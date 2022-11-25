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"Орион" прислал на Землю фотографии Луны с близкого расстояния

"Орион" прислал на Землю фотографии Луны с близкого расстояния

Автор:
25 ноября 2022 18:23
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Луна вблизи   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   космос   луна   орион   фотографии   экспериментальный полет   
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Космический аппарат НАСА «Орион» потерял связь с Землей на 47 минут. Но перед этим корабль передал на Землю серию уникальных фотографий Луны с необыкновенно близкого расстояния.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   Луна вблизи   ОСВОЕНИЕ КОСМОСА   космос   луна   орион   фотографии   экспериментальный полет   
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19  комментариев
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89k
parallax 2 часа назад
Цветную плёнку в фотоаппарат зарядить не могли? ))
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10
Sata33 Полчаса назад
Шикарно )
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17k
Вася Полчаса назад
Эх. Я уж думал, ну наконец-то те самые фоточки будут.. но не судьба. С марса фоты такие, что можно чуть ли не песчинки посчитать, а с луны, чб, качества камеры проскуры..
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20k
Alf 40 минут назад
Да фотографии "впечатляющие". Вот только где иные объекты, где строения инопланетян?
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1k
Nick Z 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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711
Александр Долматов 59 минут назад
", в ходе последующих миссий по стопам Нила Армстронга пойдет первая женщина и первый цветной космонавт..."
Маразм крепчал...
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38k
turyst Час назад
У меня тоже есть потрясающее голубо-мраморное изображение Земли!

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23k
Кура́тор Час назад
"Инженеры ожидали, что связь с космическим кораблем будет потеряна" (С)
именно в тот момент когда они пролетали над "американским флагом" установленном в 1969 году
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