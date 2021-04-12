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38 воспоминаний о космическом детстве

38 воспоминаний о космическом детстве (38 фото)

Автор:
12 апреля 2021 13:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   детство   игрушки   космонавты   космос   ностальгия   праздник   ракета   
694
38

Ностальгический пост о космонавтике, космосе, ракетах и детстве - все мы, и до первого полета человека в космос и тем более после него, жили в окружении мечты о космосе. Пусть даже в виде обыденных вещей, но об этом думали многие, с самого рождения.

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Метки: Исторические факты   детство   игрушки   космонавты   космос   ностальгия   праздник   ракета   
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6k
Ysik Час назад
А пылесосили "Сатурном".
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1k
b0r 4 минуты назад
А ещё ж было много всяких ино-плането-ходов.
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5k
ваня панкин Полчаса назад
конструктор "космос"... мечта сбывшаяся, да и сейчас очень хочется такой себе...

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