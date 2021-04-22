В Кишиневе обиженный сотрудник швырнул гранату во двор работодателю

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Выяснилось, что мужчину недавно уволили, и он решил отомстить.
Эта история произошла 16 апреля в столичном секторе Буюканы. Около полуночи у частного дома по улице Барбу Лэутару прогремел взрыв. Вызванные на место полицейские и саперы обследовали территорию, но снарядов, боеприпасов не обнаружили. Зато были найдены осколки, которые и отправили на экспертизу.
Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения и заметили, что к дому подъезжало авто, из которого вышел человек и что-то бросил в сторону ограждения. Как после оказалось, это была граната, не долетевшая до двора, а ударившаяся о забор и откатившаяся к тротуару.
Проживающие в доме супруги человека с видеозаписи не узнали. А на вопрос, есть ли у них недоброжелатели, отвечали отрицательно. Дескать, конфликтов у них ни с кем не было, и кому захотелось отомстить им таким образом - неизвестно.
Тем не менее, спустя несколько дней полицейским удалось определить личность злоумышленника и напасть на его след. Однако тут стражи порядка столкнулись с неожиданной проблемой: хулиган засел в своем доме и категорически не желал общаться с правоохранителями. Подозревая, что в доме у товарища могут иметься еще боеприпасы, на задержание был вызван батальон специального назначения «Fulger». Полицейские пытались воззвать к голосу разума забаррикадировавшегося и потратили на это несколько часов. Обошлось без штурма дома - засевший в нем хулиган сдался стражам порядка. Сейчас 39-летний житель столичного пригорода Ставчены, который был недавно уволен из компании, принадлежавшей владельцу атакованного дома, задержан. Судя по всему, граната F-1, которую он недобросил до двора бизнесмена - его месть работодателю. Впрочем, обстоятельства дела в настоящий момент выясняются и, возможно, в этой истории появятся новые детали, которые прольют свет на ночной инцидент с боеприпасом.
В Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и ведет огонь по полицейским
Впрочем, не всегда инциденты с любителями оружия заканчиваются так просто. До сих пор на слуху история с подмосковным бизнесменом, который почти сутки отстреливался от правоохранителей, не желая сдаваться.
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