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Если у вас хоть раз в жизни были продолжительные отношения, то эти картинки и фотографии отзовутся в ваших сердцах. Давно не было такого точного попадания!
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Раз-два - и взломала его телефон. А он там пупочные катышки обсуждает...
Интересно, с кем?