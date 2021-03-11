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Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах

Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах (15 фото)

Автор:
11 марта 2021 13:00
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   вопрос   женский форум   женщина   прикол   смех   форум   
3502
15
Для вас эта подборка может показаться абсурдом и полной небылицей, но перед вами правда жизни. Женщины действительно много времени проводят на различных форумах, где делятся друг с другом самым сокровенным.
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Метки: Девушка   Юмор   вопрос   женский форум   женщина   прикол   смех   форум   
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14  комментариев
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9k
Борис Азачемвам Полчаса назад
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DarkSkat 11 минут назад
Лучший способ отказаться от отношений это почитать такие форумы. Хотя у меня подозрение, что это фейки. Нк не бывает настолько тупых, особенно про шипучку в жопу.
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7
Mister 12 минут назад
Изменяла мужу с группой! - это мощно!
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7
Mister 13 минут назад
Шипучая таблетка ректально - это мощно!
чего только дебилы не делают
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9k
Борис Азачемвам Полчаса назад
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9k
Борис Азачемвам Полчаса назад
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12k
Объект реальности Борис Азачемвам 9 минут назад
Хороший мужик, все давно просек. Подстраховался.
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7
Домашний Беттер Полчаса назад
Ни дай бог с такими познакомится.....
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9k
Борис Азачемвам 36 минут назад
"Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах (15 фото)"
С противочумным костюмом странная какая-то женщина на форуме.
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4k
Бу 41 минуту назад
Сборище ТП
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7k
uutb Час назад
М-да... Неужели есть на свете такие люди?
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930
eBulldog uutb 56 минут назад
Ага, и таких 90% населения
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7k
uutb eBulldog 53 минуты назад
Страшно за человечество становится
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12k
Андрей Дядя uutb 52 минуты назад
да это бородатые извращенцы под женскими никами пишут )
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