающей тарелки». Так что подпрыгивать за ним не нужно было.
Идею таких заправок придумали не в Союзе. Она была позаимствована у японцев, там одно время такие колонки были популярны. Именно поэтому эти заправки и назывались «японскими».
Идею таких заправок придумали не в Союзе. Она была позаимствована у японцев, там одно время такие колонки были популярны. Именно поэтому эти заправки и назывались «японскими».
К сожалению, такая технология заправки автомобиля не прижилась. Видимо, недостатков было больше чем достоинств.
Но на панораме Google до сих пор можно увидеть одну из них, по адресу Киев, Харьковское шоссе, 68. Хотя по фото можно понять, что механизм подачи бензина с «тарелки» в последние годы не использовался.
Но на панораме Google до сих пор можно увидеть одну из них, по адресу Киев, Харьковское шоссе, 68. Хотя по фото можно понять, что механизм подачи бензина с «тарелки» в последние годы не использовался.
Были ещё две «космические» заправки, в Сочи. Они были построены в 1975 году, по проекту местного архитектора Г. Д. Ламанова. Отмечалось, что оборудование на заправочных станциях использовалось исключительно отечественное.
Одна была расположена на приморской автотрассе близ посёлков Нижняя Хобза и Вардане, вторую же можно было встретить на Сухумском шоссе.
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Метки: СССР автомобили заправки нло ностальгия ретро тарелки
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К сожалению? Когда бензин перекачивается через голову водителя, а над машинами висит несколько сотен литров этого весьма горючего вещества? Мало того, что это ни разу не технологично, так и любой пожарный инспектор в обморок упадет увидев это.
Съезжу посмотрю.