Во время концерта Anacondaz в Adrenaline Stadium, в Москве отмутузили двух крупных полицейских чинов, которые по неосторожности затеяли осуществление служебной деятельности прямо в разогретой рэп-рок-группой молодёжной толпе.
По сообщению Telegram-канала Mash, в разгаре представления, сотрудниками полиции проводилась спецоперация по наркоконтролю.
В толпе танцующих полицейские углядели нескольких подозрительных лиц и как на проспекте, решили заняться проверкой документов.
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Однако молодые люди выразили бурное негодование, перешедшее в драку, по результатам которой, в ауте оказались два полковника полиции.
Тот же Mash сообщает, что по факту произошедшего назначена проверка.
Следует отметить, что дядьки ещё хорошо отделались, а то, как недавно писалось, молдавский парламентарий разочаровал граждан своей работой, за что и был изнасилован неустановленной группой лиц.
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Два ПОЛКОВНИКА полиции пошли проверять наркотики.
Пускай спасибо скажут, что не повторили участь молдавского парламентария.
Да там бы,через двадцать минут весь клуб лежал уткнувшись носами в пол!
ну герерал Баба с TV у них же есть
ну просто они в возрасте уже все были, просто достали бы табельное оружие и все.. и тут же бы конфликт был бы закончен
и ему бы ничего не было (а он кантуженный сказала бы военная комиссия) ну и все... это первое... а второе я вообщене могу представить себе полковника в кабаке с гопниками
ну как мне известно, полковник это человек который в узде держит несколько тысяч половозрелых мужчин в узде
это альфа самец и не среди шпаны, а среди военных
те люди, которым можно просто так дать п0и0з0ды, полковниками не станаовяться
..... полковникам , получить очередные "лычки" , ..... , дальше можно не смотреть !
Молодец , хрен с редькой , молодец !!! Верной дорогой идёшь !!!
просто интресно )