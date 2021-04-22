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В Кишиневе обиженный сотрудник швырнул гранату во двор работодателю

В Кишиневе обиженный сотрудник швырнул гранату во двор работодателю (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 15:00
Сообщество : Криминал
Метки: Fulger   граната   кишинев   криминал   отомстил   работа   
1308
4
1
Выяснилось, что мужчину недавно уволили, и он решил отомстить.

Источник:

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Метки: Fulger   граната   кишинев   криминал   отомстил   работа   
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13  комментариев
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1k
elf3399 2 часа назад
Не зря уволил его, даже гранату через забор не смог кинуть. Страшно подумать, чего он на работе не смог.
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4k
Shtoppi Полминуты назад
Дегенерат какой-то престарелый. В СССР, в школе, на физкультуре и на НВП, гранату бросать всех учили, и на дальность и на точность, а этот или не научился, или все прое.ал.
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1k
Илларион Забродов 12 минут назад
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376
Дед Мазай 20 минут назад
Русские не сдаются
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3k
mtonaka Полчаса назад
Он наверное так и плитку кладёт, как гранаты кидает. Правильно что уволили...
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3k
Rubiroid_47 47 минут назад
Не попал!
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1k
Женя Женя78 48 минут назад
тупой молдован
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−37
1k
★Lucifer★ Час назад
Вот же баклан.
Гранату даже через ЗАБОР перебросить не смог.
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180
Владимир Г. Час назад
Для меня врёмя 22:39-это не "около полуночи".
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2k
Ivan 2 часа назад
Не зря про молдован в советские времена анекдоты ходили...
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26k
Антон 2 часа назад
Уж обиделся, так обиделся
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27k
Acu900 2 часа назад
Вспомнил анекдот:
- Что надо делать если молдаванин кидает гранату?
- Выдернуть чеку и кинуть обратно...
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