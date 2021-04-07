С женой смеялись до слез: шутки на весьма пикантную тему

В этом посте собраны различные приколы и мемы на тему секса. Где-то можно узнать самих себя, а где-то - искренне посмеяться над курьезными ситуациями. Заходите в пост - сами все увидите, но это реально весело!

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1. Когда вы не понимаете друг друга с полуслова 0 Источник:

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2. И в номинации "Намек года" побеждает... 0 Источник:

3. Мужчины, получается так, что мы ничего не знаем о женщинах 0 Источник:

4. Так выглядит зависть 0 Источник:

5. Житейская хитрость. Не благодарите 0 Источник:

6. Побочное действие онлайн-курсов по личностному росту 0 Источник:

7. Мемы на эту тему всегда заставляют улыбаться 0 Источник:

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11. Встречайте, юмор из замедленного Твиттера 0 Источник:

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16. И смех и грех 0 Источник:

17. Согласитесь, ведь это действительно смешно? 0 Источник:

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