Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах

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Для вас эта подборка может показаться абсурдом и полной небылицей, но перед вами правда жизни. Женщины действительно много времени проводят на различных форумах, где делятся друг с другом самым сокровенным.
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С противочумным костюмом странная какая-то женщина на форуме.