FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11956 постов • 2598 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Со стороны выглядит смешно, или наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами

Со стороны выглядит смешно, или наглядная правда об отношениях между мужчинами и женщинами (17 фото)

Автор:
24 марта 2021 14:40
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   жизнь   мужчина. женщина   отношения   прикол   семья   
2815
17
Если у вас хоть раз в жизни были продолжительные отношения, то эти картинки и фотографии отзовутся в ваших сердцах. Давно не было такого точного попадания!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Юмор   жизнь   мужчина. женщина   отношения   прикол   семья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Мистер Фикс 45 минут назад
Как интереееесно...
Раз-два - и взломала его телефон. А он там пупочные катышки обсуждает...
Интересно, с кем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Валерий Викторович 23 минуты назад
А что там по данному поводу по месту ПМЖ автора пишут? Давай пост, автор, можно на английском. Или на французском.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы «Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми Пост, который оценят взрослые люди: о взаимоотношениях полов Пост, который оценят взрослые люди: о взаимоотношениях полов Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех Наглость - второе счастье: про товарищей, которые переплюнули абсолютно всех
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1090030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотографий необычных вещей
4
16
15 увлекательных фотографий необычных вещей
Кулинарный мастер-класс пошел не по плану
2
89
Кулинарный мастер-класс пошел не по плану
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Италии конфисковали копию гоночного болида Ferrari F1, которую создали с помощью 3D-принтера
0
4
В Италии конфисковали копию гоночного болида Ferrari F1, которую создали с помощью...
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
10
145
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#прикол#шоу бизнес#СССР#аварии#картинки#прикольные#индия
#фото#подборка#люди#кино#Россия#природа#автомобили#сша#актеры#искусство
#история#интересное#факты#позитив#дтп#красота#дети#автомир#девушки#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться