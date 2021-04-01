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23 ностальгические картинки со звуками, вкусами и ощущениями, которые перенесут вас в детство

23 ностальгические картинки со звуками, вкусами и ощущениями, которые перенесут вас в детство (23 фото)

Автор:
01 апреля 2021 12:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   детство   ностальгия   чувства   
590
23

Нас в детство переносят не только воспоминания, а еще и чувства - когда почувствуешь знакомый запах, услышишь особенный звук, по спине пробежит холодок ушедших ощущений, вспомнишь забытый вкус и раз, ты снова в детстве. А какие ощущения были у вас?

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Метки: Исторические факты   СССР   воспоминания   детство   ностальгия   чувства   
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2  комментария
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5k
Владимир 16 минут назад
Процесс готовки мидий простой до безобразия. На разогретый металлический лист высыпаются собранные мидии и ждешь, когда вода вылившаяся из раскрывающихся мидий испарится с листа. И всё мидии готовы. Чуть больше прожаришь -мидии пересохнут. Важно, что бы мидии были на листе в один слой.
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lekha-fil 3 минуты назад
Вкуснее заварного крема в брикете по 26 копеек нет!
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