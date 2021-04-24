НАСА показало будущую лунную станцию

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Агентство НАСА опубликовало изображения лунной орбитальной станции Lunar Gateway, которая будет запущена в 2024 году. Основные компоненты станции, которые обеспечат космонавтам жизненное пространство и энергоснабжение, доставит на орбиту корабль SpaceX Falcon Heavy в мае 2024 года, а окончательно строительство станции завершится в 2026 году.
Агентство НАСА показало изображения космической станции Lunar Gateway - совместного проекта НАСА, Европейского космического агентства, США и Канады. Станция будет размещена на лунной орбите и станет не только научной лабораторией, но и пересадочным портом, откуда астронавты будут отправляться на "челноках" к Луне.
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В лаборатории станции смогут одновременно работать до 4 астронавтов. Станция будет оборудована постоянным стыковочным модулем для челнока SpaсеX Starship, на котором астронавты будут совершать полеты на Луну. Кроме того, персонал станции будет заниматься проблемой космической радиации, которая вызывает много опасений при планировании космических программ. Оборудование для постоянного отслеживания уровня радиации в космосе будет смонтировано в первом модуле станции.
Санция Lunag Gateway будет двигаться по эллиптической лунной орбите, совершая один оборот за семьдней. Она станет ключевой частью миссии "Артемида", в рамках которой НАСА планирует отправить первую женщину-астронавта на Луну. Миссия предварительно запланирована на 2024 год.
Так будут выглядеть модули, которые построят первыми, - электродвигательный модуль и жилой модуль.
Жилой и электродвигательный модули лунной станции будут доставлены в космос в мае 2024 года кораблем SpaceX Falcon Heavy. В случае задержек со строительством модулей запуск состоится в окрябре 2024 года.
Компания SpaceX Также выиграла контракт на создание корабля-челнока, который будет доставлять астронавтов на поверхность Луны. Стоимость контракта составила $2,9 миллиарда.
Лунной станции отводится активная роль в рамках миссии НАСА "Артемида", призванной вернуть человека на Луну. Первым стартом с использованием Lunar Gateway станет "Артемида-3", которая запланирована на вторую половину 2024 года. Четверо астронавтов прибудут на лунную станциюна корабле "Орион" , оттуда двое отправятся в челноке на Луну, пробудут там неделю и вернутся на базу.
Изначально станция сможет вместить черырех астронавтов, однако постепенно она будет расти - точно так же, как росла по мере строительства МКС, которая сегодня может вместить не меньше 11 человек.
"Орион" сможет пристыковаться к стыковочному узлу станции и будет ожидать там возвращения астронавтов, чтобы потом доставить их на Землю.
Строительством электродвигательного модуля станции займется компания Maxar Technologies. С ней уже заключен контракт, сумма которого составила $375 миллионов.
Третий модуль под названием Европейский модуль дозаправки, инфраструктуры и коммуникаций (ESPRIT) будет строиться Европейским космическим агентством. Его также планируется ввести в строй до конца 2024 года.
В европейском модуле будут присутствовать дополнительные системы снабжения энергией, обеспечения связи, собственный стыковочный узел и научная лаборатория.
Впоследствии к европейскому модулю будет пристроена система дозаправки с топливными баками высокого давления, жилыми помещениями и стыковочными портами.
Последним станет Международный жилой модуль (I-HAB), который будет строиться совместно европейским, канадским и японским космическими агентствами. Его планируется ввести в строй в 2026 году.
В последний раз люди были на Луне в 1972 году в рамках программы "Аполлон". Сейчас НАСА планирует вернуться на Луну и обеспечить там постоянное присутствие человека.
Изначально планировалось, что Россия также примет участие в создании международной лунной базы, однако впоследствии Роскосмос отказался от участия в ней, заявив о намерении создать собственную станцию на замену МКС, которая находится в космосе уже четверть века и скоро окончательно выработает свой ресурс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Lunar Gateway nasa Новости космоса ОСВОЕНИЕ КОСМОСА космическая станция космос на орбите планов громадье
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Так они же там уже были, и им как то было совершенно по х#ю, на какую то там радиацию. А тут вдруг задумались. Оно понятно, одно дело в павильоне снимать или туда лететь.
Страна шоуменов и престидижитаторов.
Хорошо видны, например, следы посадки «Аполлона 16» неподалеку от кратера Декарт. Можно различить не только лунный модуль, но и место последней стоянки лунного ровера и даже места, где астронавты натоптали, когда приборы устанавливали.
А вот насчёт сроков - Орион не готов, ни один модуль не построен, нет даже макетов пока модулей для подготовки экипажей.
В 2024-м в лучшем случае закинут первый модуль, необитаемый. В 2026-м в лучшем случае первая миссия Ориона со стыковкой ( Alpha), но жить экипаж будет в Орионе, а не на станции. Зная неторопливость ЕКА и КАЯ, можно ожидать запуск их модулей не раньше 2026-го, скорее к 2028-му. Ну, а постоянно обитаемой станция станет лишь тогда, когда будут построены и опробованы челноки Маска - это вообще может в 2030-е сдвинуться, судя по задержкам с пилотируемыми Драконами (при плане 2014 года первый раз с экипажем полетел в 2020-м).
А как же "не полетит", "аферист", "и" "сапоги у него гавно"?
Теперь другие методички?
Всему свое время. Наступит момент, и за ним кредиторы как за Мавроди бегать будут.
https://www.roscosmos.ru/30248/https://www.roscosmos.ru/30248/