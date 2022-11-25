"Орион" прислал на Землю фотографии Луны с близкого расстояния

Миссия "Артемида 1" призвана показать, что ракета и космический корабль "Орион" готовы доставить астронавтов на Луну в последующих миссиях "Артемида 2" и "Артемида 3". Этот запуск знаменует собой первый этап реализации цели космического агентства США по возвращению людей на поверхность Луны впервые за полвека. В случае успеха за миссией последует полет человека вокруг Луны в 2024 году. При этом, согласно планам НАСА, в ходе последующих миссий по стопам Нила Армстронга пойдет первая женщина и первый цветной космонавт.