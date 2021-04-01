Нас в детство переносят не только воспоминания, а еще и чувства - когда почувствуешь знакомый запах, услышишь особенный звук, по спине пробежит холодок ушедших ощущений, вспомнишь забытый вкус и раз, ты снова в детстве. А какие ощущения были у вас?