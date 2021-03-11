Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах

Для вас эта подборка может показаться абсурдом и полной небылицей, но перед вами правда жизни. Женщины действительно много времени проводят на различных форумах, где делятся друг с другом самым сокровенным.

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1. Делаем вывод - женщины очень любознательные 0 Источник:

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3. Этот мужик настоящий гений 0 Источник:

4. Тема интима находится в ТОПе на подобных форумах 0 Источник:

5. Уважаемые знатоки, что скажите? 0 Источник:

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7. Такие нынче времена 0 Источник:

8. Обсуждают здесь и взаимоотношения с детьми 0 Источник:

9. И в номинации "Самый глупый вопрос" побеждает... 0 Источник:

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11. РукаЛицо 0 Источник:

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