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Нас в детство переносят не только воспоминания, а еще и чувства - когда почувствуешь знакомый запах, услышишь особенный звук, по спине пробежит холодок ушедших ощущений, вспомнишь забытый вкус и раз, ты снова в детстве. А какие ощущения были у вас?
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Кто в нее не влетал, по попе не получал и прочувствовал это жжение - тот и в детстве не бывал
А еще кисленький кисель, который мы грызли просто так. В случае, если перепадало такое лакомство
А еще мое детство прошло у моря и летом мидии на железном листе - это был наш привычный завтрак, обед и ужин
Авторский пост
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