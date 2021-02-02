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"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов

"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов (17 фото)

Автор:
02 февраля 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   женский форум   откровение   отношения   прикол   смех   форум   
11029
17
Если вы никогда не заходили на женские форумы, то данный пост станет для вас настоящим откровением. Представительницы прекрасной половины человечества настолько здесь открывают свои души, что мама дорогая. Меньше слов - больше дела! Лучше один раз увидеть!
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Метки: Девушка   Юмор   женский форум   откровение   отношения   прикол   смех   форум   
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28  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
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1k
Серёжа 6 минут назад
Я бать Я бать! Скоко хрени!
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29
uxusitsuken 14 минут назад
Парни, бегите оттуда!
У меня правило. Больше 1 раза не встречаюсь. И никаких реальных данных не оставляю.
Разовый номер тоже. Симку выбрасываю.
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2k
Mellivora 16 минут назад
Муж спит после ночной смены.....
Дура,поработай ночь или проколбасься на ночной дискотеке, сразу всей поймешь.
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3k
Юра Гагарин 21 минуту назад
какая страсть
какая страсть
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22k
Андрей Полчаса назад
"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
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12k
Аристарх Похер Полчаса назад
"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
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4k
Руслан Полчаса назад
Любить мой прибор.,это ж кому делать нечего,что придумывает такую хрень со школьниками?..
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17k
kamanch 37 минут назад
Автор внештатный корреспондент?
Автор внештатный корреспондент?
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6k
Константин Касьянов 40 минут назад
Сын погрез в грехезе...
Это пиз***ц! Она чё, хочет в гея превратить?
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10k
Artem 57 минут назад
"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумовПосмотреть
"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
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3k
Майкл Час назад
Мне вот непонятно - где тупые курицы выискивают таких тупых придурков? Или подобное тянется к подобному?
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4k
Сергей Час назад
Не засирайте ленту.
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5k
Крот Сергей Час назад
Бесполезно, автор тут на зарплате, лайки ему модеры накидывают, так что он особо не парится за качество своих постов...
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19k
Валерий Час назад
нужна принудительная психиатрия. Особенно, с ПГМ.
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11k
Dmitry Obuhov 2 часа назад
Номер 8 про катышки
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243
iKrek 2 часа назад
Среди мужиков тоже дебилов хватает.
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2
Тимур 2 часа назад
Всем привет
Из личного опыта, и не такое бывает
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3k
Alexbux1 Тимур 49 минут назад
"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
С интеллектуалом не пройдет! Ему только НАдеть!
С интеллектуалом не пройдет! Ему только НАдеть!
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3k
lexa Едондер пуп 2 часа назад
а потом бедные мужики по врачам бегают , с разными предметами на х.ю!
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440
Оксид Бетона lexa Час назад
Сегодня кто-то в каментах писал: "Я врач и постоянно снимаю с ху..ев всякие гайки и подшипники".
Теперь я понял, как эти гайки и подшипники на х..уи попадают!
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1k
Peter Griffin lexa 58 минут назад
Да и это не самое страшное.Обиднее то,что обручальное кольцо налезло)
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5k
Летучий Мыш lexa 40 минут назад
Так пальцем надо проверять вначале, написано ж, а не сразу этим самым лезть)
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26k
Игорь 3 часа назад
"дичь с женских форумов"
Оформленная одним и тем же шрифтом и цветом выглядит как-то ненатурально.
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4k
Elf_80_Lvl Игорь 3 часа назад
скриншоты с вумансру
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2k
Мистер Фикс Elf_80_Lvl Час назад
Там 90% стеб и троллинг
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4k
Elf_80_Lvl Мистер Фикс 43 минуты назад
99% к стебу и троллингу отношения не имеет.
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Преподобный Стасян

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