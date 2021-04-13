FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 556 постов • 240 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz

Двум полковникам полиции намяли бока на концерте, дабы не мешали танцевать под Anacondaz (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 01:31
Сообщество : Криминал
Метки: Anacondaz   Москва   Россия   видео   драка   криминал   полковники   толпа   
678
3
1

Во время концерта Anacondaz в Adrenaline Stadium, в Москве отмутузили двух крупных полицейских чинов, которые по неосторожности затеяли осуществление служебной деятельности прямо в разогретой рэп-рок-группой молодёжной толпе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Anacondaz   Москва   Россия   видео   драка   криминал   полковники   толпа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
albedo 2 часа назад
Какой бред!!!
Два ПОЛКОВНИКА полиции пошли проверять наркотики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 56 минут назад
" молдавский парламентарий разочаровал граждан своей работой, за что и был изнасилован неустановленной группой лиц."

Пускай спасибо скажут, что не повторили участь молдавского парламентария.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
kalinser 58 минут назад
Ага.Вот так вот просто отпиндили и полканы поехали домой,сопли вытирать!

Да там бы,через двадцать минут весь клуб лежал уткнувшись носами в пол!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ertin Час назад
Чё за высер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Вован Час назад
хотя не знаю, может в ментовке другие полковники
ну герерал Баба с TV у них же есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Вован 2 часа назад
те полковники, под чьим управлением я служил
ну просто они в возрасте уже все были, просто достали бы табельное оружие и все.. и тут же бы конфликт был бы закончен
и ему бы ничего не было (а он кантуженный сказала бы военная комиссия) ну и все... это первое... а второе я вообщене могу представить себе полковника в кабаке с гопниками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 2 часа назад
два полковника....БУГАГА!!! вот, если бы в казино или стрип-клубе.....ну, или черкалин с захарченко опять взятки берут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Вован 2 часа назад
что такое полковник?

ну как мне известно, полковник это человек который в узде держит несколько тысяч половозрелых мужчин в узде
это альфа самец и не среди шпаны, а среди военных

те люди, которым можно просто так дать п0и0з0ды, полковниками не станаовяться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Эквадор Лоха 2 часа назад
2 полковника? Они туда потусить пришли, а потом решили поработать, забыв спецназ в бане или как это было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
pssst 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Татьянин день 2 часа назад
Слушаем внимательно .... на 1 : 14 ....
.... получить очередные лычки

..... полковникам , получить очередные "лычки" , ..... , дальше можно не смотреть !
Молодец , хрен с редькой , молодец !!! Верной дорогой идёшь !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Вован 3 часа назад
а сколько лет было этим полковникам?
просто интресно )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
Миша Вован 2 часа назад
четырнадцать ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото) Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото) На Москве-реке спасатели уговорили велосипедистов спастись с отколовшейся льдины На Москве-реке спасатели уговорили велосипедистов спастись с отколовшейся льдины Мужчина в&nbsp;лифчике ранил женщину,выбросил в&nbsp;окно кошку и&nbsp;велосипед, а затем самоубился: видео Мужчина в лифчике ранил женщину,выбросил в окно кошку и велосипед, а затем... При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с&nbsp;полицией При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с полицией Изнасилованная бомжом в&nbsp;детстве девушка отыгралась на незнакомом бродяге, забив его до&nbsp;смерти Изнасилованная бомжом в детстве девушка отыгралась на незнакомом бродяге, забив его... Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком Под Москвой пенсионеру почти удалось завалить самолёт, который разлетался над его участком
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

125384



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
0
153
Основательница движения Black Lives Matter прикупила дом в "белом" районе
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
0
35
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
1
51
Запах пластика от электрочайника: причины появления и способы устранения
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
0
3
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото)
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#факты#сша#космос#приколы#автомобили#смешно#подборка
#фото#Россия#люди#прикол#автомир#в мире#прикольные#отдых#смешные картинки#Москва
#история#СССР#кино#комментарии#дети#животные#интересное#позитив#познавательно#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться