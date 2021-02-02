"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов

Если вы никогда не заходили на женские форумы, то данный пост станет для вас настоящим откровением. Представительницы прекрасной половины человечества настолько здесь открывают свои души, что мама дорогая. Меньше слов - больше дела! Лучше один раз увидеть!
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У меня правило. Больше 1 раза не встречаюсь. И никаких реальных данных не оставляю.
Разовый номер тоже. Симку выбрасываю.
Дура,поработай ночь или проколбасься на ночной дискотеке, сразу всей поймешь.
Это пиз***ц! Она чё, хочет в гея превратить?
Из личного опыта, и не такое бывает
Теперь я понял, как эти гайки и подшипники на х..уи попадают!
Оформленная одним и тем же шрифтом и цветом выглядит как-то ненатурально.