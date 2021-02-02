"Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов

Если вы никогда не заходили на женские форумы, то данный пост станет для вас настоящим откровением. Представительницы прекрасной половины человечества настолько здесь открывают свои души, что мама дорогая. Меньше слов - больше дела! Лучше один раз увидеть!

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1. И ТОП самый идиотских вопросов открывает... 0 Источник:

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4. Ваши ставки, что они там принимают? 0 Источник:

5. Зачем они вообще все это пишут на форумах? 0 Источник:

6. Мужики, их коварный план раскрыт - спасайтесь 0 Источник:

7. Интересно, эти люди знают о существовании психотерапевтов? 0 Источник:

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10. Это норм! Давай следующий вопрос 0 Источник:

11. Эх, ничего они сами не могу сделать. Подсказывать постоянно приходится 0

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13. Никакого чувства юмора. Все же так делают, разве нет? 0 Источник:

14. Продолжаем изучать женские форумы 0 Источник:

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