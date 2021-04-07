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В этом посте собраны различные приколы и мемы на тему секса. Где-то можно узнать самих себя, а где-то - искренне посмеяться над курьезными ситуациями. Заходите в пост - сами все увидите, но это реально весело!
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жена "живой" была под цветомузыку.
И это было давно...
зажигает свет и с тревогой в голосе и неподдельной заботой в глазах спрашивает:
- Дорогая, я сделал тебе больно?
- Нет дорогой, что ты...
- Но ты же пошевелилась?!...
с газетой за yтpенним кофе. Леди спyскается по лестнице
из спальни и говоpит:
- Плохая новость, сэp. То, что я пpинимала за беpеменность,
оказалось не беpеменностью...
- Как, леди, y нас не бyдет наследника?
- К сожалению, нет, сэp.
- Боже мой, опять эти нелепые телодвижения!
Мне твой муж вчера такой смешной анекдот рассказал, что мы сними так смеялись, что с кровати упали.
Рыдала вся маршрутка.
Поздравляю! Вы создали чету тормозов-баянистов!