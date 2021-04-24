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НАСА показало будущую лунную станцию

НАСА показало будущую лунную станцию (18 фото)

Автор:
24 апреля 2021 15:00
Сообщество : Космос
Метки: Lunar Gateway   nasa   Новости космоса   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   космическая станция   космос   на орбите   планов громадье   
714
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Агентство НАСА опубликовало изображения лунной орбитальной станции Lunar Gateway, которая будет запущена в 2024 году. Основные компоненты станции, которые обеспечат космонавтам жизненное пространство и энергоснабжение, доставит на орбиту корабль SpaceX Falcon Heavy в мае 2024 года, а окончательно строительство станции завершится в 2026 году.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Lunar Gateway   nasa   Новости космоса   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   космическая станция   космос   на орбите   планов громадье   
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27  комментариев
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
---персонал станции будет заниматься проблемой космической радиации, которая вызывает много опасений при планировании космических программ---

Так они же там уже были, и им как то было совершенно по х#ю, на какую то там радиацию.
А тут вдруг задумались. Оно понятно, одно дело в павильоне снимать или туда лететь.
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6k
Serjio 9 минут назад
Красивая графика, умеют рисовать.

Страна шоуменов и престидижитаторов.
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26k
Антон Полчаса назад
Ааа, теперь понятно, чего рогозины всякие с байками о станции РОСС активировались...
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823
докладчик в угол 43 минуты назад
Красивые картинки,жаль мультики не сняли,видимо деньги украли.
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488
Андрей Час назад
На Луне был только Незнайка!
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25k
Павел Андрей 45 минут назад
Лунтик ещё от туда
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8k
Вася 2 часа назад
ну, наконец-то мы увидим уже чёткие фото артефактов оставленных с миссий "Аполлонов", чтобы чортовы свидетели заговоров успокоились
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22k
Мойша Вася Час назад
А те демократические фото Васю не устраивают? Ну, типа прожектор не так светит, и ветерок флаг колышет...
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90k
Nobby Вася Полчаса назад
А снимки Чанъэ-2 любителей заговоров не устраивают? :)
Хорошо видны, например, следы посадки «Аполлона 16» неподалеку от кратера Декарт. Можно различить не только лунный модуль, но и место последней стоянки лунного ровера и даже места, где астронавты натоптали, когда приборы устанавливали.
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6k
Serjio Nobby 3 минуты назад
Это вот это?
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15k
Maks Es 2 часа назад
Строят - и это замечательно. Конкуренция мирных программ в космосе может быть наконец сдвинет с мертвой точки полувековую паузу.
А вот насчёт сроков - Орион не готов, ни один модуль не построен, нет даже макетов пока модулей для подготовки экипажей.
В 2024-м в лучшем случае закинут первый модуль, необитаемый. В 2026-м в лучшем случае первая миссия Ориона со стыковкой ( Alpha), но жить экипаж будет в Орионе, а не на станции. Зная неторопливость ЕКА и КАЯ, можно ожидать запуск их модулей не раньше 2026-го, скорее к 2028-му. Ну, а постоянно обитаемой станция станет лишь тогда, когда будут построены и опробованы челноки Маска - это вообще может в 2030-е сдвинуться, судя по задержкам с пилотируемыми Драконами (при плане 2014 года первый раз с экипажем полетел в 2020-м).
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423
Лучший Друг Maks Es 42 минуты назад
То есть уже не врет.
А как же "не полетит", "аферист", "и" "сапоги у него гавно"?

Теперь другие методички?
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15k
Maks Es Лучший Друг 41 минуту назад
Аферист и есть.
Всему свое время. Наступит момент, и за ним кредиторы как за Мавроди бегать будут.
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26k
Антон Maks Es Полчаса назад
Грустно только от одного - ЭТИ планы осуществляться, в отличие от сказок рогозина.
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423
Лучший Друг Maks Es 22 минуты назад
Так ты год назад по фишками бегал и истерил, что ничего не выйдет. Вышло? Тяжело признаться? Хотя бы самому себе...
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225
робт Антон 3 минуты назад
чет ЭТИ не осуществились...

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6k
klop 3 часа назад
Даже мультики не показали, ограничились 3dmax, ну маскодрочерам и майданутым хохлам из Канады и так сойдёт.
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4k
livaneth 3 часа назад
То, что ни России ни Китая в списке участников нет как бы намекает.
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90k
Nobby livaneth Полчаса назад
У них будут свои лунапарки, с блекджеком...
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9k
uutb 3 часа назад
Ну, а, что там "Росскосмос"? Хохлома и песни?
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1k
Влад Чернов uutb 3 часа назад
роскосмос с китаем строит свою
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9k
uutb Влад Чернов 3 часа назад
У них еще даже "грязных" чертежей нет. Они только в марте меморандум подписали
https://www.roscosmos.ru/30248/https://www.roscosmos.ru/30248/
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65k
Вит Вит uutb 2 часа назад
Голливуд свои картинки нарисовал.....Тебе надо,чтобы Росскомос такой же шнягой ответил???Ну уж нет)
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423
Лучший Друг Вит Вит 49 минут назад
Роскосмос ответит песней!
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1k
Влад Чернов 4 часа назад
пусть пофантазируют немного .
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