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Купальник с повышенной волосатостью для самых смелых девушек

Купальник с повышенной волосатостью для самых смелых девушек (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   купальник   прикол   
1742
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Девушка примерила и продемонстрировала своему парню купальник, который почти со стопроцентной вероятностью убережет её от приставаний и похотливых взглядов на пляже. Осталось только решиться выйти в нём из дома.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   купальник   прикол   
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15  комментариев
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4k
Ya Час назад
Ну оденет его, "приколется" разок. Нет в таком купальнике ничего порочащего девушку, видно что с юмором и довольно симпатичная.
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169
Sandmann 4 минуты назад
В комплект

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2k
Mellivora 12 минут назад
Вдуть и срочно!
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22k
MrGod 19 минут назад
С её фигурой, ей нормально.
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18k
Nik 36 минут назад
Да ладно... Есть же любители естественности и такое наоборот может привлечь извращенцев...
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1k
Григорий Бабкин Час назад
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7k
Cornho Час назад
И что такого страшного в этом купальнике? Ещё бы сисьге в комлекте шли...
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789
докладчик в угол 2 часа назад
Ещё поролоновый валик в области паха вшить,и чтобы он от воды разбухал!
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23k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Девушка с юмором, я бы подошёл познакомиться )))))
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568
Сергей Dobry vojak Svejk Час назад
и будет тогда как в том приколе: сразу искал девушку с чувством юмора, а потом пять лет у психологов восстанавливал уверенность в себе и чувство собственного достоинства)))
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23k
Dobry vojak Svejk Сергей 40 минут назад
Я бы не был столь категоричен. Угол падения равен углу отражения.
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639
azuver 2 часа назад
Какой только херни не производят и продают.По моему любая девушка в здравом уме не купит этот купальник и тем более не оденет.
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