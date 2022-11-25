"Орион" прислал на Землю фотографии Луны с близкого расстояния

1740
9
1
Космический аппарат НАСА «Орион» потерял связь с Землей на 47 минут. Но перед этим корабль передал на Землю серию уникальных фотографий Луны с необыкновенно близкого расстояния.
Специалисты НАСА потеряли связь с космическим аппаратом "Орион", путешествующим в космосе в рамках миссии "Артемида 1". Корабль оставался без связи 47 минут, но прежде, чем отключиться, аппарат передал в центр управления полетом новые необычные фотоизображения Луны.
"Орион" снял лунные кратеры крупным планом с расстояния 110 километров над поверхностью Луны, двигаясь со скоростью 7500 км/ч . Во время полета капсула находилась на расстоянии 400 000 километров от Земли.
"Орион" снял лунные кратеры крупным планом с расстояния 110 километров над поверхностью Луны, двигаясь со скоростью 7500 км/ч . Во время полета капсула находилась на расстоянии 400 000 километров от Земли.
После запуска двигателей "Орион" выйдет на орбиту вокруг Луны и останется на этой орбите около шести дней, а затем снова запустит двигатели, чтобы двигаться к дому. По плану, аппарат вернется на Землю 1 декабря. Ожидается, что он приземлится в Тихом океане у побережья Сан-Диего 11 декабря, выполнив 25,5-дневную миссию.
Несмотря на то, что снимки сделаны в черно-белом режиме, нони дают рассмотреть невероятно подробные детали покрытой кратерами поверхности Луны. Предыдущее фото с "Ориона" было его собственным селфи, которое он сделал перед первым приближением к Луне. На фотографии с высоким разрешением виден конусообразный модуль экипажа в горизонтальном положении, направленный к Луне. Фото было сделано с помощью камеры, установленной на крыле солнечной батареи, в ходе рутинного самоосмотра корабля на третий день миссии "Артемида 1".
Еще раньше корабль сделал потрясающее голубо-мраморное изображение Земли спустя девять часов с начала своего путешествия. На изображении наша планета окружена кружащимися белыми облаками и голубыми океанами, а за ним открывается чернота космоса. Кроме того, на снимке видны части орбитальной системы маневрирования и крыла солнечной батареи.
Инженеры ожидали, что связь с космическим кораблем будет потеряна, поскольку он находился за Луной примерно 34 минуты, но потеря связи в неурочное время была неожиданной и длилась в два раза дольше рассчитанного.
«Команда решила проблему с реконфигурацией на земле. Инженеры изучают данные о событии, чтобы определить, что произошло, а офицер по управлению и обработке данных изучает данные, записанные на борту «Ориона» во время отключения, для использования в расследовании», — говорится в заявлении НАСА. - "Орион" не пострадал и остается в исправном состоянии».
Космический корабль "Орион" был запущен с помощью ракеты Space Launch System (SLS) в середине ноября из Космического центра Кеннеди на острове Мерритт, Флорида в рамках миссии "Артемида 1" - беспилотного летательного испытания в преддверии миссии "Артемида 2" с участием людей.
Миссия "Артемида 1" призвана показать, что ракета и космический корабль "Орион" готовы доставить астронавтов на Луну в последующих миссиях "Артемида 2" и "Артемида 3". Этот запуск знаменует собой первый этап реализации цели космического агентства США по возвращению людей на поверхность Луны впервые за полвека. В случае успеха за миссией последует полет человека вокруг Луны в 2024 году. При этом, согласно планам НАСА, в ходе последующих миссий по стопам Нила Армстронга пойдет первая женщина и первый цветной космонавт.
Проблемой миссии "Артемида 1" многочисленные задержки, с которыми столкнулась новая лунная ракета НАСА. Ее первая дата запуска неоднократно переносилась с августа. Тем не менее, после проблем с утечкой топлива, проблем с двигателем и пережидания двух ураганов, SLS стоимостью 4 миллиарда долларов наконец вышел на орбиту.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода
- НАСА запустит аппарат к уникальному металлическому астероиду уже в 2022 году
- Самая мощная фотобомба: Луна влезла в кадр во время съемок Солнца
- Россия и Китай построят базу на Луне
- Китай запустил ракету для доставки на Землю лунного грунта
Новости партнёров
реклама
Маразм крепчал...
именно в тот момент когда они пролетали над "американским флагом" установленном в 1969 году