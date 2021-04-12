38 воспоминаний о космическом детстве

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Ностальгический пост о космонавтике, космосе, ракетах и детстве - все мы, и до первого полета человека в космос и тем более после него, жили в окружении мечты о космосе. Пусть даже в виде обыденных вещей, но об этом думали многие, с самого рождения.
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Не реклама, но кому интересно - ищите - там собраны все игрушки, связанные с космосом и их очень много
Авторский пост
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