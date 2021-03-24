Если у вас хоть раз в жизни были продолжительные отношения, то эти картинки и фотографии отзовутся в ваших сердцах. Давно не было такого точного попадания!

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1. В таких ситуациях отличия между мужчинами и женщинами очень заметны 0 Источник:

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2. Мужики, точное же попадание? 0 Источник:

3. Девушки, да, сегодня мы залезли в ваши головы. Вы же обычно так думаете? 0 Источник:

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6. Девушки, все так и происходит? 0 Источник:

7. Мужики, теперь наша очередь открывать карты 0 Источник:

8. Просто момент доверия - это важно 0 Источник:

9. Жиза 0 Источник:

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11. Всем оставаться на своих местах, женщины ведут расследования 0 Источник:

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13. И смех и грех 0 Источник:

14. Знакомство с родителями - это отдельная песня 0 Источник:

15. Мужики, так какую выбрать? 0 Источник: