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С женой смеялись до слез: шутки на весьма пикантную тему

С женой смеялись до слез: шутки на весьма пикантную тему (20 фото)

Автор:
07 апреля 2021 19:43
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   брак   отношения   прикол   секс   ситуация   смех   
4591
20
В этом посте собраны различные приколы и мемы на тему секса. Где-то можно узнать самих себя, а где-то - искренне посмеяться над курьезными ситуациями. Заходите в пост - сами все увидите, но это реально весело!
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Метки: Девушка   Юмор   брак   отношения   прикол   секс   ситуация   смех   
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12  комментариев
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41k
doker 50 минут назад
Стробоскоп - это интересно. Последний раз
жена "живой" была под цветомузыку.

И это было давно...
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744
Сергей Дусаков 16 минут назад
Аглицкий лорд занимается любовью со своей женой, процесс идет вовсю, вдруг он вскакивает,
зажигает свет и с тревогой в голосе и неподдельной заботой в глазах спрашивает:
- Дорогая, я сделал тебе больно?
- Нет дорогой, что ты...
- Но ты же пошевелилась?!...
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34k
jonnyD 21 минуту назад
Утpо в добpопоpядочной английской фамилии. Сэp в кpесле

с газетой за yтpенним кофе. Леди спyскается по лестнице

из спальни и говоpит:

- Плохая новость, сэp. То, что я пpинимала за беpеменность,

оказалось не беpеменностью...

- Как, леди, y нас не бyдет наследника?

- К сожалению, нет, сэp.

- Боже мой, опять эти нелепые телодвижения!
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32k
Олег Полчаса назад
где купить стробоскоп?
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28k
a.fey 56 минут назад
Ага.

Мне твой муж вчера такой смешной анекдот рассказал, что мы сними так смеялись, что с кровати упали.
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23k
Dobry vojak Svejk a.fey 40 минут назад
Ты постоянно падаешь ))) В прошлый раз не успел тебя поймать - в одеяле запутался ))))
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5k
mbr a.fey 7 минут назад
...мне твой муж вчера в АВТОБУСЕ смешной анекдот рассказал...
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8k
Franklin Benjamin Час назад
"С женой смеялись до слез"
Рыдала вся маршрутка.
Поздравляю! Вы создали чету тормозов-баянистов!
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12k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Для тех кто не понял юмор с первого раза - повторяем.
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