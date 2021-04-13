Тот же Mash сообщает, что по факту произошедшего назначена проверка.

Следует отметить, что дядьки ещё хорошо отделались, а то, как недавно писалось, молдавский парламентарий разочаровал граждан своей работой, за что и был изнасилован неустановленной группой лиц.